На рабочем совещании КХЛ кто-то со светлой головой предложил идею: «Вот в прошлом году вторыми тренерами в сборных дивизионов работали телекомментаторы – Сергей Гимаев, Денис Казанский, Алексей Бадюков, Александр Гуськов. И у них прекрасно получилось! Сейчас мы обсуждаем, что вторыми тренерами могли бы стать генеральные менеджеры. Но согласитесь, это немного не то. А давайте поставим на мостик… девушек из телевидения!»

Вах! Как тут не согласиться!

На самом деле, это очень умный ход. Так лига снова отдает пас на ход телевидению. И пусть уже «Матч ТВ» решает, как разыгрывать эту тему. Как я знаю, девушкам уже шьют специальные строгие костюмы. А вы не могли бы, пожалуйста, предусмотреть там глубокое декольте? А чтобы еще в ажурных чулках? Можно, да? Спасибо, благодарим.

Как выбирали кандидаток. С первыми двумя все было понятно сразу – это Наталья Кларк и Дарья Миронова, которых вы имеете счастье постоянно лицезреть в перерывах матчей КХЛ. Ослепительные блондинки, и да что я вам буду рассказывать?!

На роль третьей девушки прошел серьезный кастинг. Рассматривались фигуры (в прямом смысле слова) Марии Титовой, Евгении Перуновой, и начали уже обсуждать, не просто то, кто эффектнее смотрится в кадре, а кто сможет зажечь в прямом эфире. Бросить на лед бутылку воды, обматерить судью, хлопнуть по шлему игрока и гаркнуть ему в ухо: «Короче сменку, тудыть ее в качель!»

В итоге выбрали Марию Басс – тоже с «Матч ТВ». А четвертой стала Соня Гудим, звезда всего Челябинска. Она не работает в штате федерального телеканала, но пробилась наверх из народа. Мужчины ее знают и обсуждают, как в купальнике или с манящим вырезом Гудим берет интервью у хоккеистов. Фитоняшка обратила внимание на себя, за что и стала вторым тренером.

Самое интересное – как девушки выбирали, к кому идти в дивизион. Кларк сразу выбрала Олега Знарка из дивизиона Боброва. Она не боится Олега Валерьевича. У них наоборот, очень хорошие отношения. Тем более Кларк традиционно отвечает за Западную конференцию.

Миронова выбирала из восточных команд и остановилась на дивизионе Чернышева и Андрее Скабелке, с которым общалась лишь раз в жизни. Плюс в том, что там выступает «Барыс», а праздник хоккея пройдет в Астане. То есть зрительская поддержка обеспечена. Тем более в той группе хватает иностранцев – Найджел Доус, Линус Умарк, а Дарья превосходно знает английский.

Смешнее всего получилось с Басс, которая шла в дивизион Харламова к Зинэтуле Билялетдинову, но того на днях заменили на Андрея Назарова – тафгая всесоюзного значения. Мария, вы готовы к такому мужскому лексикону и брутальному складу характера Андрея Викторовича?

И да: девушки говорят, что в купальниках на лавку все-таки не выйдут. КХЛ им дала установку – бизнес-стиль. То есть никаких юбок. Но у каждой свой характер, и вот Миронова не признает брюки. Она обещает выйти на лавочку в облегающих кожаных штанах и призывает доверять вкусу девушек.

А что нам еще остается?