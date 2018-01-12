1. ГОЛ ПАНАРИНА

Не самый удачный день для россиян в НХЛ. Лидер лиги «Тампа» так влетела дома «Калгари» (1:5), что даже говорить об этом не хочется. Да еще из-за травмы выбыл ведущий защитник Виктор Хедман. Видимо, он вернется только после шестидневных каникул, под вопросом его участие в «Матче звезд».

За «Флэймз» не играл Яромир Ягр, которого практически отчислили из клуба, но сейчас решают, каким способом с ним расторгнуть отношения. В идеале, Яромир, тебе в феврале выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, а потом уехать в родное «Кладно». Но может, агент Петр Свобода выжмет воду из камня и найдет Ярдо еще какой-нибудь клуб в НХЛ.

«Вашингтон» прервал серию из 10 побед дома, уступив «Каролине» (1:3). И что тут обсуждать? Как Овечкин схватил «-3» за полезность? Причем для «Кэпиталз» все плохое началось, когда Александр Великий и Джон Карлсон зачем-то поменялись местами при реализации большинства. Ови – не защитник, его тут же обокрали, и Джордан Стаал красиво убежал на ворота хозяев, забив гол Холтби в меньшинстве. Овечкин еще пытался падать на живот и махал клюшкой, чтобы остановить этот прорыв – все тщетно.

А вот гол, который должен порвать все хит-парады. Очень не типичное большинство, которое реализовал Артемий Панарин. Человек не стал дожидаться пасов от щедрых партнеров по «Коламбусу», а просто взял шайбу и попер в атаку из своей зоны, накрутив плюс-минус всю четверку «Баффало». Шедевр!

2. ОБМЕН СЛЕПЫШЕВА

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли проинформировал все клубы НХЛ по электронной почте (оцените уровень коммуникации – уверен, у этих GM не только есть рассылка, но и общий чат в вотсапе), что крайний форвард «Ойлерз» Антон Слепышев доступен для обмена.

Слепышев – это хоккеист, которого обожал Зинэтула Билялетдинов, которого с руками оторвали бы в «Салавате Юлаеве». Но Антон так и не закрепился в гиперталантливом, но нестабильном «Эдмонтоне». Шансов ему давали мало, ставили в третье звено. 18 игр в этом сезоне – лишь 3 (1+2) очка при полезности «-4».

Нынешняя ситуация для Слепышева складывалась в три слова: прожигать свою карьеру. Подозреваю, что об обмене попросил сам игрок через агента. Тем более скоро дедлайн. Где может оказаться Антон? Да где угодно! На такого молодого, универсального, недорогого хоккеиста будет спрос в НХЛ. Например, можно отправить Слепышева в «Монреаль», ну или в «Баффало», где есть проблемы с атакой. Или в «Вашингтон» под крыло к Овечкину. Да куда угодно! Запасаемся попкорном и ждем новостей. Но в этом сезоне Слепышева не будет в КХЛ, это точно.

3. СБОРНАЯ КАНАДЫ

Есть повод для гордости у КХЛ: в олимпийскую сборную Канады вошли аж 13 игроков из нашей лиги. Когда еще такое было? Когда еще такое будет?

Вратари: Джастин Питерс («Кельн»), Бен Скривенс («Салават Юлаев»), Кевин Пулен («Медвешчак»).

Защитники: Стефан Эллиотт (ХВ-71), Чей Геноуэй («Лада»), Коди Голубефф («Стоктон Хит»), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск), Крис Ли («Металлург» Мг), Максим Норо («Берн»), Мэт Робинсон (ЦСКА), Карл Столлери («Динамо» Рига).

Нападающие: Рене Бурк («Юргорден»), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Эндрю Эббетт («Берн»), Куинтон Хауден («Динамо» Минск), Крис Келли, Роб Клинкхаммер (оба – «Ак Барс»), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Лапьер («Лугано»), Эрик О’Делл («Сочи»), Мэйсон Рэймонд («Берн»), Дерек Рой («Линчепинг»), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри»), Линден Вей («Барыс»), Войтек Вольски («Металлург» Мг).

Об этом составе можно говорить бесконечно, но вот несколько штрихов:

- самый молодой игрок тут – 25 лет, а средний возраст – 31. Прям кино «В бой идут одни старики». Но это ставка на опыт;

- не взяли Джастина Азеведо из «Ак Барса», но наверняка смутило, что он больше двух месяцев пропустил из-за травмы и вышел только 25 декабря, а к этому времени в голове генменеджера сборной Канады Шона Бурка уже сложился паззл;

- ровно год назад Войтек Вольски попал в больницу со сломанной шеей, когда получил жуткую травму в «Магнитке». Потом он уехал в Китай, а теперь вернулся в «Металлург» - и едет на Олимпиаду;

- Линден Вей был взят в «Барыс» с прицелом на натурализацию в сборную Казахстана, но когда родная Канада зовет на главный турнир в жизни, то Вей имел в виду этот казахстанский паспорт;

- если представить себя на месте Олега Знарка, то я бы в сборную России из этой сборной Канады взял бы только Робинсона, да и то бы еще подумал. Эти «кленовые листья» - точно не главные фавориты в борьбе за золото Пхенчхана. Вспомните их сборные где не было игроков НХЛ: 1994 год (серебро, поражение по буллитам) – там жег молодой Пол Кария, 1992 год (серебро) – там были Эрик Линдрос, Джо Жюно. Почему в эту сборную Канады взяли так мало игроков из золотой молодежной сборной Канады и так много игроков КХЛ, задрав средний возраст до неприличного? Думаю, это главные грабли, на которые наступил мистер Бурк.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Баффало» (1:3)

2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 26 сэйвов в матче с «Баффало» (1:3)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Нанес три броска в матче с «Калгари» (1:5)

Общий зачет по сезону*:

45 – Овечкин

44 – Кучеров

39 – Радулов

35 – Бобровский

34 – Малкин

33 – Панарин

30 – Тарасенко

28 – Василевский

25 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов

12 – Худобин, Зайцев

11 – Дадонов

10 – Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Калгари – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Пойнт – Ферланд, Годро, Беннетт, Янковски, Ткачук

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 3, 18.57)

Наместников (0+0; -2, 0, 1, 16.15)

Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 21.07)

в Василевский (24-19; 79,2%, 59.54)

Вашингтон – Каролина – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Эллер – Д.Стаал, Раск, Ахо

В: Овечкин (0+0; -3, 0, 5, 22.40)

Кузнецов (0+0; -2, 0, 3, 18.46)

Орлов (0+0; 0, 0, 0, 22.12)

Баффало – Коламбус – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Пульо, Окпосо, Айкел – ПАНАРИН

К: Панарин (1+0; -2, 0, 3, 23.15)

в Бобровский (28-26; 92,9%, 58.32)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Стэмкос Тампа-Бэй – 52 (17+35), Уилер Виннипег – 52 (14+38), ЖируФиладельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Годро Калгари – 51 (14+37), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 46 (27+19), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 40 (13+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 37 (12+25), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).