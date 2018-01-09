Армейцы имели полное право подойти к очередному матчу в благодушном состоянии. За спиной у них была очередная успешная серия (шесть побед). В двух последних встречах москвичи вообще не пропускали, обыграв «Витязь» и «Слован» с общим счетом 10:0, что позволило их голкиперу Илье Сорокину довести число личных «сухарей» до восьми и выйти по этому показателю в лидеры КХЛ.

Ну а самое главное – в начале января ЦСКА заранее обеспечил себе победу в дивизионе, которое гарантирует в плей-офф преимущество своей площадки вплоть до финала конференции. Конечно, никто не мешает москвичам вновь пуститься в погоню за СКА… Но стоит ли? На протяжении трех последних лет красно-синие под руководством Дмитрия Квартальнова неизменно становились победителями «регулярки». И что в итоге? После очередной неудачи в Кубке Гагарина с тренером разорвали контратк. Может, пора что-то поменять просто на фарт?

Вообще, это, конечно, поразительная ситуация. С точки зрения турнирной таблицы КХЛ армейцы могут уже сейчас отправляться на каникулы, тем более, что впереди все равно пауза на месяц в чемпионате. Так какой смысл лидерам сейчас напрягаться? Если они могут проиграть все оставшиеся матчи со счетом 0:10 и все равно возглавят наш чемпионат по итогам регулярки. Фантастический расклад!

КРИКУНОВ ДЕРЖИТ СЛОВО

В общем, задачу на гладкий чемпионат ЦСКА может считать уже выполненной. А вот в гости к армейцам пожаловал клуб, который продолжает жесткую борьбу за лидерство в конференции.

Перед началом этого сезона Владимир Крикунов заявил, что хочет завоевать с «Автомобилистом» медаль. Многие отнеслись к этому заявлению скептически. Однако, старейшина российского тренерского цеха слов на ветер не бросал!

По потерянным очкам уральцы приехали в столицу действительно лидерами Востока. Но дело не только в высоком месте в таблице. В этом сезоне «Автомобилист» успел победить многих признанных лидеров КХЛ – СКА, «Магнитку», «Салават», «Йокерит». Дважды одолел «Ак Барс» и московское «Динамо». А стать победителями конференции по итогам «регулярки» для клуба из Екатеринбурга - событие небывалое, исторического масштаба. Тут уже совсем другие ставки.

Но вот ЦСКА уральцы дома все же уступили – 2:3. Хотя по ходу матча дважды вели в счете. И только за пять минут до финальной сирены решающую шайбу в том матче забросил Кирилл Капризов.

Кстати, лучший бомбардир армейцев в последнее время как-то сник. Всего одна заброшенная шайба в десяти встречах! А после Нового года Капризов вообще не набирал очков до сегодняшнего дня.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ СЕРИЯ СОРОКИНА

Исходя из логики вышесказанного счет открыли более мотивированные гости. Не сказать, что уральцы предложили хозяевам какой-то хитроумный розыгрыш большинства. Просто москвичи не смогли удержать набравшего скорость Илью Крикунова, который, приняв шайбу в средней зоне, доехал до ворот. А затем потеряли на пятачке Егора Миловзорова, расстрелявшего Сорокина в упор.

После этого ЦСКА вроде бы отодвинул игру к воротам гостей. И еще до конца первого периодаМихаил Григоренко завершил добротную позиционную атаку точным броском. Но уже через 44 секунды Анатолий Голышев восстановил преимущество «Автомобилиста».

И снова москвичи грубо ошиблись теперь уже на чужой синей линии. Евгений Чесалин перехватил их пас и отправил быстроногого «Толю-Гола» за 15 шайбой в сезоне.

По похожему сценарию прошел и второй период. Армейцы разыгрывали позиционные атаки, теряли шайбу, а уральцы раз за разом убегали «1 в 1», но упускали шансы увеличить счет.

А за три секунды до перерыва хозяева забросили еще одну шайбу в большинстве. Похоже, что этот гол в раздевалку для гостей бесследно не прошел. Потому что в начале третьего периода они сами потеряли шайбу в зоне атаки и позволили ЦСКА выйти вперед в меньшинстве.

Интересно, что эту результативную комбинацию, завершившуюся точным броском Валерия Ничушкина вновь начал Сорокин. Голкипер армейцев записал на себя голевую передачу и в предыдущем поединке со «Слованом». А теперь у него уже целая результативная серия – два очка в двух матчах!

После такого подарка москвичи победу уже не упустили.