КОШЕЧКИН ПРИБОЛЕЛ, КОЗЛОВА ПОВЫСИЛИ

Кажется, «Магнитка» постепенно находит свою игру. Девять матчей подряд команда Виктора Козлова набирает очки, а в декабре и вовсе уступила лишь однажды. Накануне ремейка прошлогоднего финала Козлов решением президента «Металлурга» Виктора Рашникова лишился приставки «и. о.», став полноценным главным тренером. А как иначе, если «сталевары» накануне без труда в Москве расправились с ЦСКА, до этого крушившим всех и вся на протяжении 12 игр подряд?

– Очень важная победа в психологическом плане, – отмечал накануне матча с уже питерскими армейцами Козлов. – Отлично сыграла вся команда, хороший матч провел вратарь Илья Самсонов. Кошечкин приболел, Илья не играл больше месяца, но вышел и выступил достойно. Прогнозы по здоровью Василия? Пока ничего однозначного сказать нельзя.

Уже на утренней раскатке в понедельник ясно – в воротах у «Магнитки» снова Самсонов. Сможет ли он вновь остановить армию, на этот раз с берегов Невы?

ПРАЗДНИК НА АРЕНЕ «МЕТАЛЛУРГ»

Питер, который в последнее время несколько забуксовал, привез на Урал лучший состав, за исключением разве что Херсли. А вот у «Магнитки» игру пропускает Алексей Береглазов, и это – серьезная потеря для обороны «сталеваров». Магнитогорский джокер – шестой полевой. Естественно, битва со СКА собирает аншлаг. Билеты за несколько минут превратились в дичайший дефицит. Арена «Металлург» к приему питерских богатеев подготовилась славно.

В официальном магазине появился спецвыпуск клубного журнала. Из него, например, можно узнать, как устроено околохоккейное шоу в Нью-Йорке. И ведь в «Магнитке» не хуже! Гимн а капелла исполняют три лучшие солистки города, ди-джей включает музыку в паузах прямо из чаши стадиона, а периодически трибуны разгоняет орган – клавишник играет вживую. На медиакубе (он, как и инетрактивная строка, оформлен в новогоднем стиле) перед игрой показывают ролик: легионеры «Металлурга» в красных колпачках обсыпают друг друга и канадского тренера Майкла Пелино снегом, дурачатся, играют лопатами в хоккей. «Праздник к нам приходит!» – как поется в новогодней рекламе. Не хватает только рождественского подарка – и ясно, что весь Магнитогорск попросил у хоккейного Санты…

ПОБЕДИТЬ ЗА 22 СЕКУНДЫ

Поначалу «Металлург» отбивается – Игошев в первой же смене выбрасывает шайбу на трибуны. В большинстве СКА могуч, но и «сталевары» бьются, не жалея себя. А следом уже питерцы вынуждены играть вчетвером, и уже Коскинену приходится попотеть. В равных составах «Магнитка» действует точно как в матче с ЦСКА: насыщенная средняя зона со страхующим сзади защитником и чуть выдвинутым одним форвардом. Зачем менять то, что работает? В итоге СКА в первом периоде опасен только в большинстве – Белов попадает в штангу.

0:0 на табло и после получаса игры. А заключительная треть становится кошмаром для хозяев. На пятой минуте после фатального рикошета шайба отскакивает на пятак к Широкову, и тот «с лопаты» открывает счет – 0:1. Проходит всего 22 секунды, как четвертому звену СКА удается трехходовка, в финале которой Каблуков расстреливает пустые ворота. 0:2! И тут же судьи выписывают «2+10» Коваржу за удар в голову в средней зоне – «Магнитка» остается без наигранного первого звена. Гол в большинстве Плотникова окончательно убивает надежду в сердцах болельщиков «Магнитки». За две с половиной минуты до сирены зрители тянутся к выходу – 0:4.

ЗНАРОК: «ПЕРЕДЕРНУЛИ ЗВЕНЬЯ, И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ»

– Тренеры говорили – постоянно бросать, лезть на ворота, – у раздевалки СКА после сирены Сергей Широков рассказывает, как забивал первый гол в матче. – Поэтому, когда ко мне пришла шайба, особенно не раздумывал. Неудобно забивать «с лопаты»? Так вратарю еще сложнее! Так и забил. Рад, что удалось победить.

Около логова «лисов», Войтек Вольски, дебютировавший на магнитогорском льду после своего возвращения, находит в себе силы ответить на вопросы:

– Против таких команд, как СКА надо играть все 60 минут от начала и до конца. Да, мы сыграли два неплохих периода, но не смогли также здорово провести третий. Надо быть более собранными. Мы идем в правильном направлении. Жаль, что не удалось реализовать свои моменты.

– Непозволительно в таких матчах так играть в своей зоне, – на пресс-конференции отмечает Виктор Козлов. – Это хоккей, это процесс. Будем анализировать, пытаться исправить ошибки. Что с Береглазовым? Приболел.

«Никаких вопросов о сборной», – такой мораторий вводится пресс-службой питерцев еще до начала брифинга.

– Два периода не могли подобрать ключи, – рубит Олег Знарок. – В принципе, команда понравилась, в третьем периоде забили нужные голы и сыграли по счету. Большинство реализовали. Вратарь «на ноль» отстоял. В третьем периоде передернули звенья, это дало результат.

– Вы изучали видео игры «Магнитки» и ЦСКА? – вопрос из зала, не про сборную.

– Конечно, мы же всегда смотрим видео. – Знарок недоуменно смотрит на журналиста.

– И «Металлург» чем-то удивил?

– Мы с ними в финале играли, мы знаем, как они играют. Мне продолжать отвечать на одни и те же вопросы? – даже после победы Знарок суров и брутален.

«Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) 0:4 (0:0, 0:0, 0:4).

Голы: Широков 15 (Коскиранта, 44:36), Каблуков 2 (Тихонов, Карпов, 44:58), Плотников 12 (Шипачев, Гусев, 50:02, б.), Гавриков 3 (Войнов, Шипачев, 57:25).

Вратари: Самсонов – Коскинен.

Штраф: 20 – 6.

Судьи: Соин, Гусев (Берсенев, Юдин).

25 декабря. Магнитогорск. 7500 зрителей.