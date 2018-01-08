РАЗГРОМ ДНЯ

ДАЦЮК НАБРАЛ 4 ОЧКА В ТОЛЬЯТТИ

Матч СКА с «Ладой» завершился легко прогнозируемой крупной победой армейцев – 5:0. И это поражение автозаводцев официально поставило крест на их надеждах попасть в плей-офф. Сейчас «Лада» занимает последнее место в таблице Востока. А вот СКА, наоборот, заранее обеспечил себе победу в дивизионе Боброва.

Все болельщики сборной России могут порадоваться результативности Павла Дацюка в этой встрече – 4 (1+3) очка! Конечно, соперник был, мягко говоря, не самый сложный. Но приятно, что 39-летний лидер нашей национальной команды и ее базового клуба в январе вновь набрал приличную форму. 4 очка Дацюк набирал в этом сезоне только однажды – в августе, когда СКА разгромил 7:1 «Слован».

Еще более приятно, что три гола с участием Павла были забиты в большинстве, где он вновь стал дирижером позиционных атак СКА, располагаясь на правом фланге в зоне соперника. Просматривается связка и для сборной. Дацюк очень хорошо взаимодействует еще с одним опытным форвардом – Ильей Ковальчуком.

– Излишне говорить, что нельзя было удаляться против такого оппонента, но мы три шайбы пропустили в меньшинстве, – вздохнул после поражения главный тренер «Лады» Артис Аболс. – До того, как счет стал 0:3, упрекнуть ребят не могу ни в чем, но затем было десять минут очень плохой игры с нашей стороны.

СЮРПРИЗ ДНЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПАС СОРОКИНА

Синхронно со СКА московские армейцы одержали очередную «сухую» победу (3:0 над «Слованом») и досрочно оформили победу в своем дивизионе. Иными словами, это означает, что даже если ЦСКА проиграет все оставшиеся встречи в регулярном чемпионате, то все равно будет стартовать в плей-офф со второго места в Западной конференции. Забавно, что если армейцы победят во всех оставшихся матчах, результат, скорее всего, будет тем же. Вот такая «интрига» у нынешних лидеров.

Ну а героем воскресного уикенда в Братиславе стал голкипер Илья Сорокин. Который не только оформил свой восьмой «сухарь» в сезоне, но еще и начал первую результативную атаку армейцев, выложив шайбу быстрым пасом точно на «крюк» Константину Окулову. Форвард не растерялся тут же рванул вперед и отдал пас подключившемуся Игорю Ожиганову, который завершил эту неожиданную для словаков контратаку точным броском под перекладину.

Браво, Сорокин! Такие начала атак пригодятся нашей сборной на ОИ-2018.

ГЕРОЙ ДНЯ

ЛОКТИОНОВ УВЕЛ ПОБЕДУ У «ДИНАМО» ИЗ-ПОД НОСА

В воскресенье настроение у игроков и тренеров «Динамо» наверняка было испорчено. Москвичи открыли счет в Ярославле еще на второй минуте матча и удерживали этот минимальный перевес еще за 32 секунды до окончания третьего периода.

Но вот затем их надежды на три очка были разрушены точным броском форварда «Локомотива» Андрея Локтионова, когда ярославцы атаковали ворота гостей вшестером, заменив голкипера на шестого полевого вратаря.

А в овертайме все тот же Локтионов затолкал в ворота «Динамо» еще одну шайбу и принес хозяевам победу.

К слову, ярославцы поражения и не заслуживали, поскольку провели эту встречу очень активно и нанесли 52 броска в створ, на который бело-голубые ответили всего 19-ю «выстрелами».

Жаль только великолепного вратаря москвичей Александра Еременко, отразившего в этой встрече 50 бросков! Порой для победы и этого оказывается мало.

– Неплохо мы играли, могли ещё гол забить, – подвел итог нервному матчу главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – Соперник атаковал, но Ерёменко держал нас в игре. Матч длится 60 минут, и нескольких секунд нам не хватило.

УСПЕХ ДНЯ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА РАЗИНА В «АДМИРАЛЕ»

Омичи после увольнения Андрея Скабелки в уже третьем матче кряду забросили в ворота соперников четыре шайбы. Но во Владивостоке этого оказалось недостаточно!

«Адмирал» с первой же минуты битвы с лидером дивизиона уперся, повел в счете 4:0 и, несмотря на героические попытки гостей отыграться удержал победу 5:4 и перервав серию из шести поражений.

Отметим, что это первый успех Андрея Разина на посту главного тренера «моряков». С почином!

– «Адмиралу» в те моменты, когда команда ведёт в счёте, пока не хватает солидности, мужицкой силы, – отметил Разин после победы. – В этом плане нам есть куда расти. Радует, что трижды забили в большинстве, а отыграв достаточно много в меньшинстве, пропустили всего одну шайбу. Спасибо болельщикам за поддержку.