СКА выиграл полезный предолимпийский матч, а ярославцы прямо во время игры узнали, едут ли на Олимпиаду.

Естественно, сейчас, когда до начала Олимпиады осталось меньше месяца, любой разговор про СКА сводится к обсуждению будущего выступления в Корее.

После победы над «Куньлунем», например, Сергей Плотников, у которого хорошие шансы в итоге попасть в состав, убеждал: он не заморачивается по поводу объявления финального списка. До этого момента еще две недели – и близко, и далеко одновременно.

Сложно сказать, влияют ли на что-либо январские матчи. Вполне вероятно, что нет. И будет даже логично, если сейчас тренеры уже готовят конкретных хоккеистов к поездке на Игры, а не создают искусственное впечатление конкуренции. И СКА, и ЦСКА могут себе позволить фокус на такой благой задаче. Обе команды гарантировали себе победы в своих дивизионах. Да и перемена расклада, то есть выход москвичей в лидеры конференции, маловероятен.

– Будут ли в олимпийском составе сюрпризы? – такой вопрос на раскатке перед матчем с «Локомотивом» услышал тренер СКА и сборной Харийс Витолиньш. Уже за то, что сам вопрос прозвучал, большое спасибо регламенту КХЛ и внедрению открытых утренних тренировок. После матча, во-первых, есть шанс пообщаться только с Олегом Знарком, который еще ни разу в СКА толком не комментировал дела сборной после клубного матча. Во-вторых, на пресс-конференциях просто невозможно поднять отвлеченную тему. А разговор о сборной России именно таким и считается.

Так вот от Харийса получилось добыть хоть какую-то реакцию.

– Ну какие удивления! Тут удивлять никого не надо. Поедут те, на кого тренеры надеются, кого видят в составе, – сказал Витолиньш.

И тем самым подтвердил очевидную версию о том, что олимпийский состав фактически известен. И сами игроки, которые в нем будут, наверняка это как минимум чувствуют.

Человек, который почти наверняка сыграет на Олимпиаде, защитник Владислав Гавриков технично ушел от ответа на вопрос об Играх, хотя заход был достойным.

– Вы играете в паре с Войновым. Нашли полное взаимопонимание?

– Всегда есть над чем работать, какие-то нюансы подтягивать.

– На Олимпиаду готовитесь поехать вдвоем?

– Мы к игре с «Локомотивом» готовимся, – Гавриков, конечно же, сказал правду. Но интереснее было бы услышать другое.

***

Прямо во время матча СКА – «Локомотив» свой олимпийский состав уже называли канадцы. У них почему-то не делают такой долгой интриги до последнего момента. И на площадке в Ледовом дворце были интересующиеся этим событием. Форварды ярославцев Брэндон Козун и Максим Тальбо точно считались кандидатами.

Однако в итоговой заявке оказался только один из них – Козун. Любопытно, рассказал ли кто-нибудь канадцам новость в перерыве. Хотя их генменеджер Шон Бурк обзванивал тех, кто не попал в состав, накануне с объяснениями решения. Может быть, Тальбо тоже принял такой входящий вызов и выходил на матч против большого количества российских олимпийцев со знанием, что в Корее такое не случится.

Счет в игре тоже открыл человек, который наверняка выступит на Олимпиаде: у СКА долго не получалось забить первый гол, получилось только в середине второго периода у Патрика Херсли. Удивительно, что в сборной он выглядит не так ярко, как в клубе. Однако очередной дальний голевой бросок в большинстве должен доказывать, что при «пять на четыре» Патрик дает немало плюсов. Его ассистенты – Шипачев и Гусев, наши надежды в большинстве.

Еще один кандидат в сборную Швеции Стаффан Кронвалль, капитан «Локомотива», подпевал гимну России, вратарь СКА Игорь Шестеркин пострадал в болезненном столкновении с форвардом соперника и потом несколько минут дергал ногой – как будто боялся, что получил повреждение. Это то ли эффект приближения топ-события, то ли ход событий сам помогает обращать внимание на все, что связано с Олимпиадой.

Игра на самом деле получилась такой, как будто это плей-офф: или Кубок Гагарина, или олимпийский. Очень жесткий хоккей – что полезно для сборников СКА. Минимальная победа СКА по делу, «Локомотив» точно не заслужил разгрома – и это тоже может быть полезно для подготовки к напряженным корейским встречам.