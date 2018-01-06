Крупные победы армейцев Москвы и Питера, «страшная сказка» из Латвии и другие события чемпионата КХЛ в обзоре «Советского спорта».

РАЗГРОМ ДНЯ

ЦСКА ЗАБРОСИЛ «ВИТЯЗЮ» СЕМЬ ШАЙБ

Вряд ли «Витязь» мог рассчитывать, что армейцы не настроятся на матч в Подольске. Ведь совсем недавно, в конце декабря, ЦСКА уступил подмосковному клубу (1:3), после чего его игроки были отправлены ночевать на базу.

Сейчас последовал вполне логичный реванш. И должок армейцы вернули с щедрыми процентами – 7:0. Это поражение стало для «Витязя» самым крупным в сезоне.

Голами отличились сразу несколько форвардов сборной России. Дубль на счету Михаила Григоренко. По одной заброшенной шайбе у Ивана Телегина и Сергея Андронова. Отличный вход в зону с чистым обыгрышем «один в один» и результативным пасом продемонстрировал и Валерий Ничушкин.

Ну а голкипер Илья Сорокин записал на себя очередной «сухарь», уже седьмой в этом сезоне. В целом армейцы в этом матче показали, что забивать у них может не только звено Кирилла Капризова, но и все остальные.

- Фортуна вернула должок за прошлый матч, - отметил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. - Преимущество было в том, что мы уже сыграли перед этим серьёзный матч и ребята были в тонусе. А там уже счёт позволял играть красиво, ребята пользовались этим.

ЦИФРА ДНЯ

ШИПАЧЕВ НАБРАЛ 500 ОЧКОВ В КХЛ

С крупной победы в Челябинске (6:2) начал свое выступление в Новом году и СКА. В какой-то степени этот матч стал бенефисом Вадима Шипачева. Известный форвард открыл счет.

А затем сделал еще и результативную передачу, набрав 500 очков в КХЛ.

Партнеры Вадима все сделали для того, чтобы не омрачить ему «юбилей». Уже к середине встречи питерцы вели 5:0 и все в ней было ясно. Кстати, норвежец Патрик Торесен забросил первые две шайбы после возвращения в КХЛ.

Отличились и игроки сборной России. Сергей Широков забросил шайбу в меньшинстве, продемонстрировав великолепную скорость. А Никита Гусев быстрее всех сориентировался на чужом пятачке.

- Рады, что начали новый год с победы, - прокомментировал исход поединка главный тренер СКА Олег Знарок. - Что-то получалось, что-то нет. «Трактор» ведь уже сыграл одну игру. Нам тяжелее было в нее войти. Двигаемся дальше.

ДЕБЮТ ДНЯ

ТИТОВ НАЧАЛ В «АВАНГАРДЕ» С КРУПНОЙ ПОБЕДЫ

Приходится констатировать, что после отставки Андрея Скабелки омичи чувствуют себя великолепно. В новом году на счету «Авангарда» уже две гостевых победы со счетом 4:0.

Причем, в Шанхае обязанности главного тренера пришлось временно взять на себя Дмитрию Рябыкину. А вот в Хабаровске к своим обязанностям приступил уже новый наставник «ястребов» - Герман Титов.

- Ребята выполнили план на игру, - сказал о своем дебюте в «Авангарде» Титов. - Во втором периоде мы забили быстрые голы, сыграли на ошибках соперника. Команда на позитиве, и это очень радует.

Ну а «Амур» после этого поражения покинул зону плей-офф, уступив свое место «Сибири», которая во Владивостоке взяла верх над «Адмиралом» - 3:2 в овертайме.

ФОЛ ДНЯ

БРЮКВИНА УДАЛИЛИ С ПЛОЩАДКИ

Форвард «Динамо» Владимир Брюквин был изгнан с площадки за толчок на борт тольяттинца Дениса Ежова. И, возможно, именно это удаление не позволило москвичам сравнять счет.

Ведь на 48-й минуте, когда все это произошло гости уступали 1:2 и изо-всех сил пытались отыграться. А Брюквин в январе результативен. Он и «Ладе» успел забить в этой встрече. Надо сказать, что Владимир вовсе ненамеренно сбил своего оппонента с ног в борьбе за шайбу. Но Ежов сильно ударился головой и решение судей было вполне понятным.

В итоге динамовцы пропустили еще одну шайбу в пустые ворота и проиграли 1:3, сильно осложнив себе борьбу за плей-офф.

- Главное сейчас – не вешать нос, - подчеркнул главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев. - Неплохо начали, контролировали игру, но не смогли забить в первом периоде больше одной шайбы. А затем подвела игровая дисциплина - стали нарушать правила.

ПРИКОЛ ДНЯ

РИЖСКОЕ «ДИНАМО» БОРЕТСЯ С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ

Непросто быть ведьмой или колдуном в современном обществе! К примеру, в Латвии «Динамо» официально запретило посещать домашние матчи рижан ведьмаку Юрчику, который на протяжение 13 последних лет не пропускает ни одного крупного спортивного соревнования в стране, к каковым относит и матчи КХЛ.

А все дело в том, что болельщик приходит на хоккей в довольно страшной маске ведьмака. И вот в клубе вдруг решили, что такой образ негативен в целом и, мало того, еще и негативно влияет на результаты команды.

Без маски появляться на арене фанату-оригиналу никто не запрещает. Но вот в образе нечистой силы охрана его больше во дворец не пустит. Приказ.

Юрчику посоветовали сменить маску на оленью морду. Ну а какой колдун захочет прослыть среди земляков оленем?!