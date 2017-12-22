Команду уже покинули пять ведущих игроков. И это еще не все. А пока «моряки» идут ко дну.

Две недели назад Зиявудина Магомедова в президентском кресле сменил Заирбек Юсупов, генеральный директор порта во Владивостоке. Также в клуб пришел новый генеральный директор Сергей Сошников. Нет больше в «Адмирале» генерального менеджера Ильдара Мухометова, который при ограниченных финансовых ресурсах ухитрился собрать симпатичную команду. Десять дней назад его видели на заседании совета директоров КХЛ в Музее хоккея, коллеги-журналисты хотели спросить о задержках зарплаты в клубе, да не решились.

Новый президент начал с собрания, на которое были приглашены все – команда, сотрудники клуба и даже представители СМИ. Его пламенный спич не чтобы удивил – просто шокировал. Аудиозапись речи моментально разлетелась в Интернете и стала хитом недели. Ее растиражировало одно татарстанское издание, которому интересны «Ак Барс», футбольный «Рубин» «Салават Юлаев» немножко.

Юсупов сходу обозначил задачу-максимум – он хочет построить во Владивостоке лучший хоккейный клуб в мире. А посему его мало интересует сиюминутная цель -попасть в плей-офф.

- Я люблю фундаментальный подход, прибежать в плей-офф, а потом убежать оттуда, как битые собачки, - не мой почерк, - заявил Юсупов.

Лучший клуб в мире… Напомним, что «Адмирал» - новый проект в регионе без хоккейной инфраструктуры, традиций и школы. При этом команда в прошлом сезоне не просто пробилась в плей-офф, а под гнетом травм лидеров достойно сражалась с одним из фаворитов Восточной конференции «Авангардом» и даже один матч серии зацепила. Зачастую «Фетисов Арена» собирала аншлаги. При дороговизне билетов и неудобном расположении.

А в это время географический сосед «Адмирала» - «Амур» из Хабаровска - с бюджетом вдвое жирнее, чем во Владивостоке издавна грезит этим самым плей-офф, да никак не может туда пробиться. И если не пробьется теперь, рискует лишиться финансирования и даже исчезнуть с карты КХЛ.

Еще в прошлом сезоне «Адмирал» испытывал серьезные финансовые проблемы, но на это руководство КХЛ закрывало глаза. Ни в одном кризисном списке клуб из Владивостока не фигурировал. В отличие от того же «Амура», «Югры», «Лады», «Северстали». Один молодой и бойкий репортер с острым пером зачислил в кандидаты на выход из лиги даже «Спартак», что априори невозможно, но об «Адмирале» не обмолвился ни словом.

Новый президент начал с места в карьер. Потребовал «простыню» со статистикой игроков и вознамерился скорректировать их зарплаты. Разумеется, в сторону уменьшения. А кто не согласился, отпустил на все четыре стороны. Так клуб покинули пять игроков, грозившие подать в арбитраж – нападающие Владимир Ткачев, Дмитрий Саюстов, Павел Макаренко, защитник и капитан Оскарс Бартулис, вратарь Иван Налимов. А форвард-ветеран Константин Глазачев, один из главных странников в отечественном чемпионате, согласился на новые условия. Только потому, что расторжение старого контракта обошлось бы ему дороже.

За технаря-бомбардира Ткачева Уфа предлагала 80 миллионов рублей. Но «Адмирал» его не отпустил и теперь выплатит все долги (за два с половиной месяца) плюс ползарплаты за январь и февраль.

Резать новое руководство решило везде. Сотрудникам пресс-службы за ноябрь и декабрь выплатят только 35 процентов зарплаты, хотя это подразделение клуба работает хорошо и финансировалось не клубом, а Приморским краем. На сайте «Адмирала» новости и прочие материалы выкладываются оперативно, что могут подтвердить в КХЛ. Дошло ждо того, что многим сотрудникам запретили питаться в столовой арены.

Пришедших в «Адмирал» людей из порта интересует буквально все.

- А зачем нам диктор на арене? Зачем ему платить по семь тысяч за матч, когда есть комментатор игр нашей молодежной команды? Пусть он объявляет…, - такое абсурдное предложение прозвучало недавно на клубной летучке.

Или еще:

- А зачем нам заливщики? Ведь есть люди из маркетинга с автомобильными правами. Пусть садятся за руль заливочных комбайнов...

Новая метла принялась наводить «чистоту» и среди технического персонала команды. Врачам и массажистам хотят платить столько, сколько получают люди их профессии в обычном городском диспансере – 30-40 тысяч рублей. То же самое и с точильщиком коньков.

Под сомнение поставили даже необходимость предматчевых шоу, которыми Владивосток может гордиться.

При этом новый президент верит в своего генерального директора, который, по его же словам, до прихода в «Адмирал» успел развалить три клуба - «Лев» из словацкого Попрада, ЦСК ВВС из Самары и «Белые Тигры» из Оренбурга.

Накануне последнего матча с «Торпедо» (0:2) гендир заявил, что намерен… усилить атаку новичками. Во Владивосток едет загадочная «звезда» из Самары.

Наверное, метод «до основанья, а затем» имеет право на жизнь. В клубе со статусом «непотопляемый». Только захотят ли болельщики «Адмирала» ждать, когда их любимая команда выберется из грязи в князи. Люди голосуют ногами. Им победы подавай и плей-офф.