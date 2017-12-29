Неожиданное фиаско армейцев в Минске, несправедливая турнирная таблица Востока и другие главные события хоккея в обзоре «Советского спорта».

ФИАСКО ДНЯ

КАНАДЦЫ ОГОРЧАЮТ ЗНАРКА

СКА не удалось уйти на новогодние каникулы с победным настроением. В Минске питерцы были разбиты с крупным счетом. И что особенно тревожно для клуба, основу которого составляют игроки сборной России, забивали в ворота лидера чемпионата КХЛ в основном североамериканцы.

Сперва канадец Марк-Андре Граньяни прошил Игоря Шестеркина мощнейшим броском от синей линии, после того, как минчане без проблем выиграли у гостей вбрасывание и сравнял счет – 1:1

Затем американец Джек Скилли завершил быструю атаку хозяев в большинстве после паса канадца Куинтона Хаудена и вывел хозяев вперед – 2:1. Штраф в это время отбывал Владислав Гавриков.

Еще один канадец Джастин Фонтейн поймал СКА и вовсе на детской ошибке, забив гол в меньшинстве. Форвард выскочил из штрафного бокса за спинами соперников, получил пас и без труда переиграл Шестеркина в очной ставке, сделав счет 4:1.

На и наконец Хауден забросил шестую шайбу на предпоследней минуте, уже в пустые ворота армейцев.

Так крупно СКА в нынешнем сезоне еще не проигрывал. И этот олимпийский привет от канадцев – очень тревожный звонок для Олега Знарка. Спасибо, что заранее предупредили.

ФАВОРИТ ДНЯ

«АВТОМОБИЛИСТ» СТАЛ ЛИДЕРОМ НА ВОСТОКЕ

Обыграв московское «Динамо» (4:3) «Автомобилист» под руководством старейшины российского тренерского цеха вышел в лидеры Восточной конференции. 83 очка!

Среди голов отметим сольный проход Анатолия Голышева после ошибки бело-голубых в зоне атаки. Кстати, Толя-гол набирает очки уже в пяти поединках кряду – 8 (4+4).

Ну а динамовцы вновь продемонстрировали свой знаменитый характер, бились до конца и третий период выиграли со счетом 2:0. Но сравнять цифры на табло все же не смогли, хотя были очень близки к этому.

Вообще, на Востоке сложилась незаурядная и явно несправедливая ситуация. Сразу следом за «Автомобилистом» с 82 очками расположились «Ак Барс», уступивший в пятницу «Сибири» (1:4, единственный гол казанцев – на счету Даниса Зарипова) и «Нефтехимик», обыгравший «Авангард» в овертайме – 3:2. Подтянулась к лидерам и «Магнитка» - 76 очков.

Однако все эти клубы находятся в дивизионе Харламова. И поэтому на втором месте в Восточной конференции гордо шествует лидер дивизиона Чернышева «Авангард» с 74 очками, который сегодня уволил своего тренера Андрея Скабелку за неудовлетворительные результаты.

И что самое смешное, на этой престижной и выгодной для старта в плей-офф позиции могут оказаться и «Салават Юлаев» (72 очка), в пятницу с трудом одолевший «Югру» в овертайме – 4:3. И даже «Амур», у которого сейчас 68 очков, но при этом две игры в запасе по сравнению с омичами и уфимцами.

За какие такие заслуги один из этих трех клубов получит столь ощутимое преимущество в Кубке Гагарина, уступая по очкам стразу четырем командам из соседнего дивизиона?!

По-моему, в КХЛ пришла пора более объективно относиться к набранным клубами очкам. Зачем вообще это бессмысленное деление на дивизионы, если чемпионат фактически проходит по круговой системе?

Жду от лиги в следующем сезоне соответствующей реформы.

ДЕБЮТ ДНЯ

РАЗИН НАЧАЛ В «АДМИРАЛЕ» С БАРАНКИ

Первый матч на посту главного тренера «Адмирала» обернулся для Андрея Разина неудачей. Его команда не просто уступила дома «Куньлуню», которого раньше обыграла в трех поединках нынешнего сезона. Хуже того, «моряки» вообще ни разу не смогли поразить ворота гостей и уступили 0:2.

- Много ребят совсем недавно к нам приехали, было видно, что они волновались в первом периоде, потом немного раскрепостились, - оправдывался Разин после матча за первую неудачу. - Не открою Америку, если скажу, что с нулем голов матчи не выигрывают, но позитивных моментов было сегодня немало.

ГЕРОЙ ДНЯ

КАПРИЗОВ ПРИНЕС ЦСКА ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ

Вырвавшись из Москвы на приволжские степи армейцы словно отдышались и начали привычно валить соперников. Сперва огорчили торпедовцев – 5:1. А в пятницу скромно обыграли «Ладу» - 2:1.

В обоих результативных атаках ЦСКА принял непосредственное участие лучший бомбардир команды Кирилл Капризов. На его счету 2 (1+1) очка. Судя по всему небольшой спад в середине декабря после битв за Кубок Первого канала остался у форварда в прошлом.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

МОЗЯКИН ВСТУПИЛ В «PUTIN TEAM»

Общественное движение «Putin Team», основанное капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, продолжает набирать вес за счет известных спортсменов. В пятницу к нему присоединился лучший бомбардир российского хоккея за всю его историю, знаменитый капитан «Магнитки» Сергей Мозякин.

- В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды, - нписал Мозякин в Инстаграм. - Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремлённости всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team.

РЕКОРД ДНЯ

450 ОЧКОВ КОЛЬЦОВА

На самом деле это выдающееся достижение среди защитников нашего чемпионата было установлено еще 26 декабря – в матче «Спартака» с «Адмиралом», в котором дебютант красно-белых Кирилл Кольцов набрал 2 (1+1) очка и достиг рубежа в 450 очков в чемпионатах страны!

Но лучше поздно, чем никогда! Поэтому сегодня напомним, что долгое время рекорд результативности для защитников принадлежал легендарному Вячеславу Фетисову – 375 очков. И, кстати, именно Кольцов повторил это достижение в январе 2015. А три года спустя поднял планку на высоту «450».

Кстати, по пятам за Кольцовым идет московский динамовец Илья Никулин – 444 очка. Отметку «400» оставил за спиной и защитник «Барыса» Кевин Даллмэн – 404 очка. В общем, взятие рубежа в 500 очков уже не выглядит фантастикой, как пяток лет назад.

Кольцов начал нынешний сезон в «Тракторе», но в декабре перешел в «Спартак». В чемпионате КХЛ-2017/18 на его счету 11 (2+9) очков.