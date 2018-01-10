Кузнецов забил хитрейший гол рукой. Причем чужой! Как это было (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. КУЧЕРОВ – 60 ОЧКОВ
Вообще главным героем матча с «Каролиной» (5:4) стал форвард «Тампы» Тайлер Джонсон. Он сделал хет-трик, продемонстрировав незаурядное мастерство. Особенно потряс его третий гол, когда Джонсон отставал на три корпуса от защитника «Харрикейнз» Ноа Ханифина, но так резко прибавил, что убежал от соперника и переиграл вратаря.
Чем удивительна эта «Тампа»? Там может выстрелить кто угодно.
Никита Кучеров выполнил свою норму, набрав очко за матч, когда втащил шайбу в зону и оставил ее под бросок Виктору Хедману. Что мы заметим, Куч не только лидирует среди лучших бомбардиров и снайперов лиги. Он еще здорово раздает пасы, а вообще набрал 60-е очко в регулярном чемпионате. На это Никите потребовалось всего 43 матча.
Быстрее в истории «Тампы» управлялся только Венсан Лекавалье, который в сезоне 2007-08 набрал 60 очков за 41 игру. В целом Никита должен пробить отметку в 100 очков, но главное – в июне завоевать Кубок Стэнли.
2. ГОЛ КУЗНЕЦОВА
Очень хитрую шайбу в домашнем матче с «Ванкувером» (3:1) забросил центрфорвард Евгений Кузнецов. Он ворвался в чужую зону по правому краю, нанес сильный бросок по воротам Якоба Маркстрема. Но шайба отскочила далеко в поле, и ее ловким движением руки переправил в ворота защитник «Кэнакс» Эрик Гудбрансон.
То есть это чужим нельзя забивать в другие ворота при помощи руки. А своим это можно делать сколько угодно. И понятно, что гол был записан на Кузнецова.
Кстати, «Вашингтон» не только лидирует в Столичном дивизионе, но и еще одержал 10 домашних побед подряд. Нехило разогналась команда Овечкина! Кстати, сам Александр отметился голевой передачей, когда в конце первого периода счет сравнял Джон Карлсон. Забавно, что в том моменте защитник «Кэнакс» едва не опрокинул ворота на своего же голкипера. Но гол все равно засчитали. А вот в Европе был его отменили.
3. ПЕРЕСТРЕЛКА В СЕНТ-ЛУИСЕ
Веселый матч провели «Блюз» и «Пэнтерз» - сразу 11 забитых голов!
Интересно выглядит первое звено, в котором на позиции центра выходит Пол Штястны, а на флангах зажигают Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Российские форварды на пару набрали 4 (1+3) очка, ассистируя друг другу.
Сначала Иван поучаствовал в комбинации Штястны. Затем Владимир отдал первый пас защитнику Колтону Парейко. А в итоге Барбашев с левого края здорово перевел шайбу направо, откуда Тарасенко нанес меткий бросок. Красивая размашистая комбинация. Но в целом «Сент-Луису» не удалось победить на свое площадке. Слишком слабо сыграла оборона.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Иван БАРБАШЕВ (Сент-Луис)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Флоридой» (4:7)
2** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (3:1)
3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Каролиной» (5:4)
Общий зачет по сезону*:
45 – Овечкин
43 – Кучеров
39 – Радулов
34 – Малкин
33 – Бобровский
30 – Тарасенко, Панарин
28 – Василевский
25 – Кузнецов
21 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев
15 – Проворов
13 – Варламов, Куликов
12 – Худобин, Зайцев
11 – Дадонов
10 – Якупов
9 – Наместников, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Вашингтон – Ванкувер – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Карлсон (ОВЕЧКИН), Эллер, КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ) – Д.Седин
Ваш: Овечкин (0+1; +1, 0, 2, 19.25)
Кузнецов (1+0; +1, 0, 3, 19.26)
Орлов (0+1; +1, 0, 1, 20.49)
Ван: Голдобин (0+0; -1, 0, 3, 16.20)
Тампа-Бэй – Каролина – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Хедман (КУЧЕРОВ), Джонсон, Джонсон, Дотчин, Джонсон – Макгинн, Ахо, Фолк, Линдхольм
ТБ: Кучеров (0+1; +1, 0, 1, 15.05)
Наместников (0+0; 0, 0, 2, 17.34)
Сергачев (0+0; 0, 0, 2, 15.31)
в Василевский (32-28; 87,5%, 60.00)
Сент-Луис – Флорида – 4:7 (2:2, 1:3, 1:2)
Штястны (БАРБАШЕВ), Парайко (ТАРАСЕНКО), ТАРАСЕНКО (БАРБАШЕВ), Томпсон – Экблад, Барков (ДАДОНОВ), Врбата, Юбердо, Трочек, Сивиор, Трочек
СЛ: Тарасенко (1+1; -2, 0, 4, 19.11)
Барбашев (0+2; +1, 0, 0, 11.40)
Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 0, 17.12)
Баффало – Виннипег – 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)
Айкел, О'Райлли, Поминвилль, Айкел – Лайне, Бафлин, Элерс, Коннор, Элерс, Коннор, Армиа
В: Куликов (0+0; 0, 2, 2, 17.34)
Нэшвилл – Эдмонтон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
К.Смит, Арвидссон – Макдэвид
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 15.27)
Оттава – Чикаго – 2:8 (0:1, 2:5, 0:2)
Стоун, Брассар – Паник, Шарп, Шмальц, Тэйвз, Шмальц, Рутта, Тэйвз, П.Кейн
Миннесота – Калгари – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Гранлунд, Сперджен – Ферланд, Монахэн, Хэмилтон
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Стэмкос Тампа-Бэй – 52 (17+35), Уилер Виннипег – 52 (14+38), ЖируФиладельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 46 (27+19), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 40 (13+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 36 (11+25), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).