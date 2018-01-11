– Алексей, ваше впечатление от молодежного чемпионата мира, на котором сборная России заняла пятое место?

– Итоги турнира нас расстраивают. Мы хотим всегда видеть нашу страну в медалях, с золотом. Со своей стороны работаем как лига, создаем все условия, есть согласованное количество матчей.

Но у нас у каждого клуба выработана своя стратегия, как готовить молодежь. Кто-то ее наигрывает в МХЛ, другие – в ВХЛ. И вот вы правильно привели пример, что ребят поднимают в КХЛ, но не дают играть. Они там сидят, не получают опыта даже в большинстве, поэтому оно страдало на турнире в Баффало. Отсюда отрицательный результат.

Каждый клуб должен понимать, как вывести своего молодого игрока на топ-уровень. Сейчас у нас есть семилетняя стратегия, будем оценивать квалификацию тренеров, работающих с молодежью. Мы делаем все, чтобы ребята росли в мастерстве. Но есть много вопросов к клубам…

– По итогам Кубка Вызова вы выбрали четверых игроков, которые выступят в Матче звезд КХЛ. Почему именно эти ребята?

– Мы определяли по одной игре, а не сезону. Парням нужно было проявить себя, это их стимул. Смотрели статистику, изучали их действия. Не учитывали силовые приемы, они ведь не пригодятся в звездном матче КХЛ.

Николай Коваленко – настырный парень, лезет на пятачок, любит побороться. Забил гол в меньшинстве, когда отобрал шайбу на фланге, продавил защитника плечом, вылез на ворота… Еще и передачу отдал. У него немного другая манера, чем у отца Андрея Коваленко. Комплекция поменьше. Но есть талант, и Коля будет прогрессировать.

– Игорь Гераськин пропустил матч своей «Северстали» против «Салавата Юлаева», а ведь Череповец отчаянно бьется за выживание в КХЛ. Трудно было оставить одного из основных форвардов клуба в Астане?

– Да, тяжело. За один день до старта Кубка Вызова к нам обратилась «Северсталь», чтобы была сделана замена. Но это невозможно, ведь пошиты свитера, создан контент. Мы попросили оставить Гераськина, чтобы он проявил себя в Астане. Так он и сделал, забил два гола, отдал одну передачу. Теперь сыграет в КХЛ на «Матче звезд».

Игорь не выделяется габаритами, но у него очень хорошая скорость. Интересно посмотреть, если его оставят на конкурс «Забег по кругу».

– Герман Волошин – что о нем скажете?

– Хорошо сыграл, тоже забил. Отдал много интересных передач, здорово помогал партнерам.

– Егор Коробкин.

– Он – единственный из сборной Востока. Забил хороший гол, выделился. Другие шайбы – добивание, ошибка вратаря. Не было видно мастерства атакующих хоккеистов. А вот Коробкин все исполнил здорово, сыграв на команду.

– Кто из четверых имеет наибольшие шансы пробиться и заиграть в КХЛ?

– Все зависит от них, как ребята будут настроены психологически, станут ли дальше работать, прогрессировать. Игроки хорошие, получили шанс, чтобы о них услышали.

– Кстати, раньше сборная МХЛ ездила в турне по США. Теперь этой традиции нет. Может, поэтому молодежная сборная России просела?

– Не думаю. Да, хорошо съездить за океан – поиграть, набраться опыта. Но из таких команд далеко не все попадают в молодежку. И я бы не стал сравнивать результаты сборной на МЧМ с работой МХЛ. Тем более опыт можно получить и на Кубке мира среди клубов.