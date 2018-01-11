Матч красно-белых с прямыми конкурентами из Сочи закончился лишь на последней минуте овертайма, когда гости все дожали сопротивление хозяев. Но и перед этим у ворот «Спартака» было жарко. В одном из эпизодов капитан «гладиаторов» Дмитрий Калинин даже взял на себя функции вратаря, выбив шайбу с «ленточки», а затем пытаясь ее поймать. Ну прямо готовый голкипер для Матча Звезд в Астане, где он будет представлять московский клуб!

– Да ничего там такого уж не было в том моменте, – считает сам Калинин. – Просто я оказался во вратарской площадке, и шайба в меня попала.

– Но потом вы ведь еще выцарапали шайбу клюшкой прямо с линии ворот!

– Ну да, она там отлетела… Я, честно говоря, не глядя выбивал.

– Еще со стороны показалось, что вратарь «Спартака» Никита Беспалов, выронивший в тот момент клюшку, пытался вашу отобрать.

– Нет, он просто хотел поскорее занять свое место в воротах. А я оказался у него на пути. И Никита пытался меня перепрыгнуть.

– В ближайшие выходные вы будете представлять «Спартак» на Матче всех звезд КХЛ. Нет желания там сыграть в воротах, как это делал однажды форвард ЦСКА Александр Радулов? Получается у вас неплохо!

– Нет, вот этого я точно не планировал! Туда ведь приедут профессиональные голкиперы. Найдется и без меня кому ворота защищать.

– Как относитесь к поездке на Матч Звезд? С одной стороны – это очень почетная миссия. А с другой – ваша команда ведет сейчас такую яростную борьбу за место в плей-офф, что как-то и не до шоу совсем.

– Матч Звезд делается в первую очередь для болельщиков. Все для них, думаю хорошо получится. Я так на это смотрю. А команда как раз восстановится за это время. Вот завтра будет выходной.

– «Спартак» сейчас находится в зоне плей-офф, куда не мог пробиться на протяжении семи лет. Хватит ли у команды сил и настроя удержаться там?

– Загадывать наперед и что-то заранее обещать не хочется. Посмотрим. У нас в команде все прекрасно понимают, что каждая игра – как самая важная и последняя. Поэтому настраиваемся, как следует. И вы же сами видите – сражаемся в каждом матче до конца. Да, проблемы есть, но с настроением все в полном порядке. Вот сейчас хоть и проиграли, но очко все же взяли. Причем, на мой взгляд, очень важное. Сейчас ребята немного отдохнут. И с новыми силами пойдем в бой за следующими турнирными баллами.

– Сегодня битва за очки была тоже с прямым конкурентом. Чего «Спартаку» в ней не хватило?

– Да просто сочинцы третью свою шайбу забили, а не мы. Переиграли гости нас в нашей зоне. Действовали они просто, набрасывали шайбу на ворота. Вот одна все же и зашла.

– Как вам играется в паре с перешедшим в «Спартак» из «Трактора» Кириллом Кольцовым?

– Да абсолютно нормально. Ведь притираться друг к другу особо не нужно. В Москве у нас не первый совместный опыт. До этого вместе играли в Уфе, потом в Питере.