«Советский спорт» незадолго до окончания календарного года подвел свои спортивные итоги-2017 и определил героев в нескольких номинациях:

Лучшая российская спортсменка - Евгения Медведева

Лучший российский спортсмен - Евгений Малкин

Лучший иностранный спортсмен – Мартен Фуркад

Команда года – «Спартак» Москва

Тренер года - Юрий Семин

Событие года - Кубок Конфедераций

Открытие года - Кирилл Капризов

Наш обозреватель взял интервью у форварда ЦСКА Кирилла Капризова, который в нашем опросе признан «Открытием года».

«ДАВАЙ, КИРЮША, ПОКУШАЙ»

- С какого возраста вас начали называть вундеркиндом?

- Вообще так не звали. У меня не было скачка в хоккейном развитии. Все шло ровно, с детства. Ну да, школьником меня взяли в состав «Металлурга». Но у нас так со многими было, в Новокузнецке доверяют молодым. Вот учишься в 10-11 классе – и играешь в КХЛ.

Я тогда прошел с командой все сборы. Меня на первый матч в сезоне не поставили. Но в третьем-четвертом появился.

- Не робели?

- Наоборот. Я думал, после сборов буду сразу играть. Но значит, маленько недоработал.

- Вы родились в деревне Кузедеево под Новокузнецком. Там был каток?

- Там футбольное поле, ворота, еще лед заливали. Но вообще каждый день меня папа с мамой и братом за 60 км возили туда-обратно в город, чтобы я занимался спортом.

Хоккей для меня начался, когда Сергей Исаков – помните, был такой праворукий хоккеист, играл в Кузне, Барнауле и Хабаровске – подарил мне коньки. Его папа хорошо знал, они близко общались.

И вот мне привезли коньки на деревню. Я их сразу надел и начал бегать дома по паласу. Потом поехали на хоккей. Мне очень понравилось, а брату – нет. Он ушел в футбол, сейчас в мини гоняет.

Поначалу я не смотрел хоккей по телевизору. У нас была обычная деревенская жизнь. Бегали во дворе, играли. Мама выходила с табуреткой к полю: «Давай, Кирюша, покушай». Я же с трех лет занимаюсь каждый день. Потом понял, что не могу без хоккея.

- Даже Олимпиаду не смотрели?

- Это видел, конечно. Ванкувер в 2010 году. Разумеется, Сочи. И зацепил финал чемпионата мира в Квебеке, когда забил Кови. Тогда вся деревня от радости прыгала. Очень круто было.

- А когда вы с Ильей Ковальчуком познакомились?

- Вживую – на «Матче звезд» КХЛ в Уфе. Поболтали о разном. Илья хлопнул по плечу: «Молодец, не останавливайся!»

«ПРИКОЛЮШКИ УМАРКА»

- Как вы натренировали кистевой бросок?

- Просто много бросал. Ходили с отцом на стадион, где собирались все ребятишки. Наберем с собой шайбы. Вот и кидаешь, кидаешь…

Вообще лучший в мире кистевой бросок у Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса». Он кидает шайбу так резко и сильно, что ее вообще не видно в полете. Это большое мастерство, которому надо учиться. Пацаны из Сибы рассказывали: когда к ним Тарасенко на тренировку приезжал, они рты раскрывали.

- Чему вас научил Линус Умарк в «Салавате Юлаеве»?

- Он – супервиртуоз и распасовщик. Сам Умарк кажется маленьким, но шайба всегда у него. И на льду он творит разные приколюшечки. Попробуй эту шайбу отобрать! Смотришь на Линуса – и сам чему-то учишься. Мы и сейчас общаемся, когда у него не идет игра или я в запасе сижу. Подбадриваем друг друга.

- Вы сразу освоились в Москве? Это очень большой город даже по сравнению с Уфой.

- Голова у меня не кружилась. Снял квартиру на Ходынке напротив стадиона ЦСКА. Все близко, больше ничего не надо. В выходной могу смотаться в центр. Узнают? Не очень часто. Иногда просят сфоткаться те, кто за хоккеем следит.

- Фото в инстаграме – вы держите в руках здоровенную пиранью. Это не опасно?

- Ездил в Таиланд с товарищем – вратарем Ильей Самсоновым. Там была платная рыбалка, а он очень любит это дело. Я поймал пиранью. Ну не знаю, меня не кусала. Эта рыба еще мелкая была, а вот Илюха вытащил на 25 килограмм. Он, наверное, на тренировке так не потел, как тогда, вытаскивая ее из воды.

«ЭЙ, БРАТАН, БРАТИШКА!»

- Какое самое необычное сообщение приходило в инстаграм?

- Куча рекламы в личных сообщениях. Заходишь – и предлагают заработать. Или просят деньги. Но непонятно, кому это нужно. Какие-то анонимы.

- Вокруг хоккеистов крутится много жучков?

- Когда поднимешься наверх, то сразу появляется много народу. Может, ты с ними раньше даже не общался. А сейчас они в друзья к тебе набиваются: «Эй, братан, братишка!» Когда столько «родственников» вокруг, с ними надо быть поаккуратнее. И не доверять всем подряд.

- Девушки часто на шею вешаются? Многие хотят завести роман с богатым хоккеистом.

- Меня на деньги не раскрутишь, поверьте. И с девушками я тоже веду себя аккуратно.

- Вы когда-нибудь были в Южной Корее?

- Нет, никогда. Но мечтаю попасть на Олимпиаду. Для многих хоккеистов такой шанс выпадает раз в жизни. Я очень хочу в Пхенчхан.