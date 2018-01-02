1. ЗИМНЯЯ КЛАССИКА

Это уже десятая «Зимняя классика» в истории НХЛ. Первая состоялась 1 января 2008 года в Баффало. И теперь хозяйский клуб – тоже «Баффало», хотя сама игра прошла в сотнях километров от городка на Ниагаре: стадион «Сити-филд» в парке Флашинг-Медоус в Куинсе, где проводит домашние матчи бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс».

Успешный ли это проект НХЛ? Просто две цифры: 41 821 – столько зрителей побывало на конкретно этом матче, 569 171 – совокупная аудитория всех десяти «Зимних классик». Телевизионную аудиторию даже оценить страшно. Думаю, перебило один миллиард. Многие клубы хотят, чтобы это мероприятие прошло у них. Это отличные кассовые сборы, праздник для своих болельщиков, новогодняя движуха.

Главным героем матча стал вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист по прозвищу Король Хенрик. Так и мелькало в заголовках: «Король королевы». То есть «King of Queens». Лундквист сделал 31 сэйв.

Кстати, интересная фраза от Хенрика: «Зимняя классика» - как финал Олимпиады. Лундквист играл в двух финалах (Турин – золото, Сочи - серебро), он может сравнивать. Но тут швед имел в виду, что это уникальная игра, которая бывает, может, раз в жизни. И одна ошибка всем врежется в память, то есть нужно быть как сапер. Что ж, так и есть. Хотя финал Олимпиады все равно круче.

2. ПОБЕДА «РЕЙНДЖЕРС»

Матч выиграли «Рейнджерс». Сам я на стадионе не был, но мне показалось, что лед был идеального качества. Площадка – как зеркало. Похоже на то, как в Хельсинки, где первый матч под открытым небом в истории КХЛ провели «Йокерит» и СКА. Там Витолиньш и Ковальчук говорили, что такое качество площадки не встретишь на многих аренах лиги.

Защитник «Баффало» Виктор Антипин остался в запасе, и это не разовый случай. Контракт у Антипина заканчивается после этого сезона, в «Сэйбрз» ему делать нечего. Или агент ищет новый клуб, или надо возвращаться в «Магнитку». Из россиян выступал только форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, но он не набрал очки.

Час дня. Солнечная замечательная погода. Новогоднее настроение. «Рейнджерс» выиграли первый период, «Баффало» - второй, тоже забросив две шайбы. В овертайме все решило удаление Джозефсона, и Джей-Ти Миллер реализовал большинство, удачно сыграв на пятачке.

В целом классная игра. Посмотрите видео, проникнитесь атмосферой.

3. СБОРНАЯ США

Федерация хоккея США уже сейчас, хотя их никто за язык не тянул, назвала состав под Олимпиаду в Пхенчхане. Напомню, что американцы будут выступать с одной группе со сборной России. Матч между нами пройдет 17 февраля.

Вот состав. Голкипер: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ) – еще двух назовут попозже.

Защитники: Чад Биллинc («Линчёпинг», SHL), Джонатан Блум (ХК «Сочи», КХЛ), Уилл Борген (Государственный университет Сент-Клауда), Мэттью Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнэс», SHL), Бобби Сангинетти («Лугано», NLA), Ноа Велш («Вёкше», SHL), Джеймс Висневски («Кассель», DEL).

Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», NLA), Крис Бурк («Хёрши Бирз», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки Адмиралз», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет), Чад Коларик («Адлер», DEL), Брок Литтл («Давос», NLA), Джон МакКарти («Сан-Хосе Барраккуда», АХЛ), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Рой («Цуг», NLA), Джим Слэйтер («Гёттерон», NLA), Райан Стоа («Спартак», КХЛ), Трой Терри (Денверский университет).

Главный тренер: Тони Гранато. Капитаном команды назначен 39-летний Брайан Джионта, который в этом сезоне не нашел себе контракт в НХЛ.

Что сказать о составе? Конечно, по именам он не впечатляет. Но у американцев есть система, по которой они всегда играют, есть боевой дух. Они захотят взять золото в Пхенчхане, в идеале победив сборную России, чтобы раздуть из этого историю о «Чуде на льду-2». К тому же Олег Знарок всегда тяжело играет против североамериканских команд.

Но такую сборную США подопечные Знарка побеждать обязаны. По меркам американского хоккея это посредственный состав.

ТАБЛО ДНЯ

Баффало – Рейнджерс – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Райнхарт, Ристолайнен – Кэри, Грабнер, Миллер

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 11.31)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 56 (25+31) очков, Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), ТаваресАйлендерс – 49 (21+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 49 (17+32)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 41 (24+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 38 (16+22), МАЛКИН Питтсбург – 36 (14+22), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВТампа-Бэй – 33 (15+18), РАДУЛОВ Даллас – 32 (14+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).