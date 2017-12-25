В упорной битве между московскими клубами армейцы нанесли 50 бросков по динамовским воротам, но добились победы только по буллитам – 3:2.

Динамовцам перед матчем можно было только посочувствовать. При всех трудностях составления календаря КХЛ, пожалуй, все же надо было умудриться, чтобы так попасть – сыграть два матча через день, против двух основных лидеров чемпионата, СКА и ЦСКА.

Я уж не говорю о том, что ставить историческое московское дерби на понедельник, да еще после битвы со СКА само по себе, - нонсенс! Уже не для игроков, а для болельщиков. Заранее понятно, что по посещаемости вторая культовая встреча здорово просядет. По факту на нее пришло меньше трех тысяч человек. И проигрывает от этого не только клубная касса. Это удар по популяризации хоккея в столице, где на матчи и так ходят неохотно.

Слава богу, что сама идея сделать понедельник хоккейным днем по-тихому сошла на нет. Потому что она изначально была невыполнимой. Для большинства наших граждан понедельник - традиционно день тяжелый. И ассоциируется он с началом рабочей недели, а уж никак ни с семейным походом на хоккей. По-моему, матчи уровня Динамо – ЦСКА должны проходить исключительно в выходные. Потому что даже если они накладываются на футбольные баталии, в уикенд народу на арене все равно собирается больше.

ЗЛЫЕ АРМЕЙЦЫ

Ну а если вернуться непосредственно на площадку, то ситуация для бело-голубых просто аховая. Потому что сперва к ним в гости пожаловал не просто СКА, а СКА злой после двух поражений кряду. А в понедельник уже ЦСКА оказался в абсолютно такой же ситуации.

19 декабря армейцы уверено продолжили свой успешную серию матчем с «Трактором» (12 побед). Но вот потом неожиданно развалились. Два поражения кряду – от «Магнитки» и от «Витязя», с общим счетом 2:7!

Так неказисто красно-синие не плюхались на «пятую точку» уже давненько… Тем более, что произошло это в Москве, на глазах у руководства клуба. И понятно, что тренеры после этих фиаско здорово напряглись. Есть информация, что команду отправили ночевать на базу и вообще подтянули гайки.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что по воротам того же «Витязя» армейцы нанесли 109 бросков! То есть в отсутствии желания их упрекнуть трудно. Другое дело, что в створ попало всего 47. А гол забили и вовсе один.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после этого поражения сказал, что в таких матчах нужны «мусорные» голы. Но я бы возразил, что имея под руками целый ряд талантливых форвардов уровня сборной России, опускаться до «мусорных» голов грешно.

Единственное, в чем не приходилось сомневаться, - московские армейцы, как ранее и питерские, приедут в Парк Легенд злыми на себя. А сорвать злость попытаются на сопернике.

- Это первые поражения для нас с середины ноября, - напомнил защитник ЦСКА, экс-динамовец Мэт Робинсон. - Но мы не должны из-за этого паниковать. Надо найти путь к победам в следующих матчах.

ПРИВЕТ ОТ РОБИНСОНА

Ну а «Динамо» по-прежнему испытывает трудности из-за травм ведущих игроков. К битве с ЦСКА не успели вернуться в строй нападающие Михаил Варнаков, Мартиньш Карсумс и Алексей Терещенко.

В двух предыдущих встречах с армейцами бело-голубые уступили – 1:6 и 1:3. Но на этот раз динамовцам удался быстрый гол. Андрей Кутейкин очень своевременным и мудрым пасом вывелИвана Игумнова один на один с вратарем ЦСКА. И 21-летний форвард не растерялся, отправив шайбу в верхний угол.

Однако столь обескураживающая позиционная ошибка не лишила гостей уверенности. Счет они сравняли уже через три минуты, реализовав первое же большинство. И здесь уже впору предъявлять претензии защитникам бело-голубых. Ведь в «Динамо» прекрасно знают, какой отличный бросок у Робинсона от синей линии. И давать ему спокойно прикладываться по шайбе со своей любимой дистанции – огромный риск. Мэт «прошил» Ивана Бочарова со второй попытки. И это, пожалуй, никого не удивило. Поскольку канадец в этом сезоне уже огорчал свою бывшую команду.

Еще одну шайбу хозяева пропустили за две минуты до первого перерыва. И вновь после ляпа в обороне, которая почему-то расступилась перед Андреем Кузьменко. Динамовцы дали армейцу проехать на ударную позицию и без помех расстрелять с нее Бочарова.

Следующий период хозяева провели с хорошим настроем и были вознаграждены голом Игоря Игнатушкина, который оказался на добивание быстрее защитников ЦСКА – 2:2.

В этом матче армейцы нанесли 50 бросков в створ. Но победы добились только в серии послематчевых штрафных бросков.