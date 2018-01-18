Сумеет ли «Спартак» выиграть у «Динамо» все четыре матча в регулярном чемпионате?

Помимо главной интриги дерби – о выходе в плей-офф на повестке стоит исторический вопрос: сумеет ли «Спартак» выиграть у «Динамо» все четыре матча в регулярном чемпионате?

Хоккейным историкам и проницательным болельщикам придется покопаться в архивах-справочниках, чтобы найти ответ на этот вопрос. Помогу им: в последний раз «Спартак» побеждал «Динамо» во всех матчах в бородатом сезоне-1966/67. Чемпионском для красно-белых, при тренере Всеволоде Боброве, самом любимом для знаменитых Александра Якушева, Евгения Зимина, Владимира Шадрина… Эксперт «Советского спорта» легенда Борис Майоров не даст слукавить.

А когда «Спартак» в последний раз финишировал выше, чем «Динамо»? Правильно, в 2010-м, переиграв непримиримых соперников в первом раунде плей-офф и отправив в отставку весь их штаб – президента и тренеров. В регулярке же красно-белым посчастливилось опередить бело-голубых в 1984-м, под водительством Бориса Кулагина.

Спартаковцы тогда завоевали серебряные медали, динамовцы – деревянные.

Теперь у наставника красно-белых Вадима Епанчинцева распрекрасный шанс вписать свое имя в историю. Дело за «малым» - одержать 18 января и 1 марта, в последний день регулярки, победы. Напомним, 27 октября и 4 ноября «Спартак» обыграл «Динамо» – 2:0 и 2:1 по буллитам.

Если же обе московские прорвутся в плей-офф, оставив за бортом «Северсталь», то столичных болельщиков наверняка ждет еще одно дерби. С участием ЦСКА и… Противостояние «силовиков» в 2013-м мы не забыли. Чемпионское «Динамо» Олега Знарка с трудом сломило сопротивление красно-синих – 4-1. А кубковая сшибка ЦСКА и «Спартака» – новая страница в истории КХЛ. В матчах этих соперников не единожды решалась судьба золотых медалей и Кубка страны, а один раз – Кубка европейских чемпионов. Но это другая история, старая, советская.

Но как «Спартак» и «Динамо» в случае выхода в плей-офф будут делить арену в Парке легенд? Этим вопросом «Советский спорт» уже задавался. Вчера его обсуждали в офисе КХЛ. И пришли к выводу: пусть по этому поводу голова болит у хозяев дворца.

Однако не будем списывать со счетом «Северсталь». В Череповце надеются, что уроженец этого города Владимир Воробьев вспомнит, где начинал и заканчивал игровую карьеру, а также дебютировал на тренерском поприще…