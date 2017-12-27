Начнем с банального. «Баффало-2011 и Баффало-2018 – это два разных турнира», – справедливо заметил после матча с чехами защитник и капитан сборной России Егор Зайцев, предложив таким образом не полагаться на опыт старших товарищей и не надеяться, что стартовое поражение в турнире в данном конкретном городе – непременно предвестник великих свершений. Резонное наблюдение, учитывая то, что у данной сборной по сравнению с тогдашней примерно 100-процентный дефицит по количеству Кузнецовых, Тарасенко и Панариных, зато – громадное преимущество в горении. Не в глазах, а в обороне.

КОСТИН: ВЫХОДИМ НА ЛЕД – ВСЕ ВЫЛЕТАЕТ ИЗ ГОЛОВЫ

Видимо, поэтому прогнозисты пока не дают России особых шансов на золото в этом турнире, и к черту пресловутый баффаловский фарт. И упрекать их в неуважении к державе пока причин нет. Матч с чехами показал, что российской молодежке, как минимум, есть над чем работать. Начать хотя бы можно с обороны и большинства. И тут мнение внутри команды было практически единогласным – не хватило дисциплинированности.

– Где-то нам не повезло, а где-то мастерства не хватило, хладнокровия. – сказал после матча нападающий Клим Костин.

– Игра в спецбригадах не пошла. Не хватает взаимопонимания?

– Мы просто не выполняем тренерскую установку. Выходим на лед, и из головы все вылетает. Тренеры говорят нам обороняться по одной схеме, а мы все делаем не так.



– В концовке третьего игра наконец-то преобразилась. Тренеры нашли какие-то слова?

– Просто сказали нам, что вы, мол, мужики, сборная. Соберитесь и играйте, как мужики. Это нас проняло, но надо было так играть с самого начала.

ЗАЙЦЕВ: НЕ ХВАТАЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ

Провал в обороне, приведший к четвертому голу (Мельниченко был в полном одиночестве, и чехи забили с третьей попытки), капитан россиян Зайцев запомнил хорошо.



– Да, помню. Это же я был на льду.



– Чего не хватает пока в защите?

– Концентрации, наверное. Я не знаю. Сейчас проанализируем игру, сделаем выводы, будем что-то исправлять.



– Это больше ментальные проблемы, моральные или физические?

– Точно не моральные. Все были готовы, все понимают ответственность турнира.

БРАГИН: ГОВОРИМ ИМ ОДНО, ДЕЛАЮТ СОВСЕМ ДРУГОЕ

– Я бы не сказал, что проблемы в обороне такие уж и серьезные, – прокомментировал результат матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. – Но пять шайб, конечно же, это многовато. Надо улучшать большинство и меньшинство… Вообще, я еще раз повторю: главная проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира. Опыта не хватает, ведь это совсем другой уровень хоккея. Поэтому первая игра и получилась немного скомканной, хотя моментами играли и неплохо. Будем делать выводы.

– Первый вывод – по вратарю? Почему заменили Мельничука?

– Так четыре гола же. Хотя он вроде бы и не виноват, но решили поменять.

– Сухачев вроде тоже не убедил…

– Ну да. Вышел сырой. Будем дальше думать.

– Игроки сказали, что не выполняли тренерские установки в большинстве.

– Да, это так. Говорили им одно, а они выходят и делают совсем другое.

– Нервишки виноваты?

– Да нет. Надо просто выходить и делать то, что говорит тренер.

– Вы сказали, что были неплохие моменты. Какие?

– Ну, все-таки продолжили играть при 5:2. И было бы чуть больше времени, могли бы спасти игру.

– Звено Костина было незаметно. Больше ожидаете от профессионала из Северной Америки?

– Да, чуть больше. Они же тут лидерами считаются, а пока… Еще раз скажу, что клубный уровень – совсем другой.



– Звенья менять будете?

– Ну да, сейчас проанализируем, подумаем, будем что-то менять.