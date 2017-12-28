1. ТРИ ОЧКА МАЛКИНА

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ. Джино все решил в матче с «Коламбусом», и это была первая игра для «пингвинов» после рождественских каникул. Вы помните, что дважды чемпион лиги последних лет «Питтсбург» не попадал в плей-офф, и в воздухе витала нехорошая сенсация.

Но не просто так «Советский спорт» признал Джино лучшим спортсменом 2017 года. Не только в хоккее («Харламов Трофи»-2017), а вообще. Малкин – лучший среди футболистов, волейболистов и даже бадминтонистов.

В третьем периоде был счет 3:1 в пользу «Коламбуса». Но на 44-й минуте Малкин поучаствовал в розыгрыше большинства, которое завершил Фил Кессел – его верный Санчо Панса.

Уже на 55-й минуте большинство реализовал сам Малкин, когда удачно поборолся на пятачке. Так счет стал 3:4. И за 100 секунд до конца третьего периода Джино помог забить Джейку Гюнтцелю.

В овертайме же Малкин реализовал буллит в ворота Сергея Бобровского. А когда это сделал еще и Сидни Кросби, то победа окончательно и бесповоротно досталась «Питтсбургу».

2. ДУБЛЬ ПАНАРИНА

Этот матч мы запомним также из-за дубля Артемия Панарина, хотя он и реализовал свой буллит.

Первый гол получился очень красивым. Панарин подхватил шайбу на левом фланге, вошел в зону, лихими финтами разобрался с защитником и метким броском забил гол в ворота «Питтсбурга». Образцовый момент.

Второй гол случился на 51-й минуте. Там Панарин подлетел к воротам и добил шайбу, которая удачно отскочила от голкипера.

А знаете, в чем радостный момент этого матча? Панарин сделал первый дубль за «Коламбус». Он мог отдавать пять первых передач в одной игре, становился диспетчером. Но душил в себе талант снайпера. И мы знаем, как четко Артемий умеет класть шайбы в сетку с левого фланга, как здорово он совершает набеги на ворота. Сейчас у него 31 (8+23) очко в 37 матче. Будем верить, что с этого дня Панарин станет чаще забивать голы.

3. ПОРАЖЕНИЕ «ВАШИНГТОНА»

Что-то странное происходит с «Вашингтоном». Это третье подряд поражение столичного клуба. Более того, «Кэпиталз» не могут забить гол уже 145 минут и одну секунду. И это команда, где играет второй снайпер и один из лучших ассистентов лиги! Речь об Овечкине и Кузнецове, конечно.

Александр Великий вообще четыре матча подряд сидит на сухом пайке. Ноль очков. Зеро! К тому же в поединке с «Рейнджерс» он не забил послематчевый буллит, из-за чего «Вашингтон» проиграл.

На днях Овечкин напевал на утренней раскатке в Аризоне: «Ничто не может остановить меня! Я поднимаюсь и иду только вперед!»

Что-то пока слова расходятся с делом! А еще после матча Александр Великий, хоккейный посол всего мира, встретился с футболистом Жераром Пике – это защитник «Барселоны» и муж Шакиры.

Best part of the post is Ovechkin's wife teasing him in the comments that he probably forgot to put on shorts. pic.twitter.com/HQfm545EWj — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 28 декабря 2017 г.

Ови подарил ему свою клюшку, сфотографировался с легендой. Но самый прикол – то, что жена Анастасия Шубская написала Саше в инстаграме: «Лап, ты по-моему забыл одеть шорты».

Ну ничего страшного, Овечкин и в лосинах хорош.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 3 (1+2) очка и забил буллит в матче с «Коламбусом» (5:4 бул.)

2** – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Сделал дубль (2+0) в матче с «Питтсбургом» (4:5 бул.)

3*** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Эдмонтоном» (4:3)

Общий зачет по сезону*:

36 – Кучеров

34 – Овечкин

31 – Бобровский, Радулов

28 – Тарасенко

27 – Малкин, Панарин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич, Василевский

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов

7 – Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Рейнджерс – Вашингтон – 1:0 бул. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Цуккарелло (п.бул.)

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 0, 15.40)

В: Овечкин (0+0; 0, 2, 4, 21.18)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 22.47)

Орлов (0+0; 0, 0, 0, 24.32)

Питтсбург – Коламбус – 5:4 бул. (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)

Шири, Кессел (МАЛКИН), МАЛКИН, Гюнтцель (МАЛКИН), Кросби (п.бул.) – Милано, Дженнер, ПАНАРИН, ПАНАРИН

П: Малкин (1+2; -1, 0, 4, 20.54)

К: Панарин (2+0; +2, 0, 4, 23.10)

в Бобровский (37-33; 89,2%, 65.00)

Колорадо – Аризона – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Рантанен – Ридер, Голигоски, Крауз

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 9.17)

Задоров (0+0; 0, 2, 0, 19.06)

в Варламов (27-24; 88,9%, 57.55)

Сент-Луис – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Соботка – Смит, Ярнкрок

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 1, 18.42)

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 17.37)

Виннипег – Эдмонтон – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Литтл, Армиа (КУЛИКОВ), Коннор, Армиа – Драйзайтль, Пулюярви, Хаира

В: Куликов (0+1; 0, 0, 1, 18.44)

Миннесота – Даллас – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Сперджен, Э.Стаал, Гранлунд, Закер – Сегин, Янмарк

Д: Радулов (0+0; -2, 0, 3, 18.25)

Анахайм – Вегас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Ракелл – Теодор, Икин, Карлссон, Перрон

Каролина – Монреаль – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Теравайнен, Ахо, Ахо – Гальченюк

Айлендерс – Баффало – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Чимера, Бэйли, Барзал – Гиргенсонс, Окпосо

Нью-Джерси – Детройт – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Хишир, Хишир, Ватанен – Абделкадер

Бостон – Оттава – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Миллер, Хайнен, Нэш, Нэш, Бэккес – Шабо

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 51 (24+27) очко, Таварес Айлендерс – 48 (21+27), Бэйли Айлендерс – 48 (11+37), Макдэвид Эдмонтон – 45 (14+31), Стэмкос Тампа-Бэй – 45 (13+32), Ворачек Филадельфия – 44 (8+36), Жиру Филадельфия – 42 (13+29), Уилер Виннипег – 42 (9+33)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 38 (12+26), ОВЕЧКИН Вашингтон – 37 (23+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 36 (15+21), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 33 (10+23), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 31 (15+16), РАДУЛОВ Даллас – 29 (12+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).