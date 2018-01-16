СКА взял реванш у «Спартака» за предыдущее поражение в Петербурге. После матча Дацюк рассказал о самочувствии, а Торесен – о своем прозвище.

Павел Дацюк: Самочувствие перед Олимпиадой? Потихонечку, все идет по плану

– Интересная игра получилась. Со "Спартаком" всегда принципиальные матчи, много ребят в этом году перешло в эту команду. Все хотят доказать. Спасибо болельщикам – полный стадион пришел.

– Пропустили шайбу в меньшинстве после нелепого удаления. Бывают удаления глупее, чем за нарушение процедуры вбрасывания?

– Бывают и еще глупее удаления. Но пропустили... Получилось, что достаточно нехоккейное удаление. Не будем говорить, чья эта вина. Но все равно надо играть, какое бы удаление не было.

– Скоро Олимпиада. Как ваше самочувствие?

– Потихонечку, все идет по плану. Надеюсь, все будет хорошо.

– Уже финишная прямая регулярки: осталось три игры до перерыва, СКА еще не выиграл чемпионат. Это все имеет значение?

– Все понимают, к чему готовиться. Идет подготовка к главному событию этого года для хоккея. Все стараются попасть в сборную.

– Как может сказаться пауза на Олимпиаду?

– Трудно сказать – для каждой команды она пройдет по-своему. Кто-то будет заниматься, кто-то будет отдыхать. После плей-офф будет видно, кому она пошла на пользу...

Патрик Торесен: Играл во всех звеньях? Меня даже партнеры картошкой назвали – подхожу ко всему

– Я бы назвал эту игру сложной. В первую очередь потому что не все получалось впереди. Мы создавали много моментов, но, на мой взгляд, после двух периодов на нашем счету должно было быть больше заброшенных шайб. Можно сказать, в атаке мы доминировали.

– Вы играли в четвертом звене, и за время выступлений в СКА вы уже во всех звеньях поиграли. Насколько вы влились заново в команду?

– Действительно, в команде даже называли меня картошкой. В том смысле, что она подходит ко всему. Если серьезно, у нас даже не четыре, а пять ровных звеньев. Разницы нет, с кем играть, главное показывать свой максимум, находить связи и показывать эффективную игру.

Сергей Широков: Все в СКА держали в голове последнее поражение от «Спартака»

– Пропустили в меньшинстве – чуть-чуть не разобрались, но важно, что победили. Все держали в голове последнее домашнее поражение от них.

– Пауза на Матч звезд пришлась кстати?

– Потренировались, набрались сил. Впереди непростые матчи: «Адмирал» неплохо играет, Хабаровску нужно попадать в плей-офф.

– Херсли вызвали в олимпийскую сборную. Поздравили его?

– Он быстро убежал, завтра поздравим.

Артем Зуб: Не жалко было бить Хохлачева и Дергачева

– Хорошая игра вышла, «Спартак» – быстрая команда, много выбегали на контратаках. Старались нас поймать где-то, не получалось, не знаю… Иногда проваливались, конечно. Хорошо, что выиграли, с хорошим настроем вышли.

– У «Спартака» сейчас сложная турнирная ситуация. Было ощущение, что команда из последних сил старается за очки цепляться?

– Да, думаю, любая команда настраивается и всегда жестко играет, когда с нами выходит.

– Учитывая, что вы игрок обороны, не жалко было Хохлачева и Дергачева бить?

– Нет (смеется). На площадке нет друзей, каждый выполняет свои задачи.