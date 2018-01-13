Овечкин забил классный гол и обогнал Кучерова в битве снайперов НХЛ (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ТРИ ОЧКА «ВАШИНГТОНА»
Столичные хоккеисты играли в предыдущей встрече против «Каролины» (1:3) – и провалили домашний матч, прервав серию из 10 побед на своей арене. Овечкин и Бэкстрем же получили в сумме «-6» за полезность.
И вот теперь «Вашингтон» приехал в Роли. Матч снова получился очень тяжелым, «Каролина» дважды вела в счете и должна была побеждать, но за пару секунд до конца третьего периода пропустила роковой гол от Джея Бигла. Вот так и бывает, когда ты проспал контратаку.
Александр Овечкин отметился в этом матче двумя вторыми передачами, в том числе в комбинации с Биглом: +2 в карму капитана. А еще Ови забил гол, и описывать эту шайбу нет никакого смысла. Скажу только сокровенное: щелчок из левого круга вбрасывания в большинстве.
Что скажем важного об этой шайбе? Она вывела Овечкина на первое место в списке лучших снайперов лиги, и он на один гол обогнал Никиту Кучерова (28 против 27). А по очкам в целом – еще три паса, и Александр Великий отдаст 500-ю голевую передачу за карьеру. Так что не считайте Ови узким специалистом, он и диспетчер великолепный.
2. ДУБЛЬ ДАДОНОВА
Не будем педалировать тему Сергея Бобровского, который пропустил четыре шайбы за 16 минут второго периода в матче с «Ванкувером» (2:5). Замечу только, что стабильности в этом сезоне не хватает всему «Коламбусу», и меня не удивило, что Боба не позвали на «Матч звезд» НХЛ.
Давайте лучше о другой встрече, которая прошла по похожему сценарию – канадский клуб «Калгари» победил «Флориду» (4:2), но российский нападающий «Пэнтерз» Евгений Дадонов сделал дубль.
Первую шайбу он забросил на 27-й секунде второго периода в большинстве, когда прекрасно бросил с разворота.
А в третьем периоде Дадонов подхватил бесхозную шайбу и тоже положил ее в сетку. Но меня больше впечатлило, что в этом матче Евгений нанес восемь бросков по воротам. Он был очень заряжен на атаку и смог обновить личный рекорд по голам за карьеру в НХЛ. Дадонов в сезоне 2010-11 забросил восемь шайб, когда был еще молодым и зеленым, а теперь у него – девять шайб. И это лишь начало января.
3. ТРАВМА ВАРЛАМОВА
Семен Варламов настолько талантлив, что мог бы стать одним из лучших вратарей НХЛ. Вечно мешают ему два обстоятельства. Нестабильность, что идет от команды – например, посмотрите на прошлогодний «Колорадо». И проблемы со здоровьем, всю карьеру его преследуют травмы.
Вот и теперь Варламов пропустит минимум две недели из-за повреждения нижней части тела. Подозреваю, это снова пах. Очень жаль, этот сезон у «Эвеланш» и Варламова получался неплохим.
Ну и тяжелая потеря для «Тампы», которая на четыре-шесть недель потеряла ведущего защитника Виктора Хедмана. Швед повредил колено, теперь пропустит «Матч звезд». Плюс только в том, что больше времени, в том числе в большинстве, должен получить наш Михаил Сергачев.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)
Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Каролиной» (4:3)
2** – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)
Сделал дубль (2+0) в матче с «Калгари» (2:4)
3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Каролиной» (4:3)
Общий зачет по сезону*:
48 – Овечкин
44 – Кучеров
39 – Радулов
35 – Бобровский
34 – Малкин
33 – Панарин
30 – Тарасенко
28 – Василевский
26 – Кузнецов
21 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев
15 – Проворов
13 – Варламов, Куликов, Дадонов
12 – Худобин, Зайцев
10 – Якупов
9 – Наместников, Задоров
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Каролина – Вашингтон – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Д.Стаал, Ахо, Скиннер – Эллер (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Коннолли, Бигл (ОВЕЧКИН)
В: Овечкин (1+2; +2, 0, 3, 22.34)
Кузнецов (0+1; 0, 2, 1, 17.24)
Орлов (0+0; +1, 2, 1, 22.56)
Коламбус – Ванкувер – 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
С.Джонс (ПАНАРИН), Калверт – Бэрчи, Гудбрансон, Гонс, Эдлер, Виртанен
К: Панарин (0+1; 0, 0, 1, 22.48)
в Бобровский (28-24; 85,7%, 57.51)
В: Голдобин (0+0; 0, 0, 0, 6.32)
Флорида – Калгари – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
ДАДОНОВ, ДАДОНОВ – Монахэн, Ткачук, Годро, Бэклунд
Ф: Дадонов (2+0; -1, 0, 8, 20.37)
Чикаго – Виннипег – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Кэмпф, Рутта – Лайне
В: Куликов (0+0; -1, 2, 1, 15.58)
Аризона – Эдмонтон – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Ричардсон, Арчибальд – Нерс, Марун, Нерс, Ньюджент-Хопкинс
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Стэмкос Тампа-Бэй – 52 (17+35), Годро Калгари – 52 (15+37), Уилер Виннипег – 52 (14+38), Жиру Филадельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).