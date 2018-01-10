1. КУЧЕРОВ – 60 ОЧКОВ

Вообще главным героем матча с «Каролиной» (5:4) стал форвард «Тампы» Тайлер Джонсон. Он сделал хет-трик, продемонстрировав незаурядное мастерство. Особенно потряс его третий гол, когда Джонсон отставал на три корпуса от защитника «Харрикейнз» Ноа Ханифина, но так резко прибавил, что убежал от соперника и переиграл вратаря.

Чем удивительна эта «Тампа»? Там может выстрелить кто угодно.

Никита Кучеров выполнил свою норму, набрав очко за матч, когда втащил шайбу в зону и оставил ее под бросок Виктору Хедману. Что мы заметим, Куч не только лидирует среди лучших бомбардиров и снайперов лиги. Он еще здорово раздает пасы, а вообще набрал 60-е очко в регулярном чемпионате. На это Никите потребовалось всего 43 матча.

Быстрее в истории «Тампы» управлялся только Венсан Лекавалье, который в сезоне 2007-08 набрал 60 очков за 41 игру. В целом Никита должен пробить отметку в 100 очков, но главное – в июне завоевать Кубок Стэнли.

2. ГОЛ КУЗНЕЦОВА

Очень хитрую шайбу в домашнем матче с «Ванкувером» (3:1) забросил центрфорвард Евгений Кузнецов. Он ворвался в чужую зону по правому краю, нанес сильный бросок по воротам Якоба Маркстрема. Но шайба отскочила далеко в поле, и ее ловким движением руки переправил в ворота защитник «Кэнакс» Эрик Гудбрансон.

То есть это чужим нельзя забивать в другие ворота при помощи руки. А своим это можно делать сколько угодно. И понятно, что гол был записан на Кузнецова.

Кстати, «Вашингтон» не только лидирует в Столичном дивизионе, но и еще одержал 10 домашних побед подряд. Нехило разогналась команда Овечкина! Кстати, сам Александр отметился голевой передачей, когда в конце первого периода счет сравнял Джон Карлсон. Забавно, что в том моменте защитник «Кэнакс» едва не опрокинул ворота на своего же голкипера. Но гол все равно засчитали. А вот в Европе был его отменили.

3. ПЕРЕСТРЕЛКА В СЕНТ-ЛУИСЕ

Веселый матч провели «Блюз» и «Пэнтерз» - сразу 11 забитых голов!

Интересно выглядит первое звено, в котором на позиции центра выходит Пол Штястны, а на флангах зажигают Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Российские форварды на пару набрали 4 (1+3) очка, ассистируя друг другу.

Сначала Иван поучаствовал в комбинации Штястны. Затем Владимир отдал первый пас защитнику Колтону Парейко. А в итоге Барбашев с левого края здорово перевел шайбу направо, откуда Тарасенко нанес меткий бросок. Красивая размашистая комбинация. Но в целом «Сент-Луису» не удалось победить на свое площадке. Слишком слабо сыграла оборона.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Иван БАРБАШЕВ (Сент-Луис)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Флоридой» (4:7)

2** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (3:1)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Каролиной» (5:4)

Общий зачет по сезону*:

45 – Овечкин

43 – Кучеров

39 – Радулов

34 – Малкин

33 – Бобровский

30 – Тарасенко, Панарин

28 – Василевский

25 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов

12 – Худобин, Зайцев

11 – Дадонов

10 – Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Ванкувер – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Карлсон (ОВЕЧКИН), Эллер, КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ) – Д.Седин

Ваш: Овечкин (0+1; +1, 0, 2, 19.25)

Кузнецов (1+0; +1, 0, 3, 19.26)

Орлов (0+1; +1, 0, 1, 20.49)

Ван: Голдобин (0+0; -1, 0, 3, 16.20)

Тампа-Бэй – Каролина – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Хедман (КУЧЕРОВ), Джонсон, Джонсон, Дотчин, Джонсон – Макгинн, Ахо, Фолк, Линдхольм

ТБ: Кучеров (0+1; +1, 0, 1, 15.05)

Наместников (0+0; 0, 0, 2, 17.34)

Сергачев (0+0; 0, 0, 2, 15.31)

в Василевский (32-28; 87,5%, 60.00)

Сент-Луис – Флорида – 4:7 (2:2, 1:3, 1:2)

Штястны (БАРБАШЕВ), Парайко (ТАРАСЕНКО), ТАРАСЕНКО (БАРБАШЕВ), Томпсон – Экблад, Барков (ДАДОНОВ), Врбата, Юбердо, Трочек, Сивиор, Трочек

СЛ: Тарасенко (1+1; -2, 0, 4, 19.11)

Барбашев (0+2; +1, 0, 0, 11.40)

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 0, 17.12)

Баффало – Виннипег – 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)

Айкел, О'Райлли, Поминвилль, Айкел – Лайне, Бафлин, Элерс, Коннор, Элерс, Коннор, Армиа

В: Куликов (0+0; 0, 2, 2, 17.34)

Нэшвилл – Эдмонтон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

К.Смит, Арвидссон – Макдэвид

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 15.27)

Оттава – Чикаго – 2:8 (0:1, 2:5, 0:2)

Стоун, Брассар – Паник, Шарп, Шмальц, Тэйвз, Шмальц, Рутта, Тэйвз, П.Кейн

Миннесота – Калгари – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Гранлунд, Сперджен – Ферланд, Монахэн, Хэмилтон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Стэмкос Тампа-Бэй – 52 (17+35), Уилер Виннипег – 52 (14+38), ЖируФиладельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 46 (27+19), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 40 (13+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 36 (11+25), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).