«Овечкин, ты шорты забыл надеть!» В чем Саша вышел к звезде «Барселоны» (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ТРИ ОЧКА МАЛКИНА
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ. Джино все решил в матче с «Коламбусом», и это была первая игра для «пингвинов» после рождественских каникул. Вы помните, что дважды чемпион лиги последних лет «Питтсбург» не попадал в плей-офф, и в воздухе витала нехорошая сенсация.
Но не просто так «Советский спорт» признал Джино лучшим спортсменом 2017 года. Не только в хоккее («Харламов Трофи»-2017), а вообще. Малкин – лучший среди футболистов, волейболистов и даже бадминтонистов.
В третьем периоде был счет 3:1 в пользу «Коламбуса». Но на 44-й минуте Малкин поучаствовал в розыгрыше большинства, которое завершил Фил Кессел – его верный Санчо Панса.
Уже на 55-й минуте большинство реализовал сам Малкин, когда удачно поборолся на пятачке. Так счет стал 3:4. И за 100 секунд до конца третьего периода Джино помог забить Джейку Гюнтцелю.
В овертайме же Малкин реализовал буллит в ворота Сергея Бобровского. А когда это сделал еще и Сидни Кросби, то победа окончательно и бесповоротно досталась «Питтсбургу».
2. ДУБЛЬ ПАНАРИНА
Этот матч мы запомним также из-за дубля Артемия Панарина, хотя он и реализовал свой буллит.
Первый гол получился очень красивым. Панарин подхватил шайбу на левом фланге, вошел в зону, лихими финтами разобрался с защитником и метким броском забил гол в ворота «Питтсбурга». Образцовый момент.
Второй гол случился на 51-й минуте. Там Панарин подлетел к воротам и добил шайбу, которая удачно отскочила от голкипера.
А знаете, в чем радостный момент этого матча? Панарин сделал первый дубль за «Коламбус». Он мог отдавать пять первых передач в одной игре, становился диспетчером. Но душил в себе талант снайпера. И мы знаем, как четко Артемий умеет класть шайбы в сетку с левого фланга, как здорово он совершает набеги на ворота. Сейчас у него 31 (8+23) очко в 37 матче. Будем верить, что с этого дня Панарин станет чаще забивать голы.
3. ПОРАЖЕНИЕ «ВАШИНГТОНА»
Что-то странное происходит с «Вашингтоном». Это третье подряд поражение столичного клуба. Более того, «Кэпиталз» не могут забить гол уже 145 минут и одну секунду. И это команда, где играет второй снайпер и один из лучших ассистентов лиги! Речь об Овечкине и Кузнецове, конечно.
Александр Великий вообще четыре матча подряд сидит на сухом пайке. Ноль очков. Зеро! К тому же в поединке с «Рейнджерс» он не забил послематчевый буллит, из-за чего «Вашингтон» проиграл.
На днях Овечкин напевал на утренней раскатке в Аризоне: «Ничто не может остановить меня! Я поднимаюсь и иду только вперед!»
Что-то пока слова расходятся с делом! А еще после матча Александр Великий, хоккейный посол всего мира, встретился с футболистом Жераром Пике – это защитник «Барселоны» и муж Шакиры.
Best part of the post is Ovechkin's wife teasing him in the comments that he probably forgot to put on shorts. pic.twitter.com/HQfm545EWj— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 28 декабря 2017 г.
Ови подарил ему свою клюшку, сфотографировался с легендой. Но самый прикол – то, что жена Анастасия Шубская написала Саше в инстаграме: «Лап, ты по-моему забыл одеть шорты».
Ну ничего страшного, Овечкин и в лосинах хорош.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 3 (1+2) очка и забил буллит в матче с «Коламбусом» (5:4 бул.)
2** – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Сделал дубль (2+0) в матче с «Питтсбургом» (4:5 бул.)
3*** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Эдмонтоном» (4:3)
Общий зачет по сезону*:
36 – Кучеров
34 – Овечкин
31 – Бобровский, Радулов
28 – Тарасенко
27 – Малкин, Панарин
23 – Кузнецов
21 – Бучневич, Василевский
17 – Анисимов
15 – Сергачев
13 – Варламов
12 – Зайцев, Проворов, Куликов
10 – Худобин, Якупов
9 – Наместников, Дадонов
7 – Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин
4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Рейнджерс – Вашингтон – 1:0 бул. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Цуккарелло (п.бул.)
Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 0, 15.40)
В: Овечкин (0+0; 0, 2, 4, 21.18)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 22.47)
Орлов (0+0; 0, 0, 0, 24.32)
Питтсбург – Коламбус – 5:4 бул. (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)
Шири, Кессел (МАЛКИН), МАЛКИН, Гюнтцель (МАЛКИН), Кросби (п.бул.) – Милано, Дженнер, ПАНАРИН, ПАНАРИН
П: Малкин (1+2; -1, 0, 4, 20.54)
К: Панарин (2+0; +2, 0, 4, 23.10)
в Бобровский (37-33; 89,2%, 65.00)
Колорадо – Аризона – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Рантанен – Ридер, Голигоски, Крауз
К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 9.17)
Задоров (0+0; 0, 2, 0, 19.06)
в Варламов (27-24; 88,9%, 57.55)
Сент-Луис – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Соботка – Смит, Ярнкрок
СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 1, 18.42)
Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 17.37)
Виннипег – Эдмонтон – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Литтл, Армиа (КУЛИКОВ), Коннор, Армиа – Драйзайтль, Пулюярви, Хаира
В: Куликов (0+1; 0, 0, 1, 18.44)
Миннесота – Даллас – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Сперджен, Э.Стаал, Гранлунд, Закер – Сегин, Янмарк
Д: Радулов (0+0; -2, 0, 3, 18.25)
Анахайм – Вегас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Ракелл – Теодор, Икин, Карлссон, Перрон
Каролина – Монреаль – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Теравайнен, Ахо, Ахо – Гальченюк
Айлендерс – Баффало – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Чимера, Бэйли, Барзал – Гиргенсонс, Окпосо
Нью-Джерси – Детройт – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Хишир, Хишир, Ватанен – Абделкадер
Бостон – Оттава – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Миллер, Хайнен, Нэш, Нэш, Бэккес – Шабо
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 51 (24+27) очко, Таварес Айлендерс – 48 (21+27), Бэйли Айлендерс – 48 (11+37), Макдэвид Эдмонтон – 45 (14+31), Стэмкос Тампа-Бэй – 45 (13+32), Ворачек Филадельфия – 44 (8+36), Жиру Филадельфия – 42 (13+29), Уилер Виннипег – 42 (9+33)…
КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 38 (12+26), ОВЕЧКИН Вашингтон – 37 (23+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 36 (15+21), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 33 (10+23), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 31 (15+16), РАДУЛОВ Даллас – 29 (12+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).