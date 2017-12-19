По сравнению с прошлым примером, когда игрокам СКА пришлось сразу после Хельсинки лететь на Дальний Восток, схема с домашним матчем через день после этапа Евротура – лайт-режим. Еще и соперник – минское «Динамо», которое набрало в два раза меньше очков. К тому же у белорусов нет ни одного бывшего игрока СКА, от которых команда постоянно получает.

Только два игрока из заявки СКА не ездили в сборные, для всех остальных не было никакой паузы, наоборот был весьма жесткий график с матчами подряд. Двенадцать выступали на Кубке Первого канала, тринадцатый сборник – Павел Дацюк, не сыгравший за сборную. К игре за клуб он оказался готов.

Те уникальные двое, кто из СКА не ездил в сборные, это шведский защитник Давид Рундблад, его тренеры сборной Швеции игнорируют, и 17-летний Данила Галенюк, тоже игрок обороны. Это парень 2000 года рождения, его недавно обменяли из «Югры» на лидеров команды ВХЛ. Галенюк успел провести в системе клуба всего три матча, один – в МХЛ, два – в ВХЛ.

Его появление объяснимо: молодые форварды Алтыбармакян и Мальцев уже уехали в Северную Америку со сборной дальше готовиться к молодежному чемпионату мира, а за позицию защитника четвертого звена Галенюк видимо выиграл конкуренцию у Егора Рыкова. По крайней мере тренерам СКА стало любопытно проверить Данилу.

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Однако во втором периоде привоз в обороне СКА организовали Ковальчук и Дацюк. В общем-то ни один из них не виноват в полной мере: Илья бросил от синей, попал в динамовца, и шайба удачно отскочила сразу в среднюю зону. Но смешнее другое – то, почему у Ковальчука не было шансов догнать минчанина. Павел Дацюк тоже разгонялся в оборону, и он так размахивал клюшкой, что зацепил свитер Кови. Илья упал, Джек Скилли добежал до ворот СКА один и сравнял.

Было близко к заготовке заголовка в духе «Сборная Белоруссии обыграла сборную России», еще когда динамовцы забили второй гол в середине третьего периода. У минчан было преимущество по броскам, они забивали и еще – их шайбу справедливо отметили из-за удара по ловушке Коскинена. Однако за три с половиной минуты до конца Ковальчук, не забивший на Кубке Первого канала и получивший за это немало критики, оформил дубль. Подозрение на помеху вратарю тоже было, но ничего такого судьи на видеопросмотре не зафиксировали.

К поражению, которое получилось для СКА уникальным, вторым подряд, все-таки пришло по буллитам. В овертайме петербуржцы выдержали даже в меньшинстве, однако петербуржцы забили всего один раз из пяти, а минчанин Скилли добавил к шайбе в основное время еще и победный послематчевый гол.