1. БУЛЛИТ ОВЕЧКИНА

Четыре матча Александр Овечкин, как былинный богатырь, лежал на печи. Ноль очков – ни голов, ни передач, работа вхолостую.

И вот он забил в матче с «Бостоном». Причем «мишки» вели 2:0 после первого периода, и Овечкину с компанией пришлось вытягивать матч. На 35-й минуте Александр Великий расчехлил свою пушку, метко бабахнув в большинстве из левого круга вбрасывания. Классика жанра.

А в серии буллитов Овечкин все исполнил очень красиво, и там было без шансов для вратаря Антона Худобина.

Этот буллит и стал решающим. Хотя Овечкин – не самый лучший буллитер НХЛ, но в этом сезоне он реализовал две попытки из трех. Молодец!

2. ПЕРЕДАЧА КУЧЕРОВА

Даже не хочу обсуждать этот безумный «Вегас», который одержал очередную победу и теперь угнездился первым в таблице Западной конференции, на три очка опережая «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес». Это какой-то глюк, сбой системы. Невероятно.

А вот на Востоке и во всей лиге сохранила лидерство «Тампа». Еще одна победа была одержана над бедствующим «Монреалем», причем матч прошел под знаком Сергачева. Это была первая игра с тех пор, как «Лайтнинг» получили Михаила Сергачева из «Канадиенс», отдав взамен Джонатана Друэна.

Эту игру я запомню, в первую очередь, благодаря гениальному пасу Никиты Кучерова себе за спину. И с этой передачи вогнал шайбу в ворота Стивен Стэмкос. Очень красиво!

Кучеров же сохранил лидерство среди лучших бомбардиров и снайперов лиги (24 гола), хотя у Овечкина сейчас столько же (24). А еще Никита довел свою бомбардирскую серию до восьми матчей.

3. ТРАВМЫ, ТРАВМЫ

Какой-то вал травм обрушился на команды после рождественских каникул. «Питтсбург» потерял разом вратаря Мэтта Мюррея, а также ведущего защитника Криса Летанга, у которого за карьеру был полный букет болезней, включая инсульт.

«Виннипег» остался на два месяца без ведущего центрфорварда Марка Шайфли. «Айлендерс» потерял защитника Джонни Бойчука. Да тут еще «Чикаго» остался без Артема Анисимова, который провел на льду в матче с «Ванкувером» меньше четырех минут. Пока тяжесть травмы неизвестна, но есть подозрение, что Анисимов выбыл надолго.

Кстати, в этом матче форвард «Ванкувера» Брок Бесер набрал 4 (1+3) очка и забросил 25-ю шайбу в карьере, причем на это у него ушло только 44 матча. Так Бесер побил рекорд «Кэнакс», потому что Павел Буре до этой отметки шел 55 матчей.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Забил гол (1+0) и победный буллит в матче с «Бостоном» (4:3 бул.)

2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Отразил 31 бросок в матче с «Монреалем» (3:1)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Монреалем» (3:1)

Общий зачет по сезону*:

37 – Кучеров, Овечкин

31 – Бобровский, Радулов

28 – Тарасенко

27 – Малкин, Панарин

23 – Кузнецов, Василевский

21 – Бучневич

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов

7 – Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Бостон – 4:3 бул. (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Эллер, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Коннолли, ОВЕЧКИН (п.бул.) – Бэккес, Эчари, Бэккес

В: Овечкин (1+0; 0, 0, 5, 23.00)

Кузнецов (0+1; -1, 0, 2, 21.53)

Орлов (0+0; -1, 0, 1, 22.37)

Б: в Худобин (34-31; 91,2%, 65.00)

Тампа-Бэй – Монреаль – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Стэмкос (КУЧЕРОВ), Пойнт, Стэмкос (НАМЕСТНИКОВ) – Галлахер

ТБ: Кучеров (0+1; +1, 0, 2, 23.20)

Наместников (0+1; +1, 0, 1, 20.01)

Сергачев (0+0; +1, 0, 2, 18.49)

в Василевский (32-31; 96,9%, 60.00)

Флорида – Филадельфия – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Макканн, Маккензи, Юбердо – Лотон, Кутюрье

Фло: Дадонов (0+0; 0, 0, 1, 18.52)

Фил: Проворов (0+0; +1, 0, 6, 26.36)

Ванкувер – Чикаго – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Ганье (ГОЛДОБИН), Ванек, Ганье, Ванек, Бесер – Шмальц, Хартман

В: Голдобин (0+1; 0, 0, 1, 9.31)

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 1, 3.05)

Аризона – Торонто – 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Арчибальд, Перлини, Мартинук, Фишер – Хаймэн, Мэттьюз, Марнер, Марло, Нюландер, Марло, Браун

Лос-Анджелес – Вегас – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Габорик, Даути – Маршессо, Лайпсик, Перрон

Сан-Хосе – Калгари – 3:2 бул. (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Павелски, Мейер, Павелски (п.бул.) – Хэтавэй, Бэклунд

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 52 (24+28) очка, Таварес Айлендерс – 48 (21+27), Бэйли Айлендерс – 48 (11+37), Стэмкос Тампа-Бэй – 47 (15+32), МакдэвидЭдмонтон – 45 (14+31), Ворачек Филадельфия – 44 (8+36), Жиру Филадельфия – 43 (13+30), Уилер Виннипег – 42 (9+33)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ОВЕЧКИН Вашингтон – 38 (24+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 36 (15+21), МАЛКИН Питтсбург – 35 (13+22), ПАНАРИН Коламбус – 33 (10+23), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 32 (15+17), РАДУЛОВ Даллас – 29 (12+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).