Первый президент КХЛ Александр Медведев поделился очень интересным инсайдом о том, будут ли сокращены три клуба в новом сезоне.

Вниз по парадной лестнице на меня шли чуть ли не в обнимку Игорь Никитин и Андрей Назаров – тренеры дивизионов Тарасова и Харламова. Честные граждане, которые не стали юлить, а прилетели в Астану на «Матч звезд».

- Спасибо, что приехали, - я пожал их твердые ладони и чуть не зарыдал от умиления.

- Ну что ты, брось. Это наша работа, - ответил Никитин и посмотрел мне в глаза.

Тут я встретил первого президента КХЛ, одного из боссов СКА Александра Медведева.

- И что мы будем делать с тренерами, которые отказываются от такого праздника жизни без уважительной причины? – спросил я.

- Надо разобрать каждый конкретный случай! – строго сказал Медведев.

- Давайте разберем СКА.

- Ах, СКА… - интонация Александра Ивановича изменилась, голос его потеплел. – Мы разбирали вчера. Сделаны оргвыводы.

- Отправили бы сюда Харийса Витолиньша, он чемпионат мира выиграл, - я вспомнил финал Минска-2014, когда Олег Знарок был дисквалифицирован.

- КХЛ сделала замену на Юкку Ялонена, и у нас хороший тренерский состав. А кто не приехал в Астану, на пенсии будет об этом жалеть!

…Я представил, как Знарок на пенсии, сидя в кресле-качалке и укутавшись в плед, тяжело вздыхает: «Эх, Казахстан-Казахстан!»

Дальше Медведев технично перевел тему на олимпийскую сборную Канады: «Состав у них боевой. Эти ребята попортят кровь, и не только нам! Мы летели в Астану вместе с Брэндоном Козуном. Я бы против него не стал выходить».

Я не мог не спросить актуальное: «Все-таки лигу будут сокращать на три клуба? Обязательна ли эта драконовская мера?»

- Я лично буду поддерживать секретную идею, чтобы у нас ни один существующий город лиги не остался без большого хоккея. А как мы это сделаем – посмотрим.

…Это что же, Медведев хочет выгнать три команды из четырех в Московском регионе?

- Да как же убрать «Спартак» и «Динамо»? – удивился Александр Иванович.

То есть ЦСКА может спать спокойно. При этом Медведев не спешил выгонять «Югру» и «Ладу», напомнив о том, что Тольятти еще был чемпионом России, и оттуда вышел Петр Ильич Воробьев.

- Одна из концепций – клубы могут объединиться. Половину домашних игр поводить в одном городе, половину – в другом, - добавил Медведев.

- С кем может объединиться «Витязь»?

- А разве «Витязь» собираются исключать? – удивился Медведев, один из боссов этого клуба из Подольска.

- Давно ходят разговоры об объединении с московским «Динамо».

- И что же, будут динамовские «витьки»?

…А если без шуток, то давайте подумаем, кого с кем могут объединить. «Ладу» с «Югрой» не скрестишь, между Тольятти и Ханты-Мансийском – 1434 км.

Мои версии:

1. Объединяем «Амур» и «Адмирал», потому что у Владивостока совсем плохи дела. Не смотрите на эти три победы подряд, все это мелочи. Между городами – 645 км. Тем более «Адмирал» не переведешь в ВХЛ, все клубы откажутся летать на Дальний Восток, это очень дорого.

2. Объединяем «Ладу» и «Торпедо», потому что Нижний Новгород испытывает трудности после ухода Валерия Шанцева, а «Лада» - это реально клуб ВХЛ с сильной школой. Между городами – 466 км.

3. Объединяем «Северсталь» и питерское «Динамо», которое хочет подняться из ВХЛ. Между городами – 437 км. Это очень сомнительный и неправильный вариант. Но я его исключать не могу.

4. Объединить «Витязь» с московским «Динамо», которое не попадает в плей-офф, а к рулю клуба-гибрида поставить Михаила Головкова и Александра Медведева – это сам бог велел.

5. «Югру» ни с кем не объединишь, и ее придется убрать. Не будет же «Автомобилист» или «Авангард» половину домашних матчей проводить в Ханты-Мансийске?

Ответ на этот ребус мы узнаем в мае.