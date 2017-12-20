1. СКАНДАЛ В ВЕГАСЕ

Очень плотный игровой день НХЛ, много событий. О матче «Даллас» – «Вашингтон» я рассказал отдельно. Там же – эксклюзивное интервью защитника Дмитрия Орлова, забившего супергол. А теперь – о других матчах.

«Вегас» не перестает удивлять. Теперь клуб-новичок лиги обыграл на своей площадке саму «Тампу» – лидера регулярного чемпионата. Эта победа позволила выйти «Голден Найтс» на первое место в Западной конференции по очкам. Правда, там сразу четыре команды набрали по 46 очков – еще и «Нэшвилл», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес». Но то, что творит «Вегас» – фантастика.

Решающий гол забил защитник хозяев Ши Теодор за 2,3 секунды до конца основного времени, когда «Вегас» реализовал большинство. Классный бросок Теодора, даже вопросов нет. Но вопросы вызывает решение арбитров дать удаление «Тампе» за 24 секунды до конца третьего периода, при счете 3:3, когда Брэйдон Коберн не так уж явно задерживал клюшку Джеймса Нила. Я вот не уверен, что там был фол.

Никита Кучеров отдал две голевые передачи и сохранил лидерство среди лучших бомбардиров НХЛ. Он сделал все для того, чтобы «Тампа» повела 2:0 после первого периода.

Сначала через Виктора Хедмана передал шайбу на Стивена Стэмкоса, и у того получился великолепный щелчок.

А потом Кучеров помог забить Владиславу Наместникову, который все сделал очень красиво в этом эпизоде, резко развернувшись у ворот «Вегаса». Но хозяева переломили игру. Чем объяснить невероятное выступление «Голден Найтс» в этом чемпионате? На ум приходит только одно – везение. Вот как сейчас удалось невероятно вытащить игру. Но в этом и особенность «Вегаса», похожего на сам Лас-Вегас – город, где очень важную роль играет фортуна.

2. СУХАРЬ ХУДОБИНА

Второй звездой дня в лиге стал Антон Худобин, который сделал 36 сэйвов в матче с «Баффало» (3:0). Вообще игра получилась крайне тяжелой, и не надо смотреть на счет. На 31-й минуте отличился 21-летний дебютант Джейк Дебраск. А потом Худобин все тащил и тащил. Шоллер и Бэккес забросили еще две шайбы уже в пустые ворота.

Нельзя говорить, что Худобин вытеснил Туукку Раска из ворот «Бостона». В последних 10 матчах россиянин вышел только три раза – пропустил по четыре шайбы от «Нэшвилла» и «Вашингтона». Но вот сейчас выстрелил очень ярко, показав, что у «Брюинз» есть один из сильнейших вторых вратарей в лиге. Ну и помогло, конечно, что у «Баффало» – самая слабая атака в НХЛ. Попадись «Бостону» кто посерьезнее, могли бы Худобина и додавить – там защита не слишком помогает своему вратарю.

3. ДВА ПАСА ДАДОНОВА

Скромный герой дня. Евгений Дадонов сделал две первые передачи и помог «Флориде» спасти матч в штате Аризона, хотя «пантеры» уступали 0:2 почти до самого конца второго периода.

На 44-й минуте русский швейцарец Денис Мальгин получил роскошную передачу от Дадонова, который отправил шайбу себе за спину – и расстрелял ворота «Аризоны».

А через две минуты Дадонов поучаствовал в победной комбинации, но там все сделал Майк Матесон, который как ошпаренный помчался на ворота хозяев и растерзал вратаря.

Вот Дадонов – молодец. Получил травму плеча, врачи ставили диагноз – лечиться шесть недель. Женя уложился в две, вернулся и снова набирает очки – уже три передачи в четырех матчах. Дадонов вписался в НХЛ после СКА, будто играл в Америке уже сто лет.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Антон ХУДОБИН (Бостон)

Сделал 36 сэйвов в матче с «Баффало» (3:0)

2** – Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Далласом» (4:3 ОТ)

3*** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Вашингтоном» (3:4 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

35 – Кучеров

34 – Овечкин

31 – Радулов

28 – Бобровский, Тарасенко

23 – Панарин

21 – Малкин, Бучневич

20 – Кузнецов

18 – Василевский

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев

11 – Куликов

10 – Худобин

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Даллас – Вашингтон – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Бенн (РАДУЛОВ), Смит, РАДУЛОВ – Бураковски, ОРЛОВ, Коннолли, Бураковски

Д: Радулов (1+1; 0, 2, 3, 20.34)

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 4, 19.51)

Кузнецов (0+0; -1, 0, 2, 19.38)

Орлов (1+0; 0, 0, 1, 23.54)

Вегас – Тампа-Бэй – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Нил, Маршессо, Хаула, Теодор – Стэмкос (КУЧЕРОВ), НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ), Хедман

ТБ: Кучеров (0+2; +1, 0, 7, 23.31)

Наместников (1+0; +1, 0, 4, 20.21)

Сергачев (0+0; 0, 2, 3, 14.11)

в Василевский (36-32; 88,9%, 60.00)

Нэшвилл – Виннипег – 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)

Ярнкрок, Фиала, Суббан, Уэбер – Лаури, Лайне (КУЛИКОВ), Элерс, Элерс, Танев, Уилер

Н: Емелин (0+0; -1, 2, 1, 17.52)

В: Куликов (0+1; +2, 0, 2, 22.00)

Баффало – Бостон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Дебраск, Шоллер, Бэккес

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 0, 15.12)

Б: в Худобин (36-36; 100%, 59.58)

Аризона – Флорида – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Фишер, Степан – Бьюгстад, Мальгин (ДАДОНОВ), Матесон (ДАДОНОВ)

Ф: Дадонов (0+2; +2, 0, 1, 16.26)

Рейнджерс – Анахайм – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Кэри, Хэйз, Кэри, Грабнер – Каше

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 13.04)

Ванкувер – Монреаль – 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Ванек, Ванек, Д.Седин, Бесер, Ванек – Карр, Делорье, Делорье, Питри, Байрон, Гальченюк, Дано

В: Бурмистров (0+0; +1, 0, 1, 11.47)

Торонто – Каролина – 8:1 (4:1, 0:0, 4:0)

Комаров, Марнер, ван Римсдайк, Бозак, Марло, Капанен, Нюландер, Кэррик – Скиннер

Оттава – Миннесота – 4:6 (1:1, 2:2, 1:3)

Карлссон, Карлссон, Пажо, Брассар – Э.Стаал, Стюарт, Койву, Проссер, Бродин, Э.Стаал

Айлендерс – Детройт – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Ли, Пулок, Бэйли – Фрк, Нюквист, Манта, Дэйли, Грин, Гленденинг

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 48 (23+25) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 45 (13+32), Таварес Айлендерс – 42 (19+23), Бэйли Айлендерс – 42 (10+32), Уилер Виннипег – 41 (9+32), Ворачек Филадельфия – 41 (8+33), Годро Калгари – 40 (13+27), Макдэвид Эдмонтон – 40 (12+28)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 37 (23+14), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 36 (11+25), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 35 (15+20), МАЛКИН Питтсбург – 31 (11+20), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 29 (14+15), РАДУЛОВ Даллас – 29 (12+17), ПАНАРИН Коламбус – 28 (7+21), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 23 (11+12), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).