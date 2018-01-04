Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, как провел 2017 год форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, которого мы в опросе журналистов признали спортсменом года.

«Советский спорт» продолжает подводить итоги ушедшего года. Тренером года мы назвали Юрия Семина, спортсменкой года Евгению Медведеву, открытием года Кирилла Капризова. Командой года стал, по версии наших журналистов, московский «Спартак». Пришло время вспомнить и о спортсмене года.

ЯНВАРЬ

Почему мы выбрали формат «12 месяцев», чтобы описать все подвиги Малкина? Во-первых, год у него был очень насыщенный. Что ни месяц, то событие. Во-вторых, Джино снимался в фильме «12 месяцев», сыграв роль Октября, исполняющего желание провинциальной девушки. Вместе с ним снимался Илья Ковальчук – он же Сентябрь… Ну а в январе Малкин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Получил титул второй звезды декабря-2016 во всей лиге. Занял второе место в истории «Питтсбурга» по хет-трикам. Был выбран на «Матч звезд», но не поехал в Лос-Анджелес из-за травмы нижней части тела.

ФЕВРАЛЬ

Весь месяц, и даже больше, многие хоккейные фанаты обсуждали: почему же НХЛ не включила Малкина в сотню лучших игроков за всю историю лиги? Чего же не хватило выборщикам? Ведь Евгений завоевал два Кубка Стэнли, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф, брал титул лучшего бомбардира… Все сошлись во мнении, что произошла вопиющая несправедливость. Ну а Малкин в середине месяца вернулся в состав – и снова начал забивать.

МАРТ

Джино отжигает, сделав хет-трик Горди Хоу – гол, передача, драка. Он помахался с капитаном «Виннипега» Блэйком Уилером, который сам попросил Малкина о схватке. «Я проявил уважение и согласился», - ответил форвард «Питтсбурга». Женя набирал обороты, ворвался в тройку лучших бомбардиров, обогнал Кросби и… снова получил травму. Да что ж за невезение!

АПРЕЛЬ

Малкин лечился до самого плей-офф, пропустив аж 12 игр. И вот снова вернулся, через месяц – и сделал две голевые передачи в первом матче с «Коламбусом». Очень хорош был вратарь Сергей Бобровский в регулярном чемпионате, и не просто так он снова получил «Везина Трофи». Но «Питтсбург» вынес «Блю Джекетс», а потом ввязался в тяжелую серию с «Вашингтоном» - лучшей командой регулярки, обладателем «Президент Трофи».

МАЙ

Малкин уже набрал 15 очков, лидируя в гонке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. В середине месяца Евгений стал лучшим российским снайпером в истории плей-офф НХЛ. Обогнал Яромира Ягра и вышел на третье место по очкам в «Питтсбурге». Выбил «Вашингтон» с Овечкиным из розыгрыша и попал на «Оттаву» в финале Восточной конференции. Снова забивал, вел команду за собой. Серия получилась тяжелейшей, но Малкин с «пингвинами» опять справились…

ИЮНЬ

Четвертый финал Кубка Стэнли в карьере Малкина. Один был проигран – «Детройту». В двух удалось победить – с «Детройтом» и «Сан-Хосе». Теперь на очереди – «Нэшвилл». Ожесточенное сопротивление «хищников», но «Питтсбург» укладывается в шесть матчей. Победа! Малкин страстно целуется на льду со своей женой – красавицей Анной Кастеровой. Комиссар НХЛ Гари Бэттман награждает «Конн Смайт Трофи» - самый ценный игрок плей-офф – снова Кросби. Опять Джино прокатили? Но он стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли и в третий раз за карьеру получил серебряную чашу, встав в один ряд с Игорем Ларионовым, Сергеем Брылиным, Сергеем Федоровым, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Гончаром. А потом был чемпионский парад и сотни тысяч фанатов на улицах Питтсбурга.

ИЮЛЬ

Малкин плотно провел лето. Не только отдохнул на курорте, но и слетал в родной Магнитогорск, где поздравил металлургов. А потом вместе с Гончаром выставил Кубок Стэнли в Москве. На закрытой вечеринке в хоккейной святыне подавали… вареных раков. Кажется, этого никто еще не делал! А еще Джино нарядил Кубок Стэнли в самовар и повесил на него связку бубликов.

АВГУСТ

В этот месяц состоялась традиционная церемония «Советского спорта» - «Харламов Трофи», на которой титул лучшего хоккеиста России в 2017 году был вручен именно Малкину. На празднике Евгений заявил: «Нет ничего лучше на свете, чем быть рядом с сыном. Никакой Кубок Стэнли рядом не стоит!» Дань таланту Джино отдавали все. Вот Никита Кучеров сказал: «Возможно, Малкин – самый талантливый игрок в НХЛ». Кто с этим будет спорить?

СЕНТЯБРЬ

«Питтсбург» советуется с Малкиным по поводу возможного приглашения Даниса Зарипова, дисквалифицированного за допинг. В итоге переход не случается. Но оцените калибр Джино – даже генменеджер берет у него консультацию. Женя возвращается в «Пингвинз», усердно пашет в тренировочном лагере, дает много интервью «Советскому спорту», и каждое отзывается эхом в рунете…

ОКТЯБРЬ

Интернет всколыхнуло: правда ли, что фамилию «Малкин» нанесли на Кубок Стэнли с опечаткой? Оказалось, это так неудачно упал свет. «Питтсбург» в полном составе наносит визит в Белый дом к Дональду Трампу. В отличие от НБА, звезды НХЛ уважают президента страны. Трамп шутит, что Малкин похож на баскетболиста, а его с Кросби сравнивает с двухголовым монстром. На что Женя в интервью рассказывает, что Трамп – веселый мужик, но к нему он относится спокойно: «Я в Америке – только гость».

НОЯБРЬ

«Питтсбург» после короткого летнего отпуска начинает сезон тяжеловато. Впрочем, Малкин вскоре снова ловит свою игру. Бьет новые рекорды, обходит Павла Буре по количеству голов в большинстве среди россиян…

ДЕКАБРЬ

Снова травмы преследуют Малкина, но он героически их преодолевает. И снова забивает, и опять отдает. Один из лучших в НХЛ. Лучший среди россиян. И регистрирует свой бренд одежды. И занимается благотворительностью. И вступает в Putin Team… Как он все успевает? Это же Евгений Малкин! Лучший спортсмен года по версии «Советского спорта».