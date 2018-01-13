1. ТРИ ОЧКА «ВАШИНГТОНА»

Столичные хоккеисты играли в предыдущей встрече против «Каролины» (1:3) – и провалили домашний матч, прервав серию из 10 побед на своей арене. Овечкин и Бэкстрем же получили в сумме «-6» за полезность.

И вот теперь «Вашингтон» приехал в Роли. Матч снова получился очень тяжелым, «Каролина» дважды вела в счете и должна была побеждать, но за пару секунд до конца третьего периода пропустила роковой гол от Джея Бигла. Вот так и бывает, когда ты проспал контратаку.

Александр Овечкин отметился в этом матче двумя вторыми передачами, в том числе в комбинации с Биглом: +2 в карму капитана. А еще Ови забил гол, и описывать эту шайбу нет никакого смысла. Скажу только сокровенное: щелчок из левого круга вбрасывания в большинстве.

Что скажем важного об этой шайбе? Она вывела Овечкина на первое место в списке лучших снайперов лиги, и он на один гол обогнал Никиту Кучерова (28 против 27). А по очкам в целом – еще три паса, и Александр Великий отдаст 500-ю голевую передачу за карьеру. Так что не считайте Ови узким специалистом, он и диспетчер великолепный.

2. ДУБЛЬ ДАДОНОВА

Не будем педалировать тему Сергея Бобровского, который пропустил четыре шайбы за 16 минут второго периода в матче с «Ванкувером» (2:5). Замечу только, что стабильности в этом сезоне не хватает всему «Коламбусу», и меня не удивило, что Боба не позвали на «Матч звезд» НХЛ.

Давайте лучше о другой встрече, которая прошла по похожему сценарию – канадский клуб «Калгари» победил «Флориду» (4:2), но российский нападающий «Пэнтерз» Евгений Дадонов сделал дубль.

Первую шайбу он забросил на 27-й секунде второго периода в большинстве, когда прекрасно бросил с разворота.

А в третьем периоде Дадонов подхватил бесхозную шайбу и тоже положил ее в сетку. Но меня больше впечатлило, что в этом матче Евгений нанес восемь бросков по воротам. Он был очень заряжен на атаку и смог обновить личный рекорд по голам за карьеру в НХЛ. Дадонов в сезоне 2010-11 забросил восемь шайб, когда был еще молодым и зеленым, а теперь у него – девять шайб. И это лишь начало января.

3. ТРАВМА ВАРЛАМОВА

Семен Варламов настолько талантлив, что мог бы стать одним из лучших вратарей НХЛ. Вечно мешают ему два обстоятельства. Нестабильность, что идет от команды – например, посмотрите на прошлогодний «Колорадо». И проблемы со здоровьем, всю карьеру его преследуют травмы.

Вот и теперь Варламов пропустит минимум две недели из-за повреждения нижней части тела. Подозреваю, это снова пах. Очень жаль, этот сезон у «Эвеланш» и Варламова получался неплохим.

Ну и тяжелая потеря для «Тампы», которая на четыре-шесть недель потеряла ведущего защитника Виктора Хедмана. Швед повредил колено, теперь пропустит «Матч звезд». Плюс только в том, что больше времени, в том числе в большинстве, должен получить наш Михаил Сергачев.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Каролиной» (4:3)

2** – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Сделал дубль (2+0) в матче с «Калгари» (2:4)

3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Каролиной» (4:3)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

44 – Кучеров

39 – Радулов

35 – Бобровский

34 – Малкин

33 – Панарин

30 – Тарасенко

28 – Василевский

26 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов, Дадонов

12 – Худобин, Зайцев

10 – Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Каролина – Вашингтон – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Д.Стаал, Ахо, Скиннер – Эллер (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Коннолли, Бигл (ОВЕЧКИН)

В: Овечкин (1+2; +2, 0, 3, 22.34)

Кузнецов (0+1; 0, 2, 1, 17.24)

Орлов (0+0; +1, 2, 1, 22.56)

Коламбус – Ванкувер – 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

С.Джонс (ПАНАРИН), Калверт – Бэрчи, Гудбрансон, Гонс, Эдлер, Виртанен

К: Панарин (0+1; 0, 0, 1, 22.48)

в Бобровский (28-24; 85,7%, 57.51)

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 0, 6.32)

Флорида – Калгари – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

ДАДОНОВ, ДАДОНОВ – Монахэн, Ткачук, Годро, Бэклунд

Ф: Дадонов (2+0; -1, 0, 8, 20.37)

Чикаго – Виннипег – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Кэмпф, Рутта – Лайне

В: Куликов (0+0; -1, 2, 1, 15.58)

Аризона – Эдмонтон – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Ричардсон, Арчибальд – Нерс, Марун, Нерс, Ньюджент-Хопкинс

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Стэмкос Тампа-Бэй – 52 (17+35), Годро Калгари – 52 (15+37), Уилер Виннипег – 52 (14+38), Жиру Филадельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).