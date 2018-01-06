1. ГОЛ МАЛКИНА

«Питтсбург» лихорадит, и если посмотреть на команду прямо сейчас, то дважды обладатель Кубка Стэнли последних двух лет не должен попадать в плей-офф. Хотя заветная восьмерка не так уж далеко, в расстоянии одного очка (45), но «Каролина» (46) провела на три матча меньше.

Такие игры, как сейчас против «Айлендерс» (4:0) – одного из конкурентов в борьбе за плей-офф, способны разбудить чемпионскую команду, обескровленную большим количеством травм.

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Как забил Евгений Малкин? Снова в большинстве, когда получил превосходный пас от Сидни Кросби и здорово бросил в одно касание в пустой угол.

Если говорить об этом сезоне Джино, то он идет строго по графику «очко за матч» - 14 голов и 24 передачи в 38 играх. Полезность хромает (-7), но в этом смысле Малкин – далеко не худший в «Питтсбурге». Тем более он львиную долю очков (18) набрал в большинстве, за что плюс не дают.

В общем, будем верить, что «пингвины» выкарабкаются. Обидно, если чемпион не сможет побороться за Кубок Стэнли вообще. Вылететь в первом раунде – одно, не попасть туда – совсем другое.

2. ЧЕТЫРЕ ОЧКА КРОСБИ

Отдельный разговор – о Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга», лучший снайпер («Морис Ришар Трофи») и самый ценный хоккеист прошлого плей-офф («Конн Смайт Трофи») в этом сезоне смотрелся неважно, занимая лишь 30-е место среди бомбардиров лиги, в одно время став самым бесполезным игроком НХЛ по показателю «плюс-минус». Да и сейчас у Сида аж «-13».

Кросби не забивал восемь матчей подряд, что для него – много. И вот его прорвало – гол и три передачи в игре с «Айлендерс»!

Что еще интересно, Сидни провел свой 31-й матч в карьере НХЛ, когда набирал четыре очка за игру. Ровно столько же у Яромира Ягра, и это рекорд лиги за последние 20 лет, если считать с 1998 года.

Кроме того Кросби набрал уже 1066 очков за карьеру в регулярных чемпионатах – обогнал Кейта Ткачука, Рэя Уитни, Джо Маллена – и вышел на 65-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Конечно, Сид страдал «кубковым похмельем» (хорошо, что не головными болями). И у него был спад (но не кризис жанра). Впрочем, это долго длиться не могло. Возможно, именно этот январский матч станет отправной точкой для Кросби, и он снова начнет играть как один из лучших хоккеистов мира.

3. ОВЕЧКИН БЛИЗОК К ЮБИЛЕЮ

А вы заметили, что Александр Овечкин отдал уже 494 голевые передачи за карьеру?

Так что в этом сезоне Ови пробьет не только отметку в 600 голов, но и в 500 пасов. Это пока в истории лиги удавалось только семерым россиянам. Неподалеку сейчас Евгений Малкин (528), уже завершили заокеанскую карьеру Александр Могильный (559), Сергей Гончар (591), Алексей Ковалев (599), Павел Дацюк (604), Сергей Зубов (619) и Сергей Федоров (696).

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Может ли Овечкин стать лучшим россиянином-ассистентом в истории? Через несколько лет – легко!

И вы знаете, что ни один крайний форвард, кого выбирали на драфте после 2000 года, не достигал отметки «500»? Это тоже о многом говорит. Конечно, край Овечкин не дотянется до края Ягра (1155). Но и узкоспециализированным снайпером называть Александра Великого мы тоже не станем. Это специалист широкого профиля.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (4:0)

2** – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (2:4)

3*** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Сделал один хит и три блока в матче с «Баффало» (4:3)

Общий зачет по сезону*:

43 – Овечкин

41 – Кучеров

36 – Радулов

31 – Малкин, Бобровский

30 – Тарасенко

28 – Василевский

27 – Панарин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов

12 – Зайцев

11 – Дадонов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Айлендерс – Питтсбург – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Спронг, МАЛКИН, Кросби, Спронг

П: Малкин (1+0; 0, 0, 3, 18.10)

Детройт – Флорида – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Атанасиу, Татар, Манта, Нюквист – Матесон, Барков (ДАДОНОВ)

Ф: Дадонов (0+1; 0, 0, 3, 18.00)

Виннипег – Баффало – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Бафлин, Труба, Уилер, Литтл – Сканделла, Ларссон, С.Уилсон

В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 18.01)

Оттава – Сан-Хосе – 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0)

Дзингел, Стоун, Брассар, Дюшен, Хоффман, Дюшен – Хертл, Карлссон, Тирни, Бернс, Хертл

Чикаго – Вегас – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Хиностроза, Шарп, Шмальц, Тэйвз – Так, Маршессо, Карлссон, Икин, Р.Смит

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 57 (26+31) очков, Таварес Айлендерс – 50 (22+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 50 (17+33), Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Маккиннон Колорадо – 49 (17+32), Уилер Виннипег – 49 (14+35)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 39 (17+22), МАЛКИН Питтсбург – 39 (15+24), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), РАДУЛОВ Даллас – 35 (15+20), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).