Хозяева допустили несколько странных ошибок, за которые были наказаны голами.

«Авангард» за пять матчей до конца регулярного чемпионата второй в Восточной конференции, «Магнитка» – пятая, набрав на одно очко больше сибиряков. Недоброжелатели, устроившие в паузе психическую атаку на «ястребов», предрекают им тяжелый финиш и даже потерю места в… плей-офф. Эта драка на новогоднем корпоративе омичей с участием Стася, его жены, Фисенко и Чудинова… Раньше в подобные передряги попадали куда более крупнокалиберные герои. Сам Виктор Тихонов. Но это другая история, к которой я, быть может, когда-нибудь вернусь.

А пока «Авангард» с новым главным тренером Германом Титовым готовится к плей-офф. Один из новичков команды каналец Пёрселл заявил, что смена наставника дивидендов пока не принесла. Хотя Скабелка по-английски в отличие от Титова с его энхаэловским и олимпийским прошлым. Поражения во Владивостоке и Новосибирске наверняка подняли градус и в без того в жарком лагере омичей.

«Магнитка» последнюю встречу перед Матчем звезд тоже проиграла. В Братиславе одному из аутсайдеров Запада «Словану». Железный кандидат в олимпийскую сборную вратарь Кошечкин досрочно отправился на лавку. Тревожный симптом.

На днях канадцы объявили состав для Пхенчхана. В нем не нашлось места для главного бомбардира «сталеваров» Эллисона. Видно, штаб Кленовых листьев во главе с генменеджером Шоном Бурком решили отказаться от КХЛовских тихоходов и заменить их живчиками из АХЛ. А Вольски едет на Олимпиаду. Вместе с омскими шведом и чехами – защитником Анелёвым, голкипером Фурхом и форвардом Коваржем.

Олимпийские же перспективы капитана «Магнитки» Мозякина в тумане. Олег Знарок назовет состав 25 января. Так что главному снайперу отечественных чемпионатов, которому до космической высоты в 500 голов осталось четыре заброшенные шайбы, неплохо бы показать товар лицом, а не экономить силы.

На Матче звезд в Астане Мозякин показал тебя тем еще цицероном. Без устали отвечал на всяческие вопросы – о хоккее, семье…

В этом сезоне голы даются ему со скрипом. Вот и в Омске Сергей несколько раз выкатывался на козырную бросковую позицию, но…

В первом периоде Мозякин изящно обошел шведского олимпийца Анелёва и подкидочкой аккуратно выложил шайбочку на клюшечку Вольски. Однако канадец замешкался и лишил капитана ассистентского балла. Правда, в середине заключительной трети эта связка организовала гол, поставив хозяевам детский мат. Хозяева забыли на пятачке канадца, словно тот надел шапку-невидимку. А Мозякин присовокупил очко в бомбардирский зачет.

…В прошлом сезоне сегодняшние соперники провели в Омске спаренные матчи. Первый в упорной борьбе выиграл «Металлург», а на следующий день наставник «ястребов» Фёдор Канарейкин неожиданно выпустил запасного вратаря и оставил в запасе вторую пятерку. Облегчив задачу «Магнитке», которая одержала легкую победу. Омичи объяснили тренерское решение… колдовством. Мол, «Металлург» возит с собой колдунью, которая напустила чары на Канарейкина.

Эту история вспомнилась уже на второй минуте матча. Когда Фурх, остановив шайбу, неожиданно откинул ее на клюшку Коваржа. Хотя защитник хозяев Минеев логично полагад, что вратарь оставит шайбу ему. После паса из-за ворот «сталевар» Болтанов открыл не только счет в игре, но и личный голевой в КХЛ.

Ответная шайба вернувшегося из лазарета Петтерссона – на 99 процентов заслуга капитана хозяев Медведева, нашедшего после ложного замаха шведа у пустого угла.

После этого хозяева уходили вперед, гости догоняли. Защитник «сталеваров» Дронов ознаменовал возвращение на лед после травмы, полученной 22 октября в Казани, заброшенной в большинстве шайбой. Как же его точных бросков не хватало российской молодежке на чемпионате мира в Баффало.

Захватывающую обоюдоострую игру оборвал гол в овертайме «сталевара» Чибисова, которого выменяли в «Ак Барсе» на Косова. Фурх пропустил не самую сложную шайбу в домик. Неужели опять колдовство?