Нижнекамцы приятно удивили, одолев в отсутствие ряда ведущих игроков одного из фаворитов чемпионата.

В атаке у армейцев не нашлось лидера.

Наставники соперников Игорь Никитин и Андрей Назаров противостояли друг другу на Матче звезд в Астане. Победил армеец. Теперь наставник «Нефтехимика» взял реванш.

Но что бы он сделал, не будь в воротах Ильи Ежова. А пост номер один у гостей доверили не Илье Сорокину, будущему олимпийцу, принявшемуся в последнее время раздавать результативные передачи, а шведу Ларсу Юханссону.

К нему претензий нет, он капитулировал единожды. После броска в одно касание своего соотечественника Эрика Густафссона, которого пригласили в сборную для Пхенчхана.

Претензии есть к нападающим ЦСКА. Они активничали, но по большей части вокруг да около. Не позволяя Ежову потерять игровой тонус.

Два волшебных момента упустила ударная тройка армейцев Кирилл Капризов – Максим Шалунов – Сергей Шумаков. Капризов не смог добить шайбу в пустые ворота, на ее пути вырос защитник-гренадер Дмитрий Огурцов, когда-то подававший в красно-синей форме большие надежды. А Шумаков не увенчал голом шикарную контратаку, промахнувшись в незащищенный угол. Если не забивают два лучших бомбардира команды, чего же ждать от остальных?

Еще один экс-армеец Никита Филатов, перешедший в «Нефтехимик» из «Лады», лез из кожи вон, чтобы насолить своей родной и бывшей команде. В третьем периоде он словно теннисной ракеткой исполнил смэш, но судьи после «киносеанса» гол отменили. Момент спорный, пограничный, однако закон есть закон.

А в концовке Дэн Секстон, обокрав на синей линии Мэта Робисона, убежал к воротам гостей, но уступил в ближнем бою Юханссону.

Хозяева не проиграли свой пятачок, армия Никитина застопорилась на противотанковом еже.

«Нефтехимик» прерывал серию поражений, растянувшуюся на четыре игры. ЦСКА – победную, длиной в восемь матчей.

После финальной сирены в эфире нарисовалась очередная телезвезда. Из Нижнекамска. По фамилии Никитина, что символично, по имени Екатерина. Однако вопросы она задавала не своему однофамильцу, а Назарову.

Тот похвалил Ежова и даже ответил на шутку о запотевших очках.

До олимпийской паузы ЦСКА ждет Уфа, Сочи и Казань. Впрочем, это уже не так важно. Погоня московских армейцев за питерскими одноклубниками завершилась, не начавшись. Теперь Кубок континента имени Виктора Тихонова не будет тяготить команду Никитина в плей-офф.