1. МАТЧ «КОЛАМБУСА»

Единственная игра состоялась сегодня в НХЛ – «Коламбус» уступал в Торонто со счетом 0:2, но сумел переломить ход встречи.

Поначалу «Мэйпл Лифс» владели инициативой, в середине встречи Джеймс Ван Римсдайк здорово подставил клюшку, когда от синей линии бросил Роман Полак. Через пять минут Уильям Нюландер отлично реализовал большинство, когда роскошно и точно бросил в ближний верхний угол.

Тут бы «Торонто» дожать соперника, но в НХЛ такой хоккей, что все может перевернуться в одну минуту. Вот и теперь – представляете, «Коламбус» уступил в третьем периоде по броскам (4-13), однако забросил две безответные шайбы. На 56-й минуте отличился Ник Фолиньо, на 58-й – Пьер-Люк Дюбуа. Кстати, парнишка по возрасту мог бы выступать за молодежную сборную Канады на этом чемпионате мира, но сейчас центрфорвард Дюбуа так хорош, что его бы никто никуда не отпустил из «Коламбуса».

Овертайм. Сергей Бобровский отражает выход Тайлера Бозака один в ноль, и тут же раскручивается ответная атака, в которой Артемий Панарин замыкает ворота после классной передачи от защитника Зака Веренски. Тема не забивал в пяти матчах подряд, хотя нанес 18 бросков. Но все плохое когда-нибудь кончается. Панарин прервал черную серию.

2. КУЧЕРОВ – НА «ХАРТА»

Эксперты официального сайта НХЛ провели голосование, кто должен получить «Харт Трофи», то есть стать самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В опросе уверенно победил форвард «Тампы» Никита Кучеров, который давным-давно лидирует в споре лучших бомбардиров лиги, а теперь еще идет на главного снайпера. Кстати, последний раз такой дубль делал Александр Овечкин, который в 2008 году взял и «Арт Росс Трофи» (112 очков), и «Морис Ришар Трофи» (65 голов).

Да что там, Ови вообще сделал пента-трик. В тот год он также получил «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», ну и золото чемпионата мира, а еще «Харламов Трофи» плюс попал в первую символическую сборную сезона.

Я пять сказал? Семь, семь! Не было только серебряной бразулетки, именуемой Кубком Стэнли. Ждем ее от Ови с тех пор. Кстати, в голосовании на тот «Харт» Александр Великий получил только 16 очков (пятое место). Перед ними – Джон Таварес (55), Стивен Стэмкос (49) и Анже Копитар (18). Все они по разным причинам, как я считаю, Кучерову – не конкуренты. Так что дави на газ, Никита, и в июне сорвешь банк. Вы знаете, что до этого дня у Куча не было ни одного индивидуального приза? Теперь будут!

3. БУНТ ИГРОКОВ

Удивительная прилетела информация, как в «Авангарде» сняли главного тренера Андрея Скабелку. Оказывается, он на тренировке обвинил защитника Максима Чудинова в трусости, потому что тот ушел от шайбы, когда форвард «СЮ» Антон Бурдасов забивал победный гол в ворота омичей.

Я внимательно изучил этот момент. Ну смотрите сами. Чудинов в самом деле находится на линии броска. Он мог бы блокировать шайбу…

…Но вместо этого уходит от броска, чтобы не получить травму, и Бурдасов забрасывает решающую шайбу. Причем это был не убойный щелчок от костолома Ши Уэбера, а кистевой бросок от Бурдасова.

В чем Скабелка не прав? Но Чудинов начал огрызаться на тренировке, возникла перепалка, игрока выгнали со льда, убрали из состава, а 16 хоккеистов пошли к президенту клуба Владимиру Шалаеву с ультиматумом, что больше не хотят терпеть унижения и оскорбления Скабелки, не желают играть под его руководством. В итоге главного тренера уволили. Так утверждают инсайды.

Какое это имеет отношение к НХЛ? Там такая история не возникла бы никогда. Может, Скабелка и нарушил трудовую этику, обложив кого-то матерком. Но игроки поступили так запредельно, что даже слов нет.

Вот почему в НХЛ до этого дня не было ни одного увольнения тренера в этом сезоне, а в КХЛ случилось уже 10 отставок.

ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Забил гол (1+0) в овертайме матча с «Торонто» (3:2 ОТ)

2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 35 сэйвов в матче с «Торонто» (3:2 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

45 – Овечкин

42 – Кучеров

39 – Радулов

34 – Малкин

33 – Бобровский

30 – Тарасенко, Панарин

28 – Василевский

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов

12 – Худобин, Зайцев

11 – Дадонов

10 – Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Торонто – Коламбус – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

ван Римсдайк, Нюландер – Фолиньо, Дюбуа, ПАНАРИН

К: Панарин (1+0; +2, 0, 5, 23.05)

в Бобровский (37-35; 94,6%, 63.11)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 59 (27+32) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Жиру Филадельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Стэмкос Тампа-Бэй – 51 (17+34), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 45 (27+18), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 42 (18+24), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 36 (11+25), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).