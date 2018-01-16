1. ГОЛ РАДУЛОВА

Все-таки умеет Александр Радулов сделать красиво! Едва после вбрасывания шайба отскочила на его клюшку, как форвард «Далласа» нанес бросок неудобной стороной крюка и ловко разобрался с вратарем «Бостона» Антоном Худобиным.

Это уже 17-й гол Радулова в сезоне. Болельщики «Канадиенс» тут ехидно вставят: «Если сложить 11 шайб Пачиоретти и шесть шайб Друэна, то все равно до Тасманского Дьявола мы не дотянемся». Да, «Монреаль» профукал свое счастье и теперь наверняка не попадет в плей-офф.

А вот Радулов в полном порядке – 40 (17+23) очков в 45 матчах. И кстати, в составе «Далласа» есть еще три игрока, которые пробили отметку «40»: это Джейми Бенн (18+24=42), Джон Клингберг (6+35=41), и Тайлер Сегин (21+19=40).

2. ОПАСНЫЙ БАРЗАЛ

Да, у «Далласа» уже четыре бомбардира, которые набрали 40 очков. В лиге есть только второй такой клуб – это «Айлендерс». Это Джон Таварес (22+30=52), Джош Бэйли (12+38=50), Мэтью Барзал (15+29=44) и Андерс Ли (25+15=40).

И у меня нет вопросов по Таваресу, Ли и Бэйли (правда, последний пока травмирован). В матче с «Монреалем» тот же Таварес сделал дубль и все решил в овертайме, когда очень красиво обвел вратаря. Джон и должен стараться, у него заканчивается контракт, и летом он должен заключить сделку жизни миллионов на $12 за сезон.

Но вот Барзал поражает. 20-летний канадец пятый раз в сезоне набрал не меньше трех очков за матч. Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков, набрав 47 (16+31) баллов в 45 играх. И опережает Брока Бесера из «Ванкувера», чьи шансы на «Колдер Трофи» казались тоже великолепными, но теперь мы прям даже не знаем…

Главный козырь Барзала – скорость. Эксперты считают, что он в два раза быстрее Коннора Макдэвида. Не понимаю, как это возможно, но Мэтью носится по площадке как самолет, и если так дальше пойдет, что мы поздравим «Айлендерс» - у них будет форвард, которого можно поставить в один ряд с Брайаном Троттье, Майком Босси и тем же Джоном Таваресом.

3. ЧМ В ПИТЕРЕ

Россия принимала чемпионат мира по хоккею в XXI веке в 2000 году (Санкт-Петербург), спустя семь лет – в 2007 году (Москва и Мытищи), через девять лет – в 2016 году (Москва и Санкт-Петербург), и теперь нацеливается спустя восемь лет принять ЧМ-2024 снова в Санкт-Петербурге.

И это правильно, потому что с хоккейной точки зрения город развивается бурно. Уже есть Ледовый дворец и «Юбилейный», где можно было бы провести чемпионат мира. Да, последний стадион – небольшой, после реконструкции. Но к 2024 году в Питере обещают отгрохать новый хоккейный стадион, и я подозреваю, там будет размах как у клуба НХЛ – тысяч на 20 зрителей.

А если посмотреть, как часто президент ИИХФ Рене Фазель приезжает в Россию и бывает на наших мероприятиях (его даже -30 в Астане не смутили), то даже не сомневаюсь, что наша страна получит в 2024 году этот турнир.

Напомню, что ЧМ-2018 пройдет в Копенгагене и Хернинге, 2019 – Братислава и Кошице, 2020 – Цюрих и Лозанна, 2021 – Минск и Рига, 2022 – Хельсинки и Тампере. 2023 и 2024 года пока вакантны.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ)

2** – Антон ХУДОБИН (Бостон)

Сделал 29 сэйвов в матче с «Далласом» (2:3 ОТ)

3*** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Два силовых приема и «+1» в матче с «Анахаймом» (3:1)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

44 – Кучеров

42 – Радулов

37 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

30 – Тарасенко

28 – Василевский

26 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев, Проворов

14 – Худобин

13 – Варламов, Куликов, Дадонов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Бостон – Даллас – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Хара, Спунер – Джонс, РАДУЛОВ, Сегин

Б: в Худобин (32-29; 90,6%, 62.54)

Д: Радулов (1+0; +2, 2, 3, 21.37)

Колорадо – Анахайм – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Нието, Маккиннон, Уилсон – Вагнер

К: Якупов (0+0; 0, 0, 2, 10.34)

Задоров (0+0; +1, 0, 1, 18.48)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Льюис – Тирни, Гудроу, Бедкер, Торнтон

Монреаль – Айлендерс – 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Делорье, Байрон, Друин, Пачиоретти – Бовилье, Барзал, Пелеч, Таварес, Таварес

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Маккиннон Колорадо – 54 (20+34), ГодроКалгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40), Уилер Виннипег – 53 (14+39), ВорачекФиладельфия – 53 (8+45)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 46 (19+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25),КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), РАДУЛОВ Даллас – 40 (17+23), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).