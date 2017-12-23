Победа над бело-голубыми была для питерских армейцев знаковой и по-своему необходимой. Ведь до этого они уступили в двух матчах. Проигрывать впервые в сезоне три встречи кряду лидеру, конечно, не хотелось.

– Хорошая игра, – отметил Олег Знарок и тут же поправился. – С нашей стороны. Сегодня я доволен и качеством, и дисциплиной, и результатом, и исполнением. После двух поражений у нас… В общем, готовились к «Динамо». Провели хорошие тренировки. Наверное, это сказалось. Если будем и дальше продолжать так играть, все будет в порядке.

– Как себя чувствуют игроки сборной? Ведь многие жалуются на тяжелый график чемпионаты. А ваши ребята еще и за сборную бьются.

– Был небольшой спад сразу после Кубка Первого канала. Выглядели не очень хорошо. Пауза в пару дней пошла нам на пользу. Все восстановились и сегодня уже приличный уровень показали. И движение было хорошее, и исполнение. Когда человек физически отлично готов, и у тренера есть, что с него спрашивать.

– Оцените персонально сегодняшнюю готовность Дацюка, – предложил Знарку один из моих коллег. – Когда он выйдет на привычный для себя уровень? Сейчас он явно тяжеловат на фоне своих партнеров. Хотя на Кубке Первого канала Павел и не играл.

– Я не думаю, что он тяжеловат, – сразу не согласился Знарок. И привел контраргумент. – Паша у нас в прошлом матче был лучшим на площадке. Я им доволен.

– Сергей Калинин в третьем периоде пропустил несколько смен…

– Сережка почувствовал себя не очень хорошо. У него была микротравма, полученная еще месяц назад. Человек с ней играет.

– Когда в состав вернется Николай Прохоркин? Сможет ли он помочь СКА в Магнитогорске?

– В Магнитогорске – не знаю. Но вот в следующем матче, наверное, уже будет играть.

Главному тренеру московского «Динамо» пришлось скорее оправдываться за домашнее поражение. Хотя понятно, что объективно СКА изначально был фаворитом в этой встрече.

– Мы готовились к матчу, знали против кого будем играть, – нахмурился Владимир Воробьев, комментируя неутешительный для себя счет. – Хотели действовать на контратаках. И в первом периоде сражались, выполняли игровое задание. А вот когда пропустили первый гол, сразу что-то сломалось. Нельзя это было делать. Непозволительно было столько времени давать СКА в зоне нашей обороны. Мы не успевали за ними. Мастеровитые ребята стали нас переигрывать. Поэтому второй период и уступили. После этого в раздевалке состоялся разговор. Вышли и продолжили сражаться. Пусть нам где-то не хватает мастерства, но характер у команды есть.

– «Динамо» явно требуется усиление. Будут ли дозаявки до 27 декабря? Вроде бы ваш клуб уже договорился с Бартулисом?

– У меня нет конкретной информации для ответа на ваш вопрос. Хотелось бы усилиться. Но в первую очередь я жду возвращения в строй травмированных ребят – Карсумса, Терещенко и Варнакова. Думаю, что скоро они усилят наш состав.