А московские армейцы де-юре гарантировали первенство в дивизионе Тарасова.



ЦСКА для «Автомобилиста» - соперник неудобный. Пять лет уральцы не знают побед над московскими армейцами. Последняя датирована 19 февраля. Тем воскресным днем команда из Екатеринбурга не просто забросила две безответные шайбы в ворота хозяев, но и отправила в отставку их главного тренера Юлиуса Шуплера.



Помнится, автор этих строк поздравил тогда Геннадия Величкина с голом его сына Игоря. Нынешний босс «Магнитки» работал в том сезоне в КХЛ, возглавляя спортивно-дисциплинарный комитет.



Самое интересное, «Автомобилист» не впервые устроил казнь армейскому наставнику. Славная спортивная история Свердловска гордится неслыханным московским разгромом ЦСКА. Дело было 12 декабря 1968 года. Место – старый трехтысячник на Ленинградском проспекте. «Автомобилист» угостил теннисной баранкой (6:0) чемпионскую команду Анатолия Тарасова, поздравив отца-основателя отечественного хоккея с 50-летием. Тот матч не показывали по ТВ, радиорепортаж на «Маяке» последних десяти минут вел Владимир Писаревский, который по сей день в великолепной форме. Это был тот случай, когда в ворота хозяев залетело все, а гостевые оказались заколдованы.



Герой матча вратарь гостей Виктор Пучков (не путать со знаменитым однофамильцем Николаем) попал на заметку Тарасову. А главный болельщик страны товарищ Леонид Ильич Брежнев распорядился показать следующий матч уральцев. Технически это сделать было нереально – «Автомобилист» встречался в Сокольниках со «Спартаком» на открытом воздухе, в мороз. Но тогда ничего невозможного не существовало. Игру показали, на глазах 12-ти тысяч зрителей сенсации не случилось, хозяева победили 6:3.



А те 6:0 остаются главной сенсацией союзных чемпионатов.



«Автомобилист» в том чемпионате взлетел высоко – финишировал пятым. А Пучкова взяли в сборную на чемпионат мира в Стокгольм, откуда он вернулся с золотой медалью.



Ныне команда из Екатеринбурга готова к новому прыжку, еще более высокому. Победив ЦСКА, она взлетит на первое место в Восточной конференции.



Конечно, в фокусе будут кандидаты в сборную – защитник-гренадер Никита Трямкин и форвард Анатолий Голышев. Последний жжет – в последних десяти матчах (за вычетом пропущенных из-за дисквалификации) наколотил 9 (!) шайб и раздал пять передач. 27 декабря на глазах Олега Знарка набрал в домашней игре против СКА 3 (1+2) очка и обеспечил своей команде победу 4:3.



Ну а о наставнике «Автомобилиста» Владимире Крикунове лишний раз и говорить не нужно. Неужели это его последний визит в Москву в качестве тренера? Владимир Васильевич давно объявил о том, что нынешний сезоне станет последним в его карьере. В октябре 2016-го он после поражения от ЦСКА дал огненное интервью, заявив, что оставил бы в КХЛ 14 клубов. Лига приняла меры, теперь тренеры на подобные провокационные темы стараются вслух не рассуждать.