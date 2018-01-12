Артемий Панарин в одиночку обыграл пятерку игроков «Баффало», забив чудо-гол. И Мы тут же вспомнили, на что это было похоже.

Гол Артемия Панарина в ворота "Баффало" стал самым красивым событием прошедших суток.

Российский форвард "Коламбуса" в одиночку реализовал большинство - он просто подхватил шайбу, прошел с ней сквозь строй защитников соперника и красиво уложил ее в сетку. Североамериканские комментаторы закричали, что это "Невероятно!", но "Советский спорт" быстро отыскал в анналах гол, очень похожий на панаринский шедевр. И его автором был Валерий Харламов в 1974 году.

Кстати, североамериканским комментаторам было бы неплохо и самим это вспомнить, ведь свой чудо-гол Харламов забивал в ворота сборной Канады в серии 1974 года.