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Изумительный гол Артемия Панарина, который обыграл всю команду «Баффало» (видео)

Гол Артемия Панарина в ворота "Баффало" стал самым красивым событием прошедших суток.

Российский форвард "Коламбуса" в одиночку реализовал большинство - он просто подхватил шайбу, прошел с ней сквозь строй защитников соперника и красиво уложил ее в сетку. Североамериканские комментаторы закричали, что это "Невероятно!", но "Советский спорт" быстро отыскал в анналах гол, очень похожий на панаринский шедевр. И его автором был Валерий Харламов в 1974 году.

Кстати, североамериканским комментаторам было бы неплохо и самим это вспомнить, ведь свой чудо-гол Харламов забивал в ворота сборной Канады в серии 1974 года.

 

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