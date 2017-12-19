Однако его гол не помог «Магнитке» победить.

Мозякин оставался вне игры дюжину матчей. Это для него не рекордный простой. 15 лет назад он пропустил три месяца. После столкновения с защитником «Северстали» Турковским лидеру атак ЦСКА по осколкам собирали нос. Травма была столь жуткой, что склонившийся над Мозякиным его партнер Дроздецкий потерял от увиденного сознание.

14 ноября в матче со «Спартаком» капитан «Магнитки» повредил боковую связку. В список травмированных его не занесли. Хотя играть он не мог. Колено болело. Специально изготовленный наколенник вызывал дискомфорт. Такие травмы лечатся временем, на это уходит около шести недель. Мозякин вышел через пять.

Подольск помнил, как в чемпионском для «сталеваров» позапрошлом сезоне капитан «Магнитки» оформил здесь хет-трик, передвигаясь по льду буквально пешком, а его команда учинила «Витязю» разгром – 7:2.

За время простоя Мозякина «Металлург» вернул из «Куньлуня» польского канадца Вольски. Таким образом, восстановилось ударное звено Мозякин – Коварж – Вольски, начинавшее в этом составе прошлый сезон. Напомню, только после тяжелой травмы канадца к Мозякину вернули Зарипова.

Весь матч хозяева зорко стерегли капитана гостей. Накидывали на него пиджаки, не позволяли принимать шайбу. Но в начале третьего периода Сергей улучил момент. Его щелчок от синей линии тщетно пытался заблокировать «витязь» Выглазов. Шайба нашла путь в ворота. Мозякин на радостях резко вскинул руки. Этот гол, ставший для него 497-м в чемпионатах страны, Сергей посвятил семье – супруге Юлии, сыну и троим дочерям. По количеству детей Мозякин прошлой весной догнал Ковальчука.

Успех гостей лишь раззадорил хозяев. Они сравняли счет и вырвали победу по буллитам. К слову, Мозякин бросок не реализовал, запустив шайбу прямо во вратаря. А гол Вольски судьи отменили, потому что он был забит повторным броском (с добивания).

В целом Мозякин остался доволен возвращением, хотя поражения его команда не заслуживала. Он играет больше головой и руками, а не ногами. А вот руки, похоже, снайпер за время лечения перкачал.

– Олег Валерьевич, вы на Мозякина рассчитываете? – поинтересовался я у главного тренера сборной России Знарка сразу после Кубка Первого канала.

– Ему для начала надо вылечиться и начать играть, – последовал уклончивый ответ. – А забивать в сборной есть кому.

25 декабря СКА со Знарком приедет в Магнитогорск. Этот матч должен стать решающими смотринами для Мозякина, по-прежнему лелеящего олимпийскую мечту. Кстати, в Питере капитан «Магнитки» оформил дубль и отдал передачу. А в прошлом сезоне дома трижды огорчил будущего обладателя Кубка Гагарина.

«Витязь» (Московская область) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 Мозякин 16 (Эллисон, Коварж, 42.41, б.), 1:1 Рендулич 6 (Мозик, Макеев, 51.54, б.), 2:1 Копейкин (65.00, поб.бул.).

Вратари: Сапрыкин – Кошечкин

Штраф: 8-8

Броски: 19-32