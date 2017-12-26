Еще совсем недавно клубы КХЛ хором жаловались на трудные перелеты на Дальний восток. Но все меняется! И вот уже те команды, кому до конца сезона предстоят матчи во Владивостоке радостно потирают руки. Ведь еще недавно боевитый «Адмирал» стал нынче легкой добычей, а матчи с ним – гарантированными тремя очками.

Своеобразной точкой отсчета можно, пожалуй, считать вторничный матч со «Спартаком». И дело даже не в том, что москвичи разгромили хозяев с крупным счетом. Суть в причинах, которые привели к столь плачевному для «моряков» результату.

На встречу с красно-белыми «Адмирал» смог выставить только три пятерки. В современном скоростном хоккее это приговор. Тем более, что и пятерки – далеко не сильнейшие. Лидеры дальневосточников – лучший бомбардир сезона Владимир Ткачев и капитан команды Дмитрий Саюстов уже прописались в «Салавате». И уфимские менеджеры не скрывают восторга от такого неожиданного подарка – вокруг Ткачева собираются строить вторую бригаду большинства. Также «юлаевцами» стали голкипер Иван Налимов, защищавший ворота «Адмирала» в ноябре и первой половине декабря, имея процент отраженных бросков 94,2 и защитник Оскарс Бартулис.

«Адмирал» словно налетел на айсберг. Клуб терпит настолько серьезное бедствие, что ему впору менять название на «Титаник». А команда, похоже, живет по принципу «спасайся, кто может». Кто успеет спастись до 27 декабря, тот уцелеет. Остальные неизбежно пойдут на дно турнирной таблицы.

Самое печальное, что «айсбергом» оказался, судя по всему, новый президент клуба Заирбек Юсупов, перешедший на работу в КХЛ из порта. Новый руководитель здорово удивился, обнаружив, что хоккей в России – дело не прибыльное. И пообещал дословно «открутить головы червям», ответственным за это в «Адмирале».

Упрекать человека за то, что он решил навести финансовый порядок в подведомственном хозяйстве, конечно, глупо. Но беда в том, что приход в клубы КХЛ эффективных менеджеров всегда заканчивается одинаково. Недавний лидер превращается в середнячка, сражающегося за попадание в плей-офф. А середняк оседает в аутсайдерах и покидает лигу подобно «Кузне».

И именно этот путь сейчас светит «Адмиралу». Содержать клуб КХЛ – дело априори убыточное. Это, увы, закон. Вывести его расходы в ноль в России можно только одним способом – ликвидировать команду. Все остальное – бесполезно.

Нет, конечно, можно сократить расходы. Но надо понимать простую вещь. Чтобы игрок согласился выступать за «Адмирал», а не, к примеру, за «Спартак», ему надо предложить денег значительно больше, чем в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и т. п. Потому что жить по восемь месяцев в самолете никто не хочет. И тут либо надо раскошеливаться, либо закрывать лавочку.

Вместо этого я сегодня читаю заявление вице-губернатора Приморского края о том, что «через какое-то время ломки мы получим качественный хоккей за те же средства». И понимаю, что ломка уже началась. А вот разговоры о качественном хоккее в будущем, это, простите, маниловщина.

Сейчас «Адмирал» хочет сменить главного тренера и ведет переговоры с Андреем Разиным, который, кстати, наблюдал за матчем со «Спартаком» с трибуны. Я очень рад, что яркий и известный специалист возвращается в КХЛ. Но чем он сейчас сможет помочь дальневосточникам? О плей-офф они в этом сезоне уже даже не мечтают. Или дело в том, что Разин просто согласился доработать сезон за более низкую зарплату?

В любом случае, просто сменив рулевого спасти «Титаник» будет затруднительно.