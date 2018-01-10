Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. И на Западе уже вовсю идет рубка за участие в плей-офф. Из-за прогрессирующего расслоения лиги на сильных и слабых вышло так, что на сегодняшний день уже четыре клуба конференции – СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Локомотив» - обеспечили себе место в финальной пульке.

ВМЕСТО ДОПИНГА – «ДИНАМО»!

А вот остальным командам предстоит в последних матчах отчаянные битвы без права на ошибку. Неслыханное дело – из подвала турнирной таблицы на более удачливых соперников сейчас взирает московское «Динамо», которое еще ни разу не оставалось за бортом плей-офф за всю историю нашего хоккея! Это стимулирует лучше любого допинга! Не утратили шансов пробиться в Кубок Гагарина и минчане. И вот в самой гуще этой борьбы сейчас находятся «Спартак» и «Сочи».

Красно-белым очки, понятно, нужнее. У них ситуация более тревожная. После Нового года «Спартак» совершил небольшой подвиг, одолев с боевым счетом 3:2 сперва «Салават», а затем «Нефтехимик». До этого было в целом удачное турне по Дальнему Востоку, из которого москвичи привезли семь очков.

Именно эти успехи и позволили «Спартаку» сейчас войти в зону в плей-офф. Но вот удастся ли в ней удержаться? Сейчас «гладиаторы» как никогда близки к тому, чтобы вернуться в Кубок Гагарина спустя семь лет. В финальной стадии чемпионата они не участвовали с 2011 года…

За поддержкой болельщиков дело не станет! В новогодние каникулы «Спартак» уже установил новый рекорд Москвы, собрав на трибунах 11300 человек. Но и в нынешнюю рабочую среду поддержать красно-белых пришло 7115 человек человек.

ВСЕ ПРИМЕТЫ ПРОТИВ ХОЗЯЕВ

Сочинцы приехали в столицу усталые, но довольные. Позади была серия из четырех побед. И пусть в Нижнем Новгороде и Риге выиграть удалось только по буллитам, небольшой запас очков черноморцы создать успели.

К «Сочи» в этом сезоне вообще отношение особое. К команде, сумевшей дважды обыграть СКА, соперники поневоле относятся с опаской! Да и младшему брату питерских армейцев - «Спартаку» - от черноморцев в последнее время достается.

Москвичи уступили южанам и в нынешнем сезоне, и в прошлом. Три матча с «Сочи» в Москве, начиная с 2015 года, также проиграны. Да и вообще 10 января «Спартак» в КХЛ ни разу не побеждал! А вот проиграл уже трижды.

В общем все приметы, а также травма одного из лидеров команды Бена Максвелла были против хозяев. Но «Спартак» вылезший в зону плей-офф в этом сезоне с предпоследнего места в турнирной таблице уже обрел характер или, как его еще называют, «знаменитый спартаковский дух» и начал встречу азартно. Счет в одной из быстрых атак с быстрыми перемещениями в зоне соперника открылАртем Воронин.

Гости отыгрались во втором периоде, использовав большинство. И тут наставники красно-белых могли только досадливо крякнуть. Ведь отличился Сергей Шмелев, который в начале сезона перешел в «Сочи» как раз из «Спартака».

СУДЬИ ВЕРНУЛИ «СПАРТАКУ» ДОЛЖОК

Гости во втором периоде вообще перехватили инициативу. Но москвичи дождались своего большинства и вновь вышли, было, вперед…

Трибуны ликовали, но судья решительно отменил взятие ворот, вернув красно-белым «должок» за предыдущий поединок с «Нефтехимиком». В той встрече один из голов нижнекамцев был отменен из-за помехи вратарю. И это позволило «Спартаку» удержать минимальный перевес. Теперь тоже самое правило сработало уже против команды Вадима Епанчинцева.

Хуже того! За атаку игрока, не владеющего шайбой (в данном случае голкипера «Сочи» Константина Барулина), в штрафной бокс отправился лучший бомбардир москвичей Александр Хохлачев, который набирал до этого очки в пяти матчах кряду.

Однако этот досадный эпизод не заставил лидера атак «Спартака» сбиться с ритма. В начале третьего периода Хохлачев воспользовался ошибкой соперника и мгновенно убежал в контратаку. А сблизившись в Барулиным жадничать не стал, отдал пас назад, подключившемуся к атаке Радилу Лукашу. Чех радовался голу, словно матч уже завершился. Ведь 14 заброшенных шайб за сезон – его личный рекорд в КХЛ.

Черноморцы, между тем, и не думали сдаваться. К этому моменту уже стало известно, что и «Северсталь», бьющаяся на Западе за место в плей-офф выцарапало у «Салавата» в овертайме два очка. Выиграло у окончательно вымотавшегося на выезде «Нефтехимика» и «Торпедо».

Из-за этих побед вес каждого турнирного балла сразу прилично подрос. И за семь минут до окончания третьего периода гости счет сравняли – 2:2.

Овертайм, отчасти, был на руку обеим клубам. Ведь он отодвигал их от границы восьмерки. Но на последних секундах игрового времени сочинцы получили очередное большинство и все же дожали москвичей.