Александр Радулов разорвал «дьяволов», а Евгений Кузнецов встал в ворота (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ДУБЛЬ ПРОВОРОВА
Не так часто российские защитники делают дубль в НХЛ, но Ивану Проворову это удалось. Ценно, что это случилось в матче с «Айлендерс», прямыми конкурентами «Филадельфии» за место в плей-офф.
Первую шайбу Иван забросил в большинстве, когда получил пас от новичка Нолана Патрика и нанес прекрасный кистевой бросок. Шайба просвистела мимо вратаря «Айлендерс» как пуля.
Второй гол – уже в пустые ворота, когда «Айлендерс» отчаянно хотели спастись. Но Проворов поставил точку, а вообще набрал три очка и был признан первой звездой этой встречи.
Свой микроматч Иван выиграл со счетом 3:1, а единственный гол пропустил, когда Джон Таварес реализовал большинство (хотя в статистику это не пошло ему как «-1»). Кроме того Проворов сделал два хита и два блока, а на матчем присутствовали его мама, папа, брат и сестра.
Может, родным до апреля стоит бывать на всех матчах Вани? Тогда «Филадельфия» точно попадет в плей-офф.
2. ТРИ ОЧКА РАДУЛОВА
Еще одна первая звезда матча – Александр Радулов, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Джерси» (4:3). Он коршуном налетел на шайбу, которую ему сами соперники отдали из-за ворот.
А еще Радулов очень полезен. Он и четыре броска в створ нанес, и две передачи отдал, и силовой прием сделал, и даже шайбу заблокировал, когда спас свои ворота и позволил «Далласу» раскрутить атаку.
Человек-оркестр. Кстати, в Монреале по нем очень скучают, и фанаты «Канадиенс» снова выложили песню в твиттер, которую какой-то слащавый кекс в свитере «Монреаля» записал о Радулове на Красной площади, играя на маленькой гавайской гитарке.
И как его полиция не повязала за ногодрыжество и рукомашество?
3. ВРАТАРЬ КУЗНЕЦОВ
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов на тренировке внезапно встал в ворота. С ним поделился формой Филипп Грубауэр. И вот Кузя в полной амуниции отражал броски в духе культового вратаря «Кэпиталз» Семена Варламова.Ну а броски Евгению наносил как раз Грубауэр, который перешел в атаку: «Давно хотел потревожить такого вратаря, как Кузнецов, чтобы расквитаться с ним за все броски верхом, которые он мне наносил».
Which Caps forward do you think is wearing the goalie gear?— Washington Capitals (@Capitals) 4 января 2018 г.
A. @TJOshie77
B. @Kuzya92
C. @tom_wilso
D. @ovi8 pic.twitter.com/s90mhAjLAD
Ну а броски Евгению наносил как раз Грубауэр, который перешел в атаку: «Давно хотел потревожить такого вратаря, как Кузнецов, чтобы расквитаться с ним за все броски верхом, которые он мне наносил».
«Ну а почему нет? – сказал Кузнецов. – По детству я часто играл в воротах, и мне приятно вспомнить прошлое. Это поможет нам перезагрузиться, набраться позитивных эмоций. А потом я еще и пари с Дмитрием Орловым заключил, и он мне не забил два буллита. Пусть лучше тренируется!»
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)
Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (6:4)
2** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:3)
3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)
Сделал 37 сэйвов в матче с «Монреалем» (1:2 бул.)
Общий зачет по сезону*:
43 – Овечкин
41 – Кучеров
36 – Радулов
31 – Бобровский
30 – Тарасенко
28 – Малкин, Василевский
27 – Панарин
23 – Кузнецов
21 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев
15 – Проворов
13 – Варламов
12 – Зайцев, Куликов
10 – Худобин, Якупов
9 – Наместников, Дадонов, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Монреаль – Тампа-Бэй – 2:1 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Пачиоретти, Байрон (п.бул.) – КУЧЕРОВ
ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 2, 21.52)
Наместников (0+0; 0, 0, 0, 19.22)
Сергачев (0+0; -1, 0, 0, 21.37)
в Василевский (38-37; 97,4%, 65.00)
Колорадо – Коламбус – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Рантанен, Нието
К: Якупов (0+0; 0, 0, 2, 10.06)
Задоров (0+0; +1, 0, 2, 23.22)
К: Панарин (0+0; 0, 0, 4, 22.57)
в Бобровский (32-30; 93,8%, 59.31)
Сент-Луис – Вегас – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Стин, Штястны – Хаула
СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 6, 15.43)
Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 10.35)
Филадельфия – Айлендерс – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)
Кутюрье, Раффл (ПРОВОРОВ), Симмондс, ПРОВОРОВ, Конечны, ПРОВОРОВ – Клаттербак, Клаттербак, Таварес, Пулок
Ф: Проворов (2+1; +1, 0, 4, 21.50)
Даллас – Нью-Джерси – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
РАДУЛОВ, Ритчи (РАДУЛОВ), Сегин, Янмарк (РАДУЛОВ) – Бойл, Холл, Палмиери
Д: Радулов (1+2; 0, 2, 4, 15.39)
Аризона – Нэшвилл – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Дюклер, Казинс, Фишер – Эллис, К.Смит
Н: Емелин (0+0; +1, 0, 0, 20.07)
Питтсбург – Каролина – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Скиннер, Теравайнен, Ахо, Ахо
П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 19.23)
Эдмонтон – Анахайм – 2:1 бул. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Расселл, Ньюджент-Хопкинс (п.бул.) – Кеслер
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 13.56)
Калгари – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)
Ферланд, Брауэр, Янковски, Монахэн – Форбот, Пирсон, Пирсон
Миннесота – Баффало – 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)
Нидеррайтер, Винник, Нидеррайтер, Нидеррайтер, Койву, Койл – Райнхарт, Э.Кейн
Торонто – Сан-Хосе – 3:2 бул. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Мэттьюз, Кадри, Бозак (п.бул.) – Диллон, Тирни
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 57 (26+31) очков, Таварес Айлендерс – 50 (22+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 50 (17+33), Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Маккиннон Колорадо – 49 (17+32)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 39 (17+22), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), МАЛКИН Питтсбург – 38 (14+24), РАДУЛОВ Даллас – 35 (15+20), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).