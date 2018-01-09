Матчи «Спартака» на новогодних каникулах стали обязательным пунктом для посещения московской публики. И тех, кто по случаю праздников, к этой публике примкнул. Здесь воедино сошлось сразу несколько факторов.

Во-первых, удачный календарь. В первый дни 2018 года в гости к «Спартаку» приехали «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а сразу следом за ними ещё и «Нефтехимик». Пусть нижнекамцы никогда не слыли звёздной командой, но по ходу этого сезона они даже сумели на время возглавить Восточную конференцию и не оставляют надежды закончить регулярный сезон именно на этой позиции.

Во-вторых, «ВТБ Ледовый дворец» – новый, современный и удобный стадион, который «спартаковские» маркетологи умело заполняют развлечениями и точками по продаже еды и атрибутики, что превращает поход на матч в отличный способ провести вечер всей семьей, независимо от того, какой результат показывают соперники, встречающиеся на льду.

И в-третьих, сам «Спартак» в этом сезоне демонстрирует весьма симпатичную игру. Красно-белые продолжают бороться за место в плей-офф, и на своем пути периодически обыгрывают лидеров турнирной таблицы, хотя готовы проиграть и кому-то из аутсайдеров. То есть «спартаковцы» дарят своим болельщикам весь спектр эмоций от радости до грусти.

В сумме всё это даёт уникальные для московского хоккея цифры. За три январских матча «Спартак» собрал на своих трибунах более 30 тысяч человек, оторвав их от прочих новогодних занятий.

Теперь, когда праздники закончились, людей придётся отвлекать от суровых рабочих будней. Это даже любопытно, какой будет посещаемость в разгар первой послепраздничной трудовой недели?

Соперником «Спартака» на этот раз станет ХК «Сочи», и со спортивной точки зрения этот матч намного важнее тех, что красно-белые уже сыграли в январе. «Сочинцы», в турнирной таблице расположились как раз над «Спартаком». Обе команды в зоне плей-офф, но место в кубковой восьмерке ещё не гарантировано ни тем, ни другим. Снизу активно подпирают «Северсталь» и московское «Динамо». Стараясь оторваться от конкурентов, «Сочи» не проигрывает уже 4 матча подряд, «Спартак» тоже регулярно собирает очки. Предсказать фаворита во встрече этих команд совершенно невозможно, но красно-белые проигрывали сочинцам в трёх предыдущих случаях. Тем интереснее новое противостояние этих соперников. Кстати билеты еще можно купить.