Зачехлил клюшку ее главный бомбардир Кирилл Капризов.

После поражения от «Магнитки» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин откомандировал молодого форварда Окулова в фарм-клуб ВХЛ чеховскую «Звезду». Во второй раз. Окулов на ровном месте схватил удаление, за которое Мозякин и Ко наказали голом и вернулись в игру.

Матч с «Витязем» напоминал бойню. С первых секунд соперники не щадили друг друга. Не стесняясь засаживали в спину или, как говорят в хоккейной среде, в номер. Гости даже внесли в заявку защитника Епишина, памятуя, как в середине февраля 2016 года он в своем дебютном матче в КХЛ расколол армейца Столярова и был удален до конца игры. Тот кровавый поединок подмосковная команда выиграла 4:2, а страсти продолжали бушевать и после сирены: в перебранку вступили тренеры – Дмитрий Квартальнов и Равиль Якубов, ныне помощник Валерия Белова. По дороге с пресс-конференции Якубов даже позволил себе стрелу-тираду в адрес владельца армейского хоккейного клуба.

Вот и в субботу гости вышли умирать. В самом начале они лишились нападающего Кулагина, получившего удар от защитника хозяев Блажиевского. Хоккейный бог воздал «Витязю» за самоотверженность, бесстрашие, жажду победы и судейскую несправедливость. Надо признать, гостям подфартило с голами. Макеев забил после рикошета от клюшки Андронова, защитник Мозик сначала воспользовался ляпом вратаря Юханссона, а потом покараулил отскок от клюшки Робинсона, эффектно сыгравшего в бадминтон. А в первом периоде Гусев и Одиньш не назначили чистейший буллит, когда Киселевич клюшкой зацепил перчатку убежавшего к воротам Афиногенова и тем самым помешал броску.

Атака же хозяев силилась превратить вратаря гостей Сапрыкина в Третьяка – Владислава, конечно, не Максима. Голкипер «Витязя» отразил 43 броска, еще 27 заблокировали его одноклубники. Героическая статистика!

Но вряд ли бы оборона правила бал, если б ни бедность атаки хозяев. У красно-синих сбился прицел, фальшивили спецбригады. Чего только стоит промах по пустым воротам Шумакова, когда его команда полторы минуты разыгрывала большинство «5 на 3». Шалунов с его убойным броском упорно палил мимо. Транжирил моменты Любимов, а Жарков давно забыл, что такое голы.

Растворился в вале атак и главный бомбардир команды Капризов. Свою последнюю шайбу он забросил аж 1 декабря. Такая же картина наблюдалась и в сборной на Кубке Первого канала. А ведь Никитин предоставил ему щадящий режим – дал передышку на матчи с «Барысом» и «Трактором». К слову, армейцы не заслуживали победы и над челябинцами - хозяевам сильно повезло, да и голкипер Юханссон подтащил.

Не пора ли Капризову перезагрузиться? В «Звезде», как в свое время сделал Легенда №17 Валерий Харламов?

Два поражения подряд заставили болельщиков ЦСКА и некоторых специалистов затянуть старую песню о неуправляемости команды и отсутствию в ней лидеров. Ее вовсю распевали в середине сентября, когда москвичи проиграли дважды подряд - во Владивостоке (1:3) и Хельсинки (0:4).

Впрочем, в понедельник армейцы могут разом все исправить. Если победят в культовом московском дерби «силовиков». Как сделали это после фиаско в матче за Кубок Открытия со СКА.