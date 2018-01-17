1. ДВА ОЧКА РАДУЛОВА

Второй день подряд первой звездой дня мы признаем Александра Радулова, и в этом нет ничего удивительного. Прошлый сезон «Даллас» провалил, в этом команда стоит в зоне плей-офф и готова идти еще выше. В чем разница? В команде появился Радулов.

В матче с «Детройтом» он набрал еще два очка, отдав голевые передачи. Вторая, в большинстве на Джейсона Спеццу, привела к победному голу.

Почему у Радулова все получается, и он набрал уже 42 (17+25) очка? Потому что он оказался в идеальных условиях. Команда перспективная, состав сильный – то есть Александр в одиночку не должен тащить всех на себе – есть и Джейми Бенн, и Тайлер Сегин, и защитник Джон Клингберг, и вратари хорошие, и тренер Кен Хичкок сильный (1500 матчей в НХЛ уже провел, этого добивались только четыре специалиста в истории). И тамада хороший, и конкурсы интересные, как говорится.

Приятно жить в Далласе, нет докучливой монреальской прессы. В личную жизнь Радулову не лезу, но надеюсь, и там все хорошо. В общем, играй в хоккей и получай удовольствие. Что еще нужно?

2. ПЕРЕДАЧА БУЧНЕВИЧА

Молодой форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич снова получил место в первом звене – его поставили к Мике Зибанежаду и Рику Нэшу, хотя перед этим хорошенько погоняли по третьим-четвертым тройкам.

И что же? Паша проявил себя хорошо, отдал прекрасную передачу на Нэша в первом периоде, когда тот сравнял счет на седьмой минуте. Отправил его в прорыв, и Нэш улетел в атаку как Русская Ракета.

Вообще Бучневич мог сделать и хет-трик по передачам, но его партнеры не всегда удачно завершали моменты. В общем, Павел – очень полезный игрок. И если получится получить его на чемпионат мира в мае, то его и там надо ставить в первое звено, раскрывать талант парня уже в национальном масштабе.

3. ПРОБЛЕМЫ ЯГРА

Что-то мутное происходит с чешским форвардом «Калгари» Яромиром Ягром, которому 15 февраля исполняется 46 лет. В таком возрасте в хоккей НХЛ уже не играют, конечно. Но Яромир – уникум, и мы себя к этому приучили.

В этом сезоне Ягр провел 23 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков. Символично, что последний раз он выходил на лед 31 декабря в матче против «Чикаго», в котором «Калгари» победил в овертайме (4:3 ОТ). И вот с той даты Яромир оказался в списке травмированных. С большой долей вероятности, карьера Ягра в НХЛ завершилась в 2017 году, и в 2018-й он не перейдет.

Причем чехи не объявили Яромира в олимпийском составе для поездки в Пхенчхан.

Что теперь делать? Лечиться, возвращаться. Верить в агента, который сможет найти вариант перед дедлайном. В любом случае у Ягра есть свой клуб «Кладно» во втором дивизионе чемпионата Чехии. Но если будешь играть там, то великие рекорды НХЛ не побьешь. Яромиру не хватает 34 игр, чтобы повторить рекорд Горди Хоу по количеству матчей (1767). И теперь все больше шансов, что высота имени Хоу устоит.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Детройтом» (4:2)

2** – Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Филадельфией» (5:1)

3*** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Нанес два броска при полезности «+1» в матче с «Торонто» (2:1 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

45 – Радулов

44 – Кучеров

37 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко

28 – Василевский

26 – Кузнецов

23 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев, Проворов

14 – Худобин

13 – Варламов, Куликов, Дадонов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Торонто – Сент-Луис – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Браун – Стин, Данн

СЛ: Тарасенко (0+0; +1, 0, 2, 20.03)

Барбашев (0+0; 0, 0, 2, 16.05)

Рейнджерс – Филадельфия – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Нэш (БУЧНЕВИЧ), Миллер, Кэри, Грабнер, Нэш – Уил

Р: Бучневич (0+1; +1, 0, 1, 14.57)

Ф: Проворов (0+0; -3, 0, 2, 21.41)

Детройт – Даллас – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Дэйли, Атанасиу – Факса, Спецца (РАДУЛОВ), Спецца (РАДУЛОВ), Ханзал

Дет: Радулов (0+2; -1, 2, 0, 19.02)

Нэшвилл – Вегас – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Фиала

Н: Емелин (0+0; +1, 2, 0, 14.26)

Айлендерс – Нью-Джерси – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Ли – Палмиери, Сиверсон, Сиверсон, Холл

Аризона – Сан-Хосе – 2:3 бул. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Мартинук, Ричардсон – Торнтон, Бедкер, Павелски (п.бул.)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 60 (27+33) очков, Таварес Айлендерс – 54 (24+30),Маккиннон Колорадо – 54 (20+34), Годро Калгари – 54 (15+39), Жиру Филадельфия – 54 (14+40), Уилер Виннипег – 53 (14+39), Ворачек Филадельфия – 53 (8+45)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 49 (28+21), МАЛКИН Питтсбург – 46 (19+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 44 (19+25), РАДУЛОВ Даллас – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 41 (13+28), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 27 (11+16), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).