1. ЮБИЛЕЙ ОВЕЧКИНА

Дважды «Каролина» вела в счете в домашнем матче с «Вашингтоном». Счет 4:3 в пользу «ураганов» к 53-й минуте, и вот ход игры переворачивает Александр Овечкин. Сначала он получил передачу от Никласа Бэкстрема и ловко переиграл вратаря, выдав каскад финтов. Не самая типичная шайба Ови.

А в овертайме тот же Овечкин подхватил шайбу в своей зоне, пробежал всю площадку, обманул защитника ложным замахом – и снова забил. Вообще не типичная шайба Ови!

Что это значит в мировом масштабе? Овечкин забил 584-й гол в карьере. Нет сомнений, что в этом чемпионате он пробьет отметку «600».

Также это 22-й гол Овечкина в овертайме за карьеру. Он уже лидер всех времен по этому показателю (второй – Яромир Ягр, 19).

Но что важно, Александр Великий забросил свою 100-ю победную шайбу за карьеру. Вот это очень крутой юбилей. Лидирует здесь Яромир Ягр (135), но через несколько лет Овечкин способен его тоже обогнать.

Ну а еще Овечкин снова вышел на первое место среди лучших снайперов лиги (26 голов), обогнав Никиту Кучерова (25).

А еще Овечкин обогнал Уэйна Гретцки (583) по количеству голов за одну команду. Тут лидер – Горди Хоу (786). В общем, у Александра получился не день, а сплошной праздник.

2. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Лидер чемпионата разобрался в гостях с «Торонто», за который не играли Никита Сошников, а также защитник Никита Зайцев – ему еще лечиться две недели после травмы ноги.

Поначалу «Торонто» владел преимуществом, в одном из моментов должен был забивать Митч Марнер. Но вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский играл как монстр. Во втором периоде забил Седрик Пакетт, а потом почти сразу же отличился Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачева.

Кучеров не набрал очки, но Василевский все тащил, тащил. Вот он, главный претендент на «Везина Трофи».

В общем, «Тампа» (60 очков) выступает очень хорошо. Но тут интересно другое. Этот сумасшедший «Вегас» одержал уже восьмую победу подряд (56) и имеет матч в запасе. Через какое-то время «Голден Найтс» возглавят таблицу лиги, и это будет просто разрыв шаблонов. Никто не ждал такой прыти от команды-новичка.

3. ВЕХА БОБРОВСКОГО

И еще о российских вратарях. Сергей Бобровский из «Коламбуса», сделав 21 сэйв в матче с «Далласом» (2:1), стал четвертым нашим голкипером НХЛ, кому удалось одержать 200 побед за карьеру. До него эту отметку пересекли Евгений Набоков (353), Николай Хабибулин (333) и Илья Брызгалов (221).

Также любопытный матч получился у «Колорадо» и «Виннипега» (3:2 ОТ). «Джетс» перебросали «лавину» в два раза (44-26), но проиграли в овертайме. Матч начал голкипер «Колорадо» Семен Варламов. Он не пропустил ничего, сделав 21 сэйв. Но на 35-й минуте покинул лед, получив травму нижней части тела, и его заменил Джонатан Бернье. Судя по всему, Варли дернул пах. Надеюсь, это не нога, на которой он перенес операцию в прошлом сезоне. В любом случае, точный диагноз Варламова пока не сообщают.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Сделал дубль (2+0) в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ)

2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал сухарь (29 сэйвов) в матче с «Торонто» (2:0)

3*** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:1)

Общий зачет по сезону*:

43 – Овечкин

41 – Кучеров

34 – Радулов

31 – Бобровский

30 – Тарасенко

28 – Малкин

27 – Панарин, Василевский

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Торонто – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Пакетт, Киллорн (СЕРГАЧЕВ)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 1, 20.24)

Наместников (0+0; 0, 0, 3, 20.07)

Сергачев (0+1; +1, 0, 0, 17.27)

в Василевский (29-29; 100%, 60.00)

Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Маккиннон, Рантанен (ЗАДОРОВ), Джонсон – Уилер, Уилер

К: Якупов (0+0; 0, 0, 0, 8.24)

Задоров (0+1; 0, 0, 0, 23.40)

в Варламов (21-21; 100%, 34.15)

В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 12.51)

Каролина – Вашингтон – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Раск, Раск, Линдхольм, Теравайнен – Шиассон, Смит-Пелли, ОРЛОВ, ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН

В: Овечкин (2+0; +3, 0, 2, 20.01)

Кузнецов (0+0; 0, 4, 0, 16.06)

Орлов (1+0; +2, 0, 3, 21.13)

Даллас – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шор – Бьоркстранд, Бьоркстранд

Д: Радулов (0+0; -2, 0, 1, 18.53)

К: Панарин (0+0; 0, 0, 3, 20.12)

в Бобровский (22-21; 95,5%, 59.53)

Сент-Луис – Нью-Джерси – 3:2 бул. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

ТАРАСЕНКО, Соботка, Шенн (п.бул.) – Хишир, Холл

СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 1, 21.31)

Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 11.43)

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Уил – Кессел (МАЛКИН), Ривз, Шири, Кунхакль, Олексиак (МАЛКИН)

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 3, 19.32)

П: Малкин (0+2; 0, 0, 2, 16.01)

Миннесота – Флорида – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Каллен, Каллен, Э.Стаал, Э.Стаал, Койл – Юбердо

Ф: Дадонов (0+0; -1, 0, 0, 17.01)

Ванкувер – Анахайм – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Хенрик, Ракелл, Гецлаф, Верметт, Грант

В: Голдобин (0+0; -2, 0, 2, 17.24)

Вегас – Нэшвилл – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Смит, Теодор, Маршессо

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 18.18)

Айлендерс – Бостон – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Эберле – Хайнен, Бержерон, Маршан, Шоллер, Эчари

Монреаль – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шоу – Торнтон, Власик, Мейер, Мейер

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Эндрейофф, Льюис, Браун, Кемпе, Браун

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 56 (25+31) очков, Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 49 (17+32)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 39 (17+22), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), МАЛКИН Питтсбург – 38 (14+24), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), РАДУЛОВ Даллас – 32 (14+18), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14).