Радулов забил яркий гол, и теперь по русскому снайперу плачет «Монреаль» (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ГОЛ РАДУЛОВА
Все-таки умеет Александр Радулов сделать красиво! Едва после вбрасывания шайба отскочила на его клюшку, как форвард «Далласа» нанес бросок неудобной стороной крюка и ловко разобрался с вратарем «Бостона» Антоном Худобиным.
Это уже 17-й гол Радулова в сезоне. Болельщики «Канадиенс» тут ехидно вставят: «Если сложить 11 шайб Пачиоретти и шесть шайб Друэна, то все равно до Тасманского Дьявола мы не дотянемся». Да, «Монреаль» профукал свое счастье и теперь наверняка не попадет в плей-офф.
А вот Радулов в полном порядке – 40 (17+23) очков в 45 матчах. И кстати, в составе «Далласа» есть еще три игрока, которые пробили отметку «40»: это Джейми Бенн (18+24=42), Джон Клингберг (6+35=41), и Тайлер Сегин (21+19=40).
2. ОПАСНЫЙ БАРЗАЛ
Да, у «Далласа» уже четыре бомбардира, которые набрали 40 очков. В лиге есть только второй такой клуб – это «Айлендерс». Это Джон Таварес (22+30=52), Джош Бэйли (12+38=50), Мэтью Барзал (15+29=44) и Андерс Ли (25+15=40).
И у меня нет вопросов по Таваресу, Ли и Бэйли (правда, последний пока травмирован). В матче с «Монреалем» тот же Таварес сделал дубль и все решил в овертайме, когда очень красиво обвел вратаря. Джон и должен стараться, у него заканчивается контракт, и летом он должен заключить сделку жизни миллионов на $12 за сезон.
John Tavares with the winner!— SI NHL (@SI_NHL) 16 января 2018 г.
NYI 5, MTL 4 (OT) https://t.co/4nzgBze2i9 pic.twitter.com/kPZPVv5YNN
Но вот Барзал поражает. 20-летний канадец пятый раз в сезоне набрал не меньше трех очков за матч. Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков, набрав 47 (16+31) баллов в 45 играх. И опережает Брока Бесера из «Ванкувера», чьи шансы на «Колдер Трофи» казались тоже великолепными, но теперь мы прям даже не знаем…
Главный козырь Барзала – скорость. Эксперты считают, что он в два раза быстрее Коннора Макдэвида. Не понимаю, как это возможно, но Мэтью носится по площадке как самолет, и если так дальше пойдет, что мы поздравим «Айлендерс» - у них будет форвард, которого можно поставить в один ряд с Брайаном Троттье, Майком Босси и тем же Джоном Таваресом.
3. ЧМ В ПИТЕРЕ
Россия принимала чемпионат мира по хоккею в XXI веке в 2000 году (Санкт-Петербург), спустя семь лет – в 2007 году (Москва и Мытищи), через девять лет – в 2016 году (Москва и Санкт-Петербург), и теперь нацеливается спустя восемь лет принять ЧМ-2024 снова в Санкт-Петербурге.
И это правильно, потому что с хоккейной точки зрения город развивается бурно. Уже есть Ледовый дворец и «Юбилейный», где можно было бы провести чемпионат мира. Да, последний стадион – небольшой, после реконструкции. Но к 2024 году в Питере обещают отгрохать новый хоккейный стадион, и я подозреваю, там будет размах как у клуба НХЛ – тысяч на 20 зрителей.
А если посмотреть, как часто президент ИИХФ Рене Фазель приезжает в Россию и бывает на наших мероприятиях (его даже -30 в Астане не смутили), то даже не сомневаюсь, что наша страна получит в 2024 году этот турнир.
Напомню, что ЧМ-2018 пройдет в Копенгагене и Хернинге, 2019 – Братислава и Кошице, 2020 – Цюрих и Лозанна, 2021 – Минск и Рига, 2022 – Хельсинки и Тампере. 2023 и 2024 года пока вакантны.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ)
2** – Антон ХУДОБИН (Бостон)
Сделал 29 сэйвов в матче с «Далласом» (2:3 ОТ)
3*** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)
Два силовых приема и «+1» в матче с «Анахаймом» (3:1)
Общий зачет по сезону*:
48 – Овечкин
44 – Кучеров
42 – Радулов
37 – Малкин
35 – Бобровский
33 – Панарин
30 – Тарасенко
28 – Василевский
26 – Кузнецов
21 – Бучневич
17 – Анисимов
16 – Сергачев, Проворов
14 – Худобин
13 – Варламов, Куликов, Дадонов
12 – Зайцев, Задоров
10 – Якупов
9 – Наместников
6 – Орлов
5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев
4 – Емелин, Бурмистров
3 – Шипачев, Миронов
2 – Кулемин
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Бостон – Даллас – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Хара, Спунер – Джонс, РАДУЛОВ, Сегин
Б: в Худобин (32-29; 90,6%, 62.54)
Д: Радулов (1+0; +2, 2, 3, 21.37)
Колорадо – Анахайм – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Нието, Маккиннон, Уилсон – Вагнер
К: Якупов (0+0; 0, 0, 2, 10.34)
Задоров (0+0; +1, 0, 1, 18.48)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Льюис – Тирни, Гудроу, Бедкер, Торнтон
Монреаль – Айлендерс – 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)
Делорье, Байрон, Друин, Пачиоретти – Бовилье, Барзал, Пелеч, Таварес, Таварес
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 54 (20+34), ГодроКалгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40), Уилер Виннипег – 53 (14+39), ВорачекФиладельфия – 53 (8+45)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 46 (19+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25),КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), РАДУЛОВ Даллас – 40 (17+23), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).