1. ДУБЛЬ ПРОВОРОВА

Не так часто российские защитники делают дубль в НХЛ, но Ивану Проворову это удалось. Ценно, что это случилось в матче с «Айлендерс», прямыми конкурентами «Филадельфии» за место в плей-офф.

Первую шайбу Иван забросил в большинстве, когда получил пас от новичка Нолана Патрика и нанес прекрасный кистевой бросок. Шайба просвистела мимо вратаря «Айлендерс» как пуля.

Второй гол – уже в пустые ворота, когда «Айлендерс» отчаянно хотели спастись. Но Проворов поставил точку, а вообще набрал три очка и был признан первой звездой этой встречи.

Свой микроматч Иван выиграл со счетом 3:1, а единственный гол пропустил, когда Джон Таварес реализовал большинство (хотя в статистику это не пошло ему как «-1»). Кроме того Проворов сделал два хита и два блока, а на матчем присутствовали его мама, папа, брат и сестра.

Может, родным до апреля стоит бывать на всех матчах Вани? Тогда «Филадельфия» точно попадет в плей-офф.

2. ТРИ ОЧКА РАДУЛОВА

Еще одна первая звезда матча – Александр Радулов, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Джерси» (4:3). Он коршуном налетел на шайбу, которую ему сами соперники отдали из-за ворот.

А еще Радулов очень полезен. Он и четыре броска в створ нанес, и две передачи отдал, и силовой прием сделал, и даже шайбу заблокировал, когда спас свои ворота и позволил «Далласу» раскрутить атаку.

Человек-оркестр. Кстати, в Монреале по нем очень скучают, и фанаты «Канадиенс» снова выложили песню в твиттер, которую какой-то слащавый кекс в свитере «Монреаля» записал о Радулове на Красной площади, играя на маленькой гавайской гитарке.

И как его полиция не повязала за ногодрыжество и рукомашество?

3. ВРАТАРЬ КУЗНЕЦОВ

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов на тренировке внезапно встал в ворота. С ним поделился формой Филипп Грубауэр. И вот Кузя в полной амуниции отражал броски в духе культового вратаря «Кэпиталз» Семена Варламова.Ну а броски Евгению наносил как раз Грубауэр, который перешел в атаку: «Давно хотел потревожить такого вратаря, как Кузнецов, чтобы расквитаться с ним за все броски верхом, которые он мне наносил».

Ну а броски Евгению наносил как раз Грубауэр, который перешел в атаку: «Давно хотел потревожить такого вратаря, как Кузнецов, чтобы расквитаться с ним за все броски верхом, которые он мне наносил».

«Ну а почему нет? – сказал Кузнецов. – По детству я часто играл в воротах, и мне приятно вспомнить прошлое. Это поможет нам перезагрузиться, набраться позитивных эмоций. А потом я еще и пари с Дмитрием Орловым заключил, и он мне не забил два буллита. Пусть лучше тренируется!»

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (6:4)

2** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:3)

3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 37 сэйвов в матче с «Монреалем» (1:2 бул.)

Общий зачет по сезону*:

43 – Овечкин

41 – Кучеров

36 – Радулов

31 – Бобровский

30 – Тарасенко

28 – Малкин, Василевский

27 – Панарин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов

12 – Зайцев, Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Тампа-Бэй – 2:1 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Пачиоретти, Байрон (п.бул.) – КУЧЕРОВ

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 2, 21.52)

Наместников (0+0; 0, 0, 0, 19.22)

Сергачев (0+0; -1, 0, 0, 21.37)

в Василевский (38-37; 97,4%, 65.00)

Колорадо – Коламбус – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Рантанен, Нието

К: Якупов (0+0; 0, 0, 2, 10.06)

Задоров (0+0; +1, 0, 2, 23.22)

К: Панарин (0+0; 0, 0, 4, 22.57)

в Бобровский (32-30; 93,8%, 59.31)

Сент-Луис – Вегас – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Стин, Штястны – Хаула

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 6, 15.43)

Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 10.35)

Филадельфия – Айлендерс – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Кутюрье, Раффл (ПРОВОРОВ), Симмондс, ПРОВОРОВ, Конечны, ПРОВОРОВ – Клаттербак, Клаттербак, Таварес, Пулок

Ф: Проворов (2+1; +1, 0, 4, 21.50)

Даллас – Нью-Джерси – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

РАДУЛОВ, Ритчи (РАДУЛОВ), Сегин, Янмарк (РАДУЛОВ) – Бойл, Холл, Палмиери

Д: Радулов (1+2; 0, 2, 4, 15.39)

Аризона – Нэшвилл – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Дюклер, Казинс, Фишер – Эллис, К.Смит

Н: Емелин (0+0; +1, 0, 0, 20.07)

Питтсбург – Каролина – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Скиннер, Теравайнен, Ахо, Ахо

П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 19.23)

Эдмонтон – Анахайм – 2:1 бул. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Расселл, Ньюджент-Хопкинс (п.бул.) – Кеслер

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 13.56)

Калгари – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Ферланд, Брауэр, Янковски, Монахэн – Форбот, Пирсон, Пирсон

Миннесота – Баффало – 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Нидеррайтер, Винник, Нидеррайтер, Нидеррайтер, Койву, Койл – Райнхарт, Э.Кейн

Торонто – Сан-Хосе – 3:2 бул. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Мэттьюз, Кадри, Бозак (п.бул.) – Диллон, Тирни

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 57 (26+31) очков, Таварес Айлендерс – 50 (22+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 50 (17+33), Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Маккиннон Колорадо – 49 (17+32)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 39 (17+22), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), МАЛКИН Питтсбург – 38 (14+24), РАДУЛОВ Даллас – 35 (15+20), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).