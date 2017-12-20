ГОЛ ОРЛОВА

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов за свою карьеру в НХЛ забил 24 гола. И теперь мы точно знаем, какой из них самый красивый.

На 34-й минуте матча с «Далласом» российский хоккеист подхватил шайбу, ворвался в чужую зону. Прямо перед ним оказался защитник «Старз» Джон Клингберг. Вообще винить шведа вряд ли стоит. В миллионе других случаев соперник сыграл бы прямолинейно. Все, что нужно – это встретить его силовым приемом или отобрать шайбу тычком клюшки.

Но тут Орлов сотворил что-то невообразимое. Он пустил себе шайбу между ног, убрав под себя, и проскочил Клингберга на скорости, оставив его в дураках. Вид у Джона был ошарашенный, когда он потом глядел на табло и пытался понять, что же произошло.

Ну а Орлов вылетел на вратаря Бена Бишопа и технично бросил ему между щитков. Невероятно! Дмитрий, а вы на позиции форварда выходить не пробовали? У вас отлично получается!

ОРЛОВ: НУЖНО ИДТИ В АТАКУ

После матча с Орловым побеседовал корреспондент «Советского спорта» в Далласе Дмитрий Винговатов.

– Теперь это будет фирменный финт Орлова?

– Да нет, почему? Просто так получилось. Я сыграл по ситуации, защитник поверил. Я показывал ему совсем другое, и получилось обхитрить. Красиво? Хорошо, что забил, и мы сравняли счет. Вот что самое важное. И в целом мы играли хорошо, очень интересный получился матч для болельщиков. Много силовых приемов, ярких моментов в атаке, бросков. Все старались, чтобы «Вашингтон» победил. Тем более в Далласе у нас не очень впечатляющая статистика. В последнее время редко побеждаем.

Но думаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. И каждая игра очень важна. В турнирной таблице все стоят близко друг к другу, и нам нельзя терять очки, если мы хотим попасть в плей-офф.

– Вы часто ходите в атаку. А как к этому относится ваш тренер Барри Тротц?

– В современном хоккее уже играют «5 на 5» – все в атаке, все в обороне. Если защитники не будут подключаться, тяжело что-то создать в нападении. Должно быть движение в зоне атаки, чтобы партнеры открывались в какие-то моменты, соперники терялись.

Поэтому сейчас такой зрелищный хоккей. И так много игроков приходят в лигу, которые очень хорошо катаются. От этого зависит судьба матчей. У нас в «Вашингтоне» каждый защитник может подключиться. Нам это никогда не запрещают.

– После того, как вы летом подписали большой контракт с «Кэпиталз» ($36,6 млн на шесть лет), то начали играть гораздо увереннее. С чем это связано?

– Тяжело так сказать. Может быть, успокоился? Но я каким был, таким остаюсь. У меня ничего не поменялось. Стараюсь играть без ошибок, чтобы не было провалов, в обороне не ошибался и не терял в своей зоне соперников, по возможности подключался к нападению. У меня хороший напарник – Мэтт Нисканен, с кем я давно играю. Всегда помогаем друг другу, стараемся разговаривать на льду. И если у него есть возможность, он идет в атаку, а я страхую сзади. Или наоборот, но «Вашингтону» впереди всегда нужен четвертый игрок.

ОВЕЧКИН ПРОТИВ РАДУЛОВА

Что еще было в этом матче? Роскошный гол забил Александр Радулов – как раз при счете 2:2, на 56-й минуте, когда получил пас на ход, ворвался в зону «Кэпиталз» и нанес очень резкий и точный кистевой бросок.

Но «Даллас» не смог удержать преимущество. Уже через 37 секунд отличился Бретт Коннолли, который примерно таким же броском застал врасплох Бишопа. А на второй минуте овертайма Андре Бураковски сделал дубль, когда ему дали пас за спину, он сблизился с вратарем и выстрелил на поражение.

Александр Овечкин ничего не набрал, хотя нанес четыре броска в створ ворот, сделал один хит и один блок. А еще у него случилась пара стычек с Радуловым, и могло дойти до драки, но россиян растащили судьи. Жаль, мы бы получили эпичное видео.