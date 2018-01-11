1. ПОГОДА

Снежный буран накрыл столицу Казахстана – Астану. Мощные порывы ветра открывали людей от земли и несли в сторону Душанбе. Граждане хватались за что могли. Но видимость была нулевой. Всё вокруг будто утонуло в молоке 3,2-процентной жирности. Не видно ни зги. Закрыт международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева. Сотни пассажиров молили о помощи, ведь разбушевавшаяся стихия валила деревья, срывала рекламные щиты, фонарные столбы, черепицу с крыш. В кирпичных трубах раздавалось злобное уханье завывающего ветра, а власти объявили чрезвычайное положение.

Так об 11 января в Астане писал интернет, пестревший роликами в духе фильма-апокалипсиса «Послезавтра». Мне из Москвы кричали родные: «Что с тобой происходит? Как тебя спасти?» Я не понимал, о чем речь – потому что сидел в теплом отеле, а потом прыгнул в теплый автобус и поехал на теплую арену.

Журналисты спрашивали у болельщиков, как они добрались на матч. Хотелось услышать жуткие приключения – например, как девочку Элли из казахской степи унесло в фургончике в штат Канзас. Но местные нас расстраивали: они тоже сели в теплые машины и приехали на хоккей, скучно и банально. Билеты на матч стоили от 20 до 300 рублей в тенге. Но организаторы из-за ЧП сделали для всех вход бесплатным.

2. ПРЕЗИДЕНТ «БАРЫСА»

Босс «Барыса» Аскар Шопобаев, которого я остановил на пять минут – обсудить свежее поражение от «Адмирала» - говорил добрых полчаса. Что мне запомнилось? Посмотрите целиком видео на сайте Sovsport.ru. А самыми интересными были подробности, как в Астане резали ритуального барашка прямо на льду.

«Эти домыслы, что мы прибегали к помощи Бога, разговоры о пресловутом баране… Так это нормальная традиция! – воскликнул Шопобаев. – В нашей стране более ста национальностей, мы чтим и уважаем любую религию. Так ведь и в прошлом году было. Ребята попросили ритуал, чтобы вернуть уверенность. И батюшка к нам является. Во время Курбан-байрама напрочь перекрывается Москва, когда на улицы выходят мусульмане. У нас и католики есть. Они просили священника окропить клюшки, маечки – это на фарт! А в «Югре» шаман приходил. В «Витязе» колдунья выгоняла злых духов. Это нормально! Зачем о нас заказные вещи писать, взрывать нервозность в коллективе? Бог один, и неважно, в каком обличье – славянском или мусульманском. Я вот подошел и поцеловал крест батюшке. Готов сделать все ради команды!»

3. ГЕРАСЬКИН

Это меня потрясло. Вы вообразите! «Северсталь» не просто бьется за попадание в плей-офф. На кону – судьба клуба в КХЛ. Жизнь целого спортивного региона! Ведь в Череповце все накроется медным тазом без большого хоккея.

Игорь Гераськин – форвард второго звена, набирает очки, проводит по 15 минут на льду. И вот его забирают из состава команды в самый важный момент, перед домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» - и отправляют на звездное шоу в Астану.

Представляете? Приведу такой пример: «Тампа» не отпускает 19-летнего защитника Михаила Сергачева в сборную России на молодежный чемпионат мира. А если южный клуб об этом попросят, то там покрутят пальцем у виска. Но в нашей системе координат Сергачев поехал бы на матч звезд Молодежной лиги Квебека – вместо матча против «Вегаса». Фантастика!

Я никого не обвиняю, но это удивительный пример с моей колокольни. И кончилось все хорошо: «Северсталь» победила (3:2 ОТ), а Гераськин в Астане пробился на звездный матч КХЛ.

4. КОВАЛЕНКО

Интересная забава – искать родственников среди молодых игроков. Вот 18-летний форвард сборной Запада Николай Коваленко из ярославского клуба «Локо». Старший сын известного форварда, а теперь главы профсоюза Андрея Коваленко. Родился в Роли (Северная Каролина), когда там выступал его отец. Имеет двойное гражданство. Доступен для драфта новичков НХЛ-2018. Здорово выступил на Кубке Вызова в Астане и пробился на «Матч звезд» КХЛ.

А ведь у Николая есть два брата, и они тоже играют в хоккей – Данила Коваленко (16 лет) и Иван Коваленко (9 лет). Хорошо бы посмотреть на них с отцом в одном звене.

5. СИНЯЯ ГОЛОВА

Вратарь сборной Востока Андрей Катюхин объяснял, почему покрасил голову в синий цвет: «У нас было пари: если я попадаю на Кубок Вызова, то крашусь. Если нет, то нет.

Что я думаю о преимуществе Запада над Востоком? Да, семь побед в девяти матчах в истории, сейчас 7:3. Но преимущество лишь по счету. А по сути мы только контратаки пропускали, и свои моменты не использовали. Да, хоккеисты уезжают с Востока на Запад. Но их перекупают клубы, у которых есть деньги.

Что происходит с новокузнецким хоккеем, где я выступаю? После ухода из КХЛ нет радикальных изменений. По крайней мере, сейчас «Кузня» побеждает, и зрители ходят. Это лучше, чем с пустыми трибунами играть в КХЛ. Да, уровень другой, но команда высшей лиги сейчас идет хорошо…»

В общем, Кубок Вызова удался. Много интересных ребят, колоритных персонажей. А впереди в Астане – самое главное: «Матч звезд» КХЛ.

Астана

МХЛ

Кубок Вызова

Сборная Востока – сборная Запада – 3:7 (1:2, 1:3, 1:2)

Голы: 0:1 Крутий (Талалуев, Гераськин, 7.25), 1:1 Шабанов (Галимов, Мусабаев, 10.36), 1:2 Волошин (Шаманин, 14.12), 2:2 Коробкин (Журавлев, 20.42), 2:3 Коваленко (Царюк, 22.06, м.), 2:4 Гераськин (Калабушкин, 29.12), 2:5 Гераськин (Талалуев, Калабушкин, 32.41, б.), 2:6 Царюк (Муранов, Коваленко, 44.24), 2:7 Чернов (Правило, 53.25), 3:7 Абдеев (Данияр, 59.03, м).

Вратари: Нечистовский (Корепанов, Катюхин) – Устименко.

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