Первый гол Александра Бурмистрова после возвращения из НХЛ и другие события чемпионата КХЛ в обзоре «Советского спорта».

ПАРАДОКС ДНЯ

«САЛАВАТ» МЕТИТ В ЛИДЕРЫ ВОСТОКА

Уфимцы разгромили дома «Витязь» - 4:1. Симпатичный подольский клуб, так здорово выстреливший в прошлом сезоне, сейчас потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. В олимпийской паузе пахать на тренировках «витязям» нужды нет…

- Готовимся к следующим матчам. Хотя в нашем положении важны не столько очки, сколько содержание игры, - философски рассудил главный тренер «Витязя» Валерий Белов. - Будем смотреть тех, кто нам поможет в следующем сезоне.

А вот на Востоке турнирная ситуация действительно становится забавной. Набрав три очка, «Салават Юлаев» почти догнал «Авангард». Команды разделяет всего одно очко. Но омичи, как лидеры дивизиона Чернышева, находятся на втором месте в таблице Востока. А уфимцы – только на седьмом.

А самое забавное, что по потерянным очкам от «Авангарда» не отстает и «Амур», который сейчас вообще находится за пределами зоны плей-офф. Но имеет при этом весьма реальные шансы закончить регулярку на втором месте в Восточной конференции.

Просто фокусы какие-то! Которые так и тянет разоблачить.

ГОЛ ДНЯ

БУРМИСТРОВ НАЧАЛ ЗАБИВАТЬ ЗА «АК БАРС»

Александра Бурмистрова наконец-то есть с чем поздравить – есть первый гол за «Ак Барс»! Да еще какой – победный, против сильного соперника с Запада. «Йокерит» был повержен в Казани со счетом 2:1.

Конечно, если рассматривать весь этот игровой момент в совокупности, то аплодисментов и, пожалуй, даже более громких заслужил ассистент Бурмистрова – Антон Глинкин, который не только выложил точный пас в центр, ворвавшись в зону соперника по флангу, но и оттянул на себя сразу троих финских игроков, которые были явно не готовы к столь быстрому «кинжальному» контрвыпаду лидера Востока.

Но и Бурмистров был на высоте. Все видел, мчался по центру также быстро. И оказался точно перед голкипером, когда надо было подставить клюшку и переправить шайбу в ворота. Достойное начало.

- В моменте с голом была отличная передача Глинкина, - высказался после матча и сам Бурмистров. - Мне оставалось только подставить клюшку. Конечно, хорошо, что забил. Постараюсь продолжать так же и дальше. Такие игры всегда полезны в концовке сезона.

ГЕРОЙ ДНЯ

ЕЖОВ ОТРАЗИЛ 37 БРОСКОВ ЦСКА

ЦСКА до паузы на Матч звезд одержал восемь побед, а «Нефтехимик» потерпел четыре поражения. Нижнекамцы не обыгрывали дома московских армейцев с осени 2011-го. Но…

Накануне главный тренер татарстанской команды продлил контракт с клубом и это надо было отметить! В итоге грозные гости были обыграны с минимальным счетом, но всухую – 1:0.

А такой казус с ЦСКА случился лишь второй раз за сезон – в сентябре они со счетом 0:4 уступили «Йокериту».

Огорчает, что при обилии игроков сборной России, единственным голом отличился нападающий сборной Швеции Эрик Густафссон. Кстати, это первая шайба шведа в нынешнем сезоне КХЛ. И забил Эрик в большинстве здорово – мощным броском с ходу. Тревожный звонок перед Олимпиадой!

Ну а героем этого матча стал вратарь нижнекамцев Илья Ежов, отразивший 37 бросков армейцев!

- Наша команда сражалась, но вратарь соперника играл здорово, - отметил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. - Даже трудно что-то комментировать. Ребята проделали огромную работу, создали много моментов, старались. Поэтому их упрекнуть не в чем.

СЮРПРИЗ ДНЯ

«СОЧИ» ОТДАЛ ОЧКИ «СЛОВАНУ»

ХК Сочи после пяти побед кряду неожиданно уступил дома «Словану», давно потерявшему шансы на плей-офф – 1:2.

Правда, судьба матча решилась только в буллитной перестрелке. Поэтому одно весьма важно для себя очко черноморцы все же заработали. И это позволяет им весьма комфортно чувствовать себя на шестом месте в Западной конференции. Но расслабляться все же рано! Тем более, что «Слован» предоставил хозяевам немало возможностей для взятия ворот, нахватав 26 минут штрафа против 4 минут у сочинцев. Но реализовать лишнего команде Сергея Зубова удалось только однажды.

- Конечно, наша результативность в большинстве оставляла желать лучшего, - согласился после матча главный тренер черноморцев. - В принципе, играли неплохо, больше нужно работать над завершением. Может, пауза повлияла.