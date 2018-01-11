Сначала я на скандал в Омске реагировал так, отталкиваясь от одного инсайдерского источника.

«По поводу инсайдов по «Авангарду» – мол, белорус Андрей Стась, который недавно получил российское гражданство, чтобы без помех играть в КХЛ, но был избит вместе с женой своими же одноклубниками на новогоднем корпоративе. Да так, что вызывали скорую, а сотрудники ресторана вытирали лужи крови. Цитировал по оригиналу.

Так вот, пока здесь повода для заметки не вижу. Может, какая-то потасовка в команде и была, но это случается во многих мужских коллективах. Но по моей информации, женщину не били, лужи крови не вытирали.

Игроки на тренировке сейчас общаются нормально. Но как правильно написали, многие игроки «Авангарда» собраны одним сильным агентом, а уволенный тренер Андрей Скабелка представляет другого. Инсайды, набросы, создания анонимных каналов, вся эта подковерная борьба – как я понимаю, историю слишком раздули в чьих-то интересах. Поэтому я в нее на 100% не верю. Но может, на 10-20% что-то и случилось. Потому что у Скабелки конфликт с игроками был еще с лета, а Стась – человек Скабелки.

Ждем видео, на котором будут избивать Стася и его жену. В ином случае я бы закрыл тему».

Но после этого за сутки появилось слишком много информации, включая цитату Валерии Курильской, известной белорусской гимнастки и жены хоккеиста Стася, которая заявила в интервью Sport.tut.by: «Я не буду отрицать факты, но и не хочу комментировать случившееся». Похоже на знаменитый журналистский прием: «Правда, что завтра на Землю упадет метеорит? Я это не буду ни подтверждать, ни опровергать».

Однако болельщики справедливо заметили в комментариях: мол, что ты теперь скажешь, Лысенков? Как будешь выкручиваться?

Я начал въезжать в тему глубже. Обратился к другим источникам – даже тем, которые никогда не подводили, и я оттуда получал 100-процентные инсайды. Включая тот, что Максим Чудинов отправлен из СКА в «Авангард». И теперь структурирую то, что узнал. Вот что мне рассказали:

1. Драка на корпоративе «Авангарда» была.

2. Стась получил в лицо.

3. Говорить о переломе носа и лужах крови не могу, но повреждения у игрока нешуточные.

4. Главное, что мне подтвердили – жена Стася тоже получила в лицо.

Я не берусь оценивать силу этого удара. Сильно, слабо, с фингалами или без. Я не могу сказать, как это произошло. Кто-то отмахнулся, и супруге прилетело, или удар был умышленным.

Суть в другом. Вспомните, как в НХЛ отреагировали на бытовой скандал защитника «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова, который врезал своей жене. Лига моментально его дисквалифицировала до окончания разбирательств, и это наказание действует до сих пор. Только потому, что мужчина ударил женщину. Хотя Слава с Мартой и сейчас счастливо живут вместе. Они поженились, у них дети.

Не говорю уже о законах США. На всей территории страны, от Калифорнии до Аляски, бытовой насильник оказался бы в сфере интересов полиции.

У нас – никакой реакции. Никто не хочет в это лезть, включая самого Стася и его жену. Потому что хоккеист сменил гражданство и хочет работать в КХЛ. Разрыв контракта, потеря больших денег ему совсем не нужны. По этой же причине будет молчать супруга.

Игроки уже помирились, все забыли, обнимаются на тренировках. Реакция «Авангарда» раздражительная: что вы к нам пристали, давайте замнем эту историю, у нас впереди плей-офф. Президент клуба Владимир Шалаев возмущается: мол, я всякую галиматью, брехню и слухи не комментирую. Никого не интересует хоккей, строительство академии, планы. Всем нужна чья-то разбитая рожа.

Вспоминается анекдот. Старый шотландец жалуется близкому другу:

– Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не называет меня «Джон Строитель Мостов»!

– Я, Джон МакМорран, когда на нашу деревню напали ночью подлые англичане, первым выскочил из дома и убил 12 врагов, получив при этом только две царапины. Но никто, никто не называет меня «Джон Храбрый Воин»!

– Я, Джон МакМорран, искусный кузнец. Я сковал столько мечей, что даже наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Но никто, никто не называет меня «Джон Кователь Мечей».

– Но стоило мне один раз вляпаться в скандал с овцой…

Вот честное слово, лучше бы «Авангард» все прокомментировал, и вопрос был бы закрыт. Объяснились бы: всякое бывает, бес попутал. Извинились бы перед дамой и хоккеистом вашего клуба. Эта рожа – не самый последний ваш игрок. Поведение было не мужским, но хотя бы выйдите из истории по-мужски. Иначе так и будет тянуться дурной шлейф.

Вам оно надо? Команда же хорошая, что вы себя сами закапываете?