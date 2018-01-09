Настоящие и ненастоящие китайцы

Первая встреча команд состоялась еще в ноябре, когда главным в «Куньлуне» был Майк Кинэн. Через два месяца от канадского тренера в клубе остались только его помощники, да состав, над которым «Железный Майк» издевался как мог. При Бобби Карпентере, который официально числится исполняющим обязанности, положение улучшилось: трехкратный обладатель Кубка Стэнли приехал к СКА с серией из двух побед и шестью выигранными матчами из одиннадцати. Только от зоны плей-офф команда, некогда лидировавшая в Восточной конференции, остается все так же далеко. Отставание от восьмого места, где сейчас находится «Амур» – 14 очков.

Перед Кинэном ставили задачу наиграть пятерку из китайских хоккеистов и пройти первый раунд плей-офф. О выполнении второй части плана сейчас речи не идет, для начала надо бы догнать восьмерку. С китайской пятеркой все относительно. Сейчас в заявку «Куньлуня» включены четыре игрока с китайским паспортом, только их не наигрывают в одном сочетании. К тому же они были натурализованы, и коренных китайцев в команде не осталось. У руководства клуба было желание вернуть Зака Юэня, но теперь это невозможно из-за закрытия периода дозаявок. Впрочем, до пекинской Олимпиады-2022 еще достаточно времени сформировать боеспособную сборную со своими китайцами и взятых со стороны.

Несмотря на очень низкую посещаемость в Шанхае, китайских болельщиков у «Куньлуня» все равно должно быть больше, чем своих игроков. Поклонники пекинского клуба нашлись и в Петербурге, но не на отдельном гостевом секторе – они рассыпались по всей арене. И им было чему порадоваться. Гости напомнили канадцев, и такая аналогия даже допустима благодаря количеству североамериканцев в команде: они вчистую выиграли стартовые минуты, и это закончилось логичным голом Тайлера Бека. «Куньлунь» потом пропустил дважды, но к перерыву удалось отыграться, и еще долго удерживать приемлемый счет. К сожалению, для китайцев это единственный внятный отрезок гостей за всю игру.

Неэффективное большинство

Для Игоря Шестеркина, сыгравшего первый матч в новом году, 2017-й заканчивался так, что хотелось бы об этом не вспоминать. В начале декабря он из-за травмы досрочно вернулся с выездной серии Хельсинки – Казань – Нижнекамск – Сочи. Игорь не сыграл на Кубке Первого канала, и теперь на вратарской позиции сборной больше веры в Василия Кошечкина. Вернувшись в ворота СКА, Шестеркин пропустил по четыре гола в Екатеринбурге и Минске, что не могло не тревожить. Посидев в запасе во время выезда в Челябинск и Тольятти, Игорь вышел против «Куньлуня» и быстро пропустил в ближний угол. Хорошо, что потом голкипер не дал повода себя критиковать. За гол Кори Кейна, забитый после сольного прохода, втык от Олега Знарка получил другой кандидат в олимпийскую сборную Евгений Кетов.

Больше шансов на попадание в Пхенчхан у тройки Шипачева, Гусева и Плотникова, что по делу. Они не один матч провели вместе и дали повод вспомнить, как первые двое когда-то разрывали соперников вместе с Евгением Дадоновым. Вот и Плотников забил «Куньлуню» с той же точки, откуда не раз попадал действующий игрок «Флориды».

Нет времени грустить, смотрим наш гол номер один!

В офисе Дадонова новый босс - Сергей Плотников. А ассистенты те же.#СКАКРС pic.twitter.com/jqPLhC43bO — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 9 января 2018 г.

Это же звено позже вывело СКА вперед. Забить получилось почти таким же способом, только шайбу разыгрывали не перед воротами, а на правом краю, и голевой бросок наносил уже Гусев.

А чтобы вам лучше отдыхалось, посмотрите гол Гусева, который догнал Кови в споре за звание лучшего бомбардира сезона.

В самую девяточку!#СКАКРС pic.twitter.com/Q0DOdmqkYb — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 9 января 2018 г.

За второй и третий периоды гости в сумме нанесли семь бросков по воротам Шестеркина и заработали два десятка штрафных минут. Однако тут СКА был не таким эффективным, хотя уверенное лидерство в лиге по проценту реализации лишнего игрока никуда не денется. За вторую 20-минутку ни одно большинство не превратилось в гол, лучше получилось при равных, но усеченных составах. Николай Прохоркин получил удар в голову от Кайла Чипчуры, а через десять минут на глазах обидчика, отбывавшего дисциплинарный штраф, убегал к воротам Магнуса Хелльберга и реализовывал выход один на один.

Большинство удалось использовать уже в конце: снова проявил себя Плотников, подставивший клюшку под прострел Шипачева, и это оформило уверенную по игре, но не по счету победу. В новом году СКА пока не проигрывает, но до паузы на Матч звезд эту серию может прервать «Локомотив» Дмитрия Квартальнова. С новой версией ярославской команды армейцы еще не виделись.