Безголевая серия лучшего бомбардира ЦСКА, нервная обстановка в «Авангарде» и другие события чемпионата КХЛ в обзоре «Советского спорта».

ВОПРОС ДНЯ

КОГДА ЗАБЬЕТ КАПРИЗОВ?

В матче, приуроченном к 70-летию со дня рождения Валерия Харламова ЦСКА, конечно, не мог уступить «Ладе». Армейцы одержали восьмую победу кряду (3:0) и упрочили свои и без того железобетонные позиции в турнирной таблице. На этот раз «сухарь» на свой счет записал Ларс Юханссон, накануне продливший контракт с московским клубом.

Но главное, что свое первое очко после Нового года наконец-то набрал Кирилл Капризов! Это за пять-то матчей. И пока только за результативную передачу. За последний месяц юный голеодор забивал только однажды – в декабре, и как раз «Ладе». Прямо скажем, маловато для такого таланта!

- Голы забивают, а не штампуют, - заступился за своего игрока Никитин. - У всех случаются такие безголевые серии. Главное – вынести из этой ситуации правильные уроки и шагнуть дальше. Эти серии и определяют судьбу нападающего. Кто умеет через них проходить, тот и развивается в будущем. Этого я Кириллу и желаю.

…Сам Капризов, отвечая «Р-Спорту» на вопрос – «Почему шайба в ворота не идет?» только руками развел:

- Не знаю, почему последний месяц-полтора не идет, бывает такое. Надо перебороть ситуацию, одну забить и пойдет. Честно, не знаю, почему так, не могу объяснить…

Возможно все дело, в том, что ЦСКА утратил сейчас турнирную мотивацию в КХЛ. Одно дело – говорить, что «мы настраиваемся на каждый матч». И совсем другое – биться на разрыв аорты, когда отступать действительно некуда.

Однако голы Капризову сейчас очень нужны! Ведь без них можно упустить место и в олимпийской команде. Желающих туда попасть – предостаточно.

НЕРВ ДНЯ

ТИТОВ УЖЕ НЕ ДОВОЛЕН ИГРОКАМИ «АВАНГАРДА»

Омский клуб продолжает лихорадить сверху до низу из-за эха новогодних скандалов. Драка между игроками – дело мужицкое. А вот жену Андрея Стася тронули напрасно… Есть вещи, которые простить невозможно.

В любом случае драка в команде – не на пользу микроклимату в ней. Но у «Авангарда» есть проблемы посерьезнее! Вот слили игроки в конце декабря тренера Андрея Скабелку. В этом случае решить все в раздевалке по-мужски, высказать тренеру претензии в лицо и заставить его прекратить грубить, почему-то не вышло. Оказалось, что проще нажаловаться руководству клуба и поставить его перед выбором - «или мы, или он». От таких ультиматумов атмосфера в команде тоже не улучшится.

Но чего добились игроки? На смену Скабелке пришел Герман Титов, в прошлом работавший в «Спартаке». Так вот на пресс-конференциях после поражений красно-белых не редко приходилось слышать, что «мужиков сегодня на площадке не было». И это говорилось не в раздевалке с глазу на глаз. А на всю страну.

«Авангард» сейчас уступил в двух матчах кряду. И Титов уже упрекнул своих игроков после поражения от «Сибири» 2:4.

- Когда «Сибирь» сравняла – команда буквально встала и не играла, - заявил тренер. - Я не увидел ни злости, ни желания. Видимо, сказался дальневосточный перелёт. Мы были в равных условиях, но «Сибири» повезло, что она играла дома. Зрители их гнали вперёд, а мы подсели.

Пока претензии высказаны довольно в корректной форме. Но еще парочка таких безвольных поражений… И мы все наверняка услышим про «не мужиков». Готовьтесь, омичи! Сами напросились…

ПРОВАЛ ДНЯ

ВОСЬМОЕ ПОРАЖЕНИЕ «БАРЫСА»

Казахстанская команда продолжает опускаться на дно турнирной таблицы. На этот раз «Барыс» потерпел поражение во Владивостоке. И он стало уже восьмым кряду.

В общем настроение перед Матчем всех звезд КХЛ у болельщиков из Астане будет далеко не радостным. Сезоны могут складываться по-разному. Но уверенно возглавлять в конце октября таблицу Востока, а потом не попасть в плей-офф… Это надо умудриться!

При этом хоккейные власти Казахстана сейчас хлопочут о том, чтобы до ЧМ-2018 сделать местное спортивное гражданство шведскому голкиперу Хенрику Карлссону. На очереди канадцы Кори Тривино и Джордон Сауторн.

Вырастить на базе «Барыса» ключевых игроков для сборной, видимо, пока не выходит.

Ну а Андрея Разина можно, тем временем, поздравить с третьей победой кряду.

- Сегодня было легко руководить ребятами психологически, - признался после победы Андрей Разин. - Мы были готовы функционально, хорошо двигались. При счете 2:0, пропустив гол, не расклеились, очень четко играли. Зрителям спасибо, несколько раз пускали волну, было очень приятно.