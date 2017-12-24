Капризову светит «Звезда»? ЦСКА накрыл спад
После 12-матчевой серии побед ЦСКА дважды подряд оказался на щите. Потеряла зубы атака команды Игоря Никитина.
Зачехлил клюшку ее главный бомбардир Кирилл Капризов.
После поражения от «Магнитки» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин откомандировал молодого форварда Окулова в фарм-клуб ВХЛ чеховскую «Звезду». Во второй раз. Окулов на ровном месте схватил удаление, за которое Мозякин и Ко наказали голом и вернулись в игру.
Матч с «Витязем» напоминал бойню. С первых секунд соперники не щадили друг друга. Не стесняясь засаживали в спину или, как говорят в хоккейной среде, в номер. Гости даже внесли в заявку защитника Епишина, памятуя, как в середине февраля 2016 года он в своем дебютном матче в КХЛ расколол армейца Столярова и был удален до конца игры. Тот кровавый поединок подмосковная команда выиграла 4:2, а страсти продолжали бушевать и после сирены: в перебранку вступили тренеры – Дмитрий Квартальнов и Равиль Якубов, ныне помощник Валерия Белова. По дороге с пресс-конференции Якубов даже позволил себе стрелу-тираду в адрес владельца армейского хоккейного клуба.
Вот и в субботу гости вышли умирать. В самом начале они лишились нападающего Кулагина, получившего удар от защитника хозяев Блажиевского. Хоккейный бог воздал «Витязю» за самоотверженность, бесстрашие, жажду победы и судейскую несправедливость. Надо признать, гостям подфартило с голами. Макеев забил после рикошета от клюшки Андронова, защитник Мозик сначала воспользовался ляпом вратаря Юханссона, а потом покараулил отскок от клюшки Робинсона, эффектно сыгравшего в бадминтон. А в первом периоде Гусев и Одиньш не назначили чистейший буллит, когда Киселевич клюшкой зацепил перчатку убежавшего к воротам Афиногенова и тем самым помешал броску.
Атака же хозяев силилась превратить вратаря гостей Сапрыкина в Третьяка – Владислава, конечно, не Максима. Голкипер «Витязя» отразил 43 броска, еще 27 заблокировали его одноклубники. Героическая статистика!
Но вряд ли бы оборона правила бал, если б ни бедность атаки хозяев. У красно-синих сбился прицел, фальшивили спецбригады. Чего только стоит промах по пустым воротам Шумакова, когда его команда полторы минуты разыгрывала большинство «5 на 3». Шалунов с его убойным броском упорно палил мимо. Транжирил моменты Любимов, а Жарков давно забыл, что такое голы.
Растворился в вале атак и главный бомбардир команды Капризов. Свою последнюю шайбу он забросил аж 1 декабря. Такая же картина наблюдалась и в сборной на Кубке Первого канала. А ведь Никитин предоставил ему щадящий режим – дал передышку на матчи с «Барысом» и «Трактором». К слову, армейцы не заслуживали победы и над челябинцами - хозяевам сильно повезло, да и голкипер Юханссон подтащил.
Не пора ли Капризову перезагрузиться? В «Звезде», как в свое время сделал Легенда №17 Валерий Харламов?
Два поражения подряд заставили болельщиков ЦСКА и некоторых специалистов затянуть старую песню о неуправляемости команды и отсутствию в ней лидеров. Ее вовсю распевали в середине сентября, когда москвичи проиграли дважды подряд - во Владивостоке (1:3) и Хельсинки (0:4).
Впрочем, в понедельник армейцы могут разом все исправить. Если победят в культовом московском дерби «силовиков». Как сделали это после фиаско в матче за Кубок Открытия со СКА.