Только Епанчинцев и помощники

Последние выезды в Петербург для спартаковцев сложились удачно, но не обошлось без вспомогательных факторов. В прошлом сезоне команды играли в Ледовом дворце после Евротура, и красно-белые, уже лишившиеся места в плей-офф, победили перегруженных соперников, что решило судьбу Кубка континента в пользу ЦСКА. В ноябре «Спартак» приехал к СКА, где не было травмированных Дацюка и Белова, а также переподписанного Шипачева. Вот и пришлось петербургским фанатам аплодировать не своей команде, а экс-армейцам Александру Хохлачеву и Александру Дергачеву, забившим по голу Игорю Шестеркину.

Тогда команда Вадима Епанчинцева выдавала великолепную серию из десятка матчей с набранными очками, а с тренерами на скамейке стоял Алексей Жамнов – генменеджер «Спартака». В новом году красно-белые тоже идут в хорошем темпе (семь очков в четырехматчевой домашней серии), держатся в зоне плей-офф и обходятся уже без помощи Жамнова, если верить словам капитана команды Дмитрия Калинина. Матч в Петербурге это подтвердил: за игроками стояли только Епанчинцев и его помощники.

Борьба за арену

После СКА «Спартаку» останется сыграть пять матчей, из которых три – по-настоящему стыковые за место в восьмерке Запада. Красно-белые встретятся с «Северсталью», идущей восьмой, и дважды с московским «Динамо», который отстает от череповчан на три очка. Положительные результаты в играх с бело-голубыми будут важны не только с точки зрения борьбы за плей-офф. Команды делят «ВТБ Ледовый дворец», вряд ли поднимутся выше пятого места, а значит в случае участия в Кубке Гагарина их домашние матчи будут стоять в одни и те же дни. Никто в клубах еще не озвучивал, как теоретически решить такой вопрос, и тем интереснее дождаться окончания регулярного чемпионата.

Только с тем, что показала команда Епанчинцева в Петербурге, будет очень сложно выиграть конкуренцию у преследователей. И это красно-белые играли в оптимальном составе, разве что в ворота поставили 21-летнего Александра Трушкова, который еще помнит, что такое – играть за «Спартак» без денег. Сейчас именно он второй номер после Никиты Беспалова, тренеры уже не верят в шведа Маркуса Свенссона. Для молодого голкипера это был всего второй матч с первых минут, и прорывным он не получился. Вратарь потащил больше 30 бросков, но четырежды пропустил. Зато во время игры не поменяли. Похоже, что Беспалова приберегли для более важных сражений.

Контрольный матч

Кандидаты в сборную России еще встретятся со «Спартаком» 4 февраля в контрольном матче перед поездкой на Олимпиаду в Пхенчхан. Но сложилось ощущение, что команды уже отрепетировали ту игру. Красно-белые нанесли за три периода только 14 бросков по воротам Коскинена, так что у СКА больше получился действительно тренировочный матч, чем официальный. Команда Олега Знарка за первую 20-минутку бросила почти столько же, сколько «Спартак» за три (12), и сделала из этого два гола. Звено Дацюка очень круто разыграло вбрасывание: Ковальчук моментально бросил, а Калинин в падении ценой рассечения добил шайбу в ворота.

Тройка Шипачева снова промолчала, и на этом фоне ярко сыграли третье и четвертое звено. Особенно отличился Сергей Широков. Никто из спартаковцев не помешал ему пройти от борта к воротам, обыграть Трушкова и забить второй гол. Поставить на его пути хотя бы трех соперников – почти получится копия шайбы Тайлера Сегина в ворота Антона Худобина в недавнем матче НХЛ.

Гол забил Сергей "Сыроежкин" Калинин! Вот так наши открыли счет и продолжают атаковать!#СКАСПР pic.twitter.com/yU6In2bYHJ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 января 2018 г.

Четвертое звено СКА чаще остальных подвергается ротации, против «Спартака» в тройке атаки вышли Кетов, Каблуков и Торесен. Свой шанс она использовала сполна. Торесен удачно сыграл на добивании в конце второго периода и оформил очередной гол за СКА после возвращения из Норвегии. А позже звено настолько легко сделало четвертую шайбу в ворота Трушкова, будто оно всю паузу на Матч звезд КХЛ тренировалось вместе.

Третий период начинается, а третий гол смотрим!

Это был Патрик - не родился еще спартаковец, который справится с Торо на пятаке.

Всё, поехали!#СКАСПР pic.twitter.com/ssYYtFON4z — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 16 января 2018 г.

Коскинен по ходу матча лишил спартаковцев пары голов в пустые ворота, но остался без сухаря благодаря точному броску под перекладину от Лукаша Радила. Чех уже официально едет на Олимпиаду, а Микко осталось подождать неделю до объявления состава финской сборной, и вряд ли его туда не включат. Жамнову же можно подумать, не вернуться ли на фарт к скамейке игроков. Плей-офф для его команды в разгаре.