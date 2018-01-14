1. ДЕНЬ МАЛКИНА

Когда Джино в ударе, остановить его никак нельзя. Вот сейчас Малкин в одиночку разорвал «Детройт» (4:1), забив по голу в первом и во втором периодах. Сначала броском в одно касание положил шайбу на верхнюю полку, элегантно присев на колено…

В том же периоде Малкин помог забить Кесселу, а после перерыва Фил уже помог Евгению, и российский форвард снова продырявил ворота «Ред Уингз».

Между прочим, в последних трех матчах Малкин набрал 8 (5+3) очков. В одном из эпизодов Джино столкнулся с Диланом Ларкиным, который врезал ему в живот. Скандал? Но потом форвард «Питтсбурга» поговорил с молодой звездой «Детройта», и оказалось, что тот его просто не видел.

В общем, Малкин вышел на пик формы, и это даже немного пугает. Хватит ли его до апреля? Ведь обычно Евгений прибавлял именно тогда, ближе к плей-офф. Но «Питтсбург» в такой ситуации, что жать на газ нужно прямо сейчас – иначе плей-офф не будет.

И я напомню, что Малкин уже два раза завоевывал «Харламов Трофи» как лучший российский хоккеист лиги. Последний трофей он получил в августе прошлого года. А сегодня исполнилось бы 70 лет Валерию Харламову. Так что можно сказать, что Джино своей потрясающей игрой отсалютовал великому мастеру.

2. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

Сразу три игрока обороны сегодня отожгли напалмом. Иван Проворов из «Филадельфии» отмечал свой день рождения, ему исполнился 21 год. В качестве подарка себе любимому он оформил две голевые передачи, как всегда много работая на льду.

Никита Задоров не просто отдал два голевых паса в тяжелом гостевом матче в Техасе, но и провел девять силовых приемов. Хотелось назвать Малкина каким-нибудь словечком вроде «Терминатор», но вот он, настоящий человек-машина – Задоров. Ну а Малкин – это Моцарт хоккея, гениальный игрок.

И не забудем об Андрее Педане. Когда мне прислали его статистику в фарм-клубе «Питтсбурга», я не поверил своим глазам. Три. Что три? Может, три минуты штрафа? Но так не бывает. Оказалось, что Педан заколотил три гола в одном матче. Чудеса! Верим, что его скоро поднимут в НХЛ и дадут поиграть за «Пингвинз».

3. ПЯТЬ ОЧКОВ БАРЗАЛА

Форвард «Айлендерс» Мэттью Барзал в игре с «Рейнджерс» (7:2) сделал дубль, отдал еще три передачи, набрал в сумме пять очков – и был признан первой звездой этого матча.

Игроки «Рейнджерс» были в бешенстве, вратарь Хенрик Лундквист даже толкнул речь в раздевалке. Но нельзя отрицать, что Барзал был в ударе, и такого горячего форварда остановить очень сложно.

Интересно, что Барзал уже второй раз в дебютном сезоне набрал пять очков в одном матче. Ранее это удавалось еще пятерым игрокам, из них – Брайан Троттье и трое братьев Штястны (Антон, Петер, Мариан), которые приехали в Северную Америку в сезоне 1981-82.

Кто возьмет «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона? Хотелось бы верить в защитника «Тампы» Михаила Сергачева. Он очень хорош, но Барзал и Брок Бесер из «Ванкувера» играют на запредельном уровне. «Колдер» достанется кому-то из них.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 4 (2+2) очка в матче с «Детройтом» (4:1)

2** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Далласом» (4:1)

3*** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:3)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

44 – Кучеров

39 – Радулов

37 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

30 – Тарасенко

28 – Василевский

26 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев, Проворов

13 – Варламов, Куликов, Дадонов

12 – Худобин, Зайцев

11 – Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Даллас – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Бенн (РАДУЛОВ) – Керфут, Маккиннон (ЗАДОРОВ), Комо (ЗАДОРОВ), Барберио

Д: Радулов (0+1; -1, 0, 2, 23.24)

К: Якупов (0+0; +1, 0, 3, 10.07)

Задоров (0+2; 0, 2, 1, 23.14)

Питтсбург – Детройт – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

МАЛКИН, Кессел (МАЛКИН), МАЛКИН, Кросби (МАЛКИН) – Абделкадер

П: Малкин (2+2; +2, 4, 3, 18.40)

Нью-Джерси – Филадельфия – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Братт, Палмиери, Стаффорд – Кутюрье, Симмондс, Кутюрье (ПРОВОРОВ), Конечны (ПРОВОРОВ), Раффл

Ф: Проворов (0+2; +1, 0, 0, 25.14)

Миннесота – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Гранлунд, Закер, Дамба, Дамба – Перро

В: Куликов (0+0; -1, 0, 2, 15.42)

Рейнджерс – Айлендерс – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

Хэйз, Зибанежад – Бовилье, Принс, Барзал, Барзал, Бовилье, Хикки, Клаттербак

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 15.57)

Монреаль – Бостон – 3:4 бул. (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Пачиоретти, Делорье, Гальченюк – Маршан, Дебраск, Крейчи, Маршан (п.бул.)

Вегас – Эдмонтон – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Р.Смит, Карлссон – Марун, Каджула, Нерс

Сан-Хосе – Аризона – 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0)

Торнтон, Павелски, Кутюр, Донской, Донской, Власик – Степан, Голигоски, Фишер, Экман-Ларссон, Арчибальд

Лос-Анджелес – Анахайм – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Шор, Копитар – Каше, Кеслер, Каше, Перри

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Жиру Филадельфия – 54 (14+40), Маккиннон Колорадо – 53 (19+34), Уилер Виннипег – 53 (14+39), Ворачек Филадельфия – 53 (8+45)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 46 (19+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), РАДУЛОВ Даллас – 39 (16+23), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).