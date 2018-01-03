Александр Овечкин забил 100-й победный гол и обогнал Уэйна Гретцки (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ЮБИЛЕЙ ОВЕЧКИНА
Дважды «Каролина» вела в счете в домашнем матче с «Вашингтоном». Счет 4:3 в пользу «ураганов» к 53-й минуте, и вот ход игры переворачивает Александр Овечкин. Сначала он получил передачу от Никласа Бэкстрема и ловко переиграл вратаря, выдав каскад финтов. Не самая типичная шайба Ови.
А в овертайме тот же Овечкин подхватил шайбу в своей зоне, пробежал всю площадку, обманул защитника ложным замахом – и снова забил. Вообще не типичная шайба Ови!
Что это значит в мировом масштабе? Овечкин забил 584-й гол в карьере. Нет сомнений, что в этом чемпионате он пробьет отметку «600».
Также это 22-й гол Овечкина в овертайме за карьеру. Он уже лидер всех времен по этому показателю (второй – Яромир Ягр, 19).
Но что важно, Александр Великий забросил свою 100-ю победную шайбу за карьеру. Вот это очень крутой юбилей. Лидирует здесь Яромир Ягр (135), но через несколько лет Овечкин способен его тоже обогнать.
Ну а еще Овечкин снова вышел на первое место среди лучших снайперов лиги (26 голов), обогнав Никиту Кучерова (25).
А еще Овечкин обогнал Уэйна Гретцки (583) по количеству голов за одну команду. Тут лидер – Горди Хоу (786). В общем, у Александра получился не день, а сплошной праздник.
2. ПОБЕДА «ТАМПЫ»
Лидер чемпионата разобрался в гостях с «Торонто», за который не играли Никита Сошников, а также защитник Никита Зайцев – ему еще лечиться две недели после травмы ноги.
Поначалу «Торонто» владел преимуществом, в одном из моментов должен был забивать Митч Марнер. Но вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский играл как монстр. Во втором периоде забил Седрик Пакетт, а потом почти сразу же отличился Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачева.
Кучеров не набрал очки, но Василевский все тащил, тащил. Вот он, главный претендент на «Везина Трофи».
В общем, «Тампа» (60 очков) выступает очень хорошо. Но тут интересно другое. Этот сумасшедший «Вегас» одержал уже восьмую победу подряд (56) и имеет матч в запасе. Через какое-то время «Голден Найтс» возглавят таблицу лиги, и это будет просто разрыв шаблонов. Никто не ждал такой прыти от команды-новичка.
3. ВЕХА БОБРОВСКОГО
И еще о российских вратарях. Сергей Бобровский из «Коламбуса», сделав 21 сэйв в матче с «Далласом» (2:1), стал четвертым нашим голкипером НХЛ, кому удалось одержать 200 побед за карьеру. До него эту отметку пересекли Евгений Набоков (353), Николай Хабибулин (333) и Илья Брызгалов (221).
Также любопытный матч получился у «Колорадо» и «Виннипега» (3:2 ОТ). «Джетс» перебросали «лавину» в два раза (44-26), но проиграли в овертайме. Матч начал голкипер «Колорадо» Семен Варламов. Он не пропустил ничего, сделав 21 сэйв. Но на 35-й минуте покинул лед, получив травму нижней части тела, и его заменил Джонатан Бернье. Судя по всему, Варли дернул пах. Надеюсь, это не нога, на которой он перенес операцию в прошлом сезоне. В любом случае, точный диагноз Варламова пока не сообщают.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)
Сделал дубль (2+0) в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ)
2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)
Сделал сухарь (29 сэйвов) в матче с «Торонто» (2:0)
3*** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:1)
Общий зачет по сезону*:
43 – Овечкин
41 – Кучеров
34 – Радулов
31 – Бобровский
30 – Тарасенко
28 – Малкин
27 – Панарин, Василевский
23 – Кузнецов
21 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев
13 – Варламов
12 – Зайцев, Проворов, Куликов
10 – Худобин, Якупов
9 – Наместников, Дадонов, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Торонто – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Пакетт, Киллорн (СЕРГАЧЕВ)
ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 1, 20.24)
Наместников (0+0; 0, 0, 3, 20.07)
Сергачев (0+1; +1, 0, 0, 17.27)
в Василевский (29-29; 100%, 60.00)
Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Маккиннон, Рантанен (ЗАДОРОВ), Джонсон – Уилер, Уилер
К: Якупов (0+0; 0, 0, 0, 8.24)
Задоров (0+1; 0, 0, 0, 23.40)
в Варламов (21-21; 100%, 34.15)
В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 12.51)
Каролина – Вашингтон – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Раск, Раск, Линдхольм, Теравайнен – Шиассон, Смит-Пелли, ОРЛОВ, ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН
В: Овечкин (2+0; +3, 0, 2, 20.01)
Кузнецов (0+0; 0, 4, 0, 16.06)
Орлов (1+0; +2, 0, 3, 21.13)
Даллас – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Шор – Бьоркстранд, Бьоркстранд
Д: Радулов (0+0; -2, 0, 1, 18.53)
К: Панарин (0+0; 0, 0, 3, 20.12)
в Бобровский (22-21; 95,5%, 59.53)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 3:2 бул. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
ТАРАСЕНКО, Соботка, Шенн (п.бул.) – Хишир, Холл
СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 1, 21.31)
Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 11.43)
Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)
Уил – Кессел (МАЛКИН), Ривз, Шири, Кунхакль, Олексиак (МАЛКИН)
Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 3, 19.32)
П: Малкин (0+2; 0, 0, 2, 16.01)
Миннесота – Флорида – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Каллен, Каллен, Э.Стаал, Э.Стаал, Койл – Юбердо
Ф: Дадонов (0+0; -1, 0, 0, 17.01)
Ванкувер – Анахайм – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Хенрик, Ракелл, Гецлаф, Верметт, Грант
В: Голдобин (0+0; -2, 0, 2, 17.24)
Вегас – Нэшвилл – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Смит, Теодор, Маршессо
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 18.18)
Айлендерс – Бостон – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Эберле – Хайнен, Бержерон, Маршан, Шоллер, Эчари
Монреаль – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Шоу – Торнтон, Власик, Мейер, Мейер
Эдмонтон – Лос-Анджелес – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
Эндрейофф, Льюис, Браун, Кемпе, Браун
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 56 (25+31) очков, Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 49 (17+32)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 39 (17+22), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), МАЛКИН Питтсбург – 38 (14+24), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), РАДУЛОВ Даллас – 32 (14+18), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14).