Сборная Востока в Матче звезд Женской хоккейной лиги по всем статьям победила сборную Запада. И даже в танцах была лучше!

Загибайте пальцы:

- Восток победил в самом матче (3:2), взяв реванш у сборной Запада за прошлогоднее поражение (0:4). Описывать игру нет никакого смысла. Это был яркий и беспощадный женский хоккей во всей своей красе;

- форвард сборной Востока Александра Вафина выиграла забег на скорость;

- самый зрелищный буллит исполнила Ольга Сосина тоже с Востока – между прочим, лучший бомбардир ЖХЛ этого сезона.

Но главная баталия развернулась в конкурсе песен, который незапланированно вспыхнул, когда сборная Запада в своей раздевалке утром исполнила хит Ольги Бузовой – «Мало половин». Хотя как хит? Я эту песню раньше не слышал.

- Там просто танец прикольный, вот и решили его исполнить, - объяснила мне лидер сборной Людмила Белякова. – Тем более другие ребята-хоккеисты его раньше танцевали.

…Это намек на Виталия Атюшова из «Амура» что ли?

- Кстати, Ольга Бузова нам ответила в комментариях инстаграма, пожелала удачи, - похвасталась Белякова.

На это сборная Востока ответила танцем во втором перерыве, встав в круг и исполнив что-то вроде новозеландской хаки.

- Нам ведь девочки с Запада такой вызов сделали! – воскликнула защитница Анна Шибанова. – Мы быстренько собрались, договорись с руководителями и решили сплясать для болельщиков. Наш вратарь Аня Пругова поставила танец, и мы его исполнили.

… На самом деле, настроение у Анны Шибановой из «Агидели» должно было быть не очень хорошим. В конце декабря МОК обнародовал мотивировочные части решений о пожизненном отстранении от Олимпиад нашей хоккеистки (и не только ее). Все та же карусель слов – Григорий Родченков, коктейль «Дюшес», комиссия Освальда. Более того, в пробе Шибановой нашли следы ДНК как минимум трех разных мужчин и одной женщины.

О таких вещах на звездном празднике лучше не говорить. Но как их избежишь, если Олимпиада всего через месяц?

- Новый год и такой матч помогают отвлечься, - признается Шибанова. – И организация тут такая классная, что забываешь обо всем. Один большой праздник.

- Женскую сборную России могут не пустить в Пхенчхан.

- Девчонки из-за этого нервничают. Но все делают свою работу и понимают, что сейчас нужно тренироваться, вне зависимости от решения комиссии МОК.

- Вы уже подали апелляцию?

- Ее подадут со дня на день. Но нас поддерживает ФХР, и не только федерация. Ведется работа, нас держат в курсе событий. Верю в лучшее, что нас всех допустят на Олимпиаду. Однако сейчас работают юристы, и это в их руках.

Сборная Востока – Сборная Запада – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: 1:0 Павлова (11.02), 2:0 Лебедева (Гашпарич, 13.50), 2:1 Канаева (Смолина, 22.21), 2:2 Пирогова (Белякова, Дюпина, 27.22, б.), 3:2 Сосина (Любова, 39.59).

Вратари: Пругова, Морозова – Александрова, Меркушева.